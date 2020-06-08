Мэр Одессы Геннадий Труханов сделал интересное заявление. По его словам, команда Зеленского ищет мэру конкурента из числа популярных в Одессе людей. Труханов утверждает, что по этому поводу не беспокоится, так как уверен, что в три-четыре раза популярнее любого потенциального кандидата

Он также не считает нужным вести переговоры с Банковой, поскольку предыдущие попытки показали их бессмысленность.

Это даже не объявление войны Зеленскому. Это заявление означает, что Труханов в упор не видит, с кем ему воевать, то есть не считает центральную власть способной нанести ему серьёзный ущерб.

Можно было бы предположить, что мэр переоценивает свои силы. Тем более, что ещё в тот момент, когда только обсуждалась возможность назначения Саакашвили вице-премьером, Труханов говорил, что не успеет грузинский изгнанник получить хоть какую-то официальную должность, как начнётся очередной наезд на одесскую власть. И, судя по всему, был прав. Хотя, думаю, что дело тут не в Саакашвили. Он не способен самостоятельно инициировать кампанию против регионального руководителя — исключительно поддержать чьи-то действия. Кто кому в Одессе Рабинович. Куцый Труханов и Офис Зеленского © Facebook, Gorsovet.info, Максим Куцый

Уверенность Труханова в своих силах станет более понятной, если мы вспомним, что это не первая попытка команды Зеленского заменить популярного мэра в богатом городе. До Труханова уже были кампании против Кличко (Киев), Филатова (Днепропетровск) и Кернеса (Харьков). И все они закончились ничем.

Обращаю внимание, что борьба велась исключительно с теми мэрами, которые имеют контроль над серьёзным материальным ресурсом. Они (мэры) все разные. Среди них есть умные и глупые, у них разные политические позиции, объединяет все эти случаи только контроль над ресурсом, которого на Украине становится всё меньше и меньше. Это явный сигнал, что киевскому центру не хватает на прокорм приближённых к власти команд даже при условии абсолютного отстранения оппозиции от доступа к ресурсным возможностям.

Собственно, именно это (контроль над региональным ресурсом) и объясняет, почему все попытки власти сменить мэров закончились ничем.

Когда-то, при Кучме и даже при Януковиче, подконтрольный Киеву централизованный ресурс значительно превышал возможности не только отдельного региона, но и всех их вместе взятых. При его перераспределении учитывались и интересы региональных элит. Они были заинтересованы в хороших отношениях с центральной властью. Если мэр её не устраивал, проще было сменить мэра, что неоднократно происходило в тех же Харькове, Одессе и Киеве.

Но с течением времени возможности Киева что-то давать регионам иссякли, а желание брать с них увеличилось. Центральная власть, испытывая хронический, к тому же нарастающий, недостаток ресурса, логически пришла к желанию изменить пропорции раздела региональных доходов в свою пользу. Несложно предположить, что такой подход совершенно не устроил региональные элиты.

Фокус же заключается в том, что ни в одной стране мира, ни одним регионом невозможно управлять без поддержки местных элит. Присланные из центра «варяги» в таком случае просто провисают. На местах против них оказываются все — население, представительские, административные и правоохранительные органы. Можно заменить несколько руководителей высшего звена, но невозможно поменять всю структуру местной власти, состоящую из местных же уроженцев, давно крепко спаянных между собой общим интересом. Пока у Киева была в кармане «конфета» перераспределяемого им ресурса, он был в состоянии играть на неизбежных внутренних противоречиях различных группировок региональной элиты. Но когда центр представляется регионам бандитом с большой дороги, требующим отдать всё и радоваться, что остался жив, региональные элиты против него объединяются.

Не случайно Труханов открыто сообщил, что все, с кем команда Зеленского вела конфиденциальные переговоры, уже проконсультировались с ним. Раньше эти люди, опираясь на поддержку центра, начали бы формировать свою альтернативную команду и реально поборолись бы за власть (скорее всего, не без успеха). Сейчас же они понимают, что формировать альтернативную команду не из кого. Региональная элита их не поддержит. Лучше договориться со своими, чем настраивать их против себя, ибо, как показал опыт того же Саакашвили (поработавшего одесским губернатором), региональная элита легко блокирует любые действия неподконтрольного ей чиновника, оставляя ему контроль только над собственным кабинетом и приёмной. Саакашвили было всё равно, у него в Одессе ни корней, ни бизнеса, он легко покинул город и отправился искать удачу в иных местах. Местному уроженцу, связанному с городом тысячами нитей, так просто не отделаться. Погнавшись за большим, можно легко потерять всё, а у каждого есть что терять.

Итак, региональные элиты консолидировались, причём в крупных и богатых областных центрах они сделали ставку не на губернаторов, которых Киев может относительно легко поменять, а на мэров областных центров (в случае Кличко — столицы), избрание которых эти самые региональные элиты обеспечивают.

Случай Кличко в принципе показательный. Мэр, служащий посмешищем для города и страны, уверенно готовится переизбраться на третий срок (притом что Зеленский пытался сбить его ещё год назад). Если бы не поддержка киевской региональной элиты, зарабатывающей на городском бюджете, городской земле, городской собственности, у Кличко не было бы ни одного шанса. Ещё раз напомню, что и Кучма, и Янукович легко меняли мэров столицы, хотя фигуры, с которыми им приходилось сталкиваться, по своему политическому весу были не чета смешному боксёру.

Пока что консолидация произошла на уровне каждого отдельно взятого региона. Причём каждая победа местной элиты над Киевом ведёт к увеличению уже её аппетитов. Выступая в поход за шерстью, киевская власть каждый раз возвращается стриженой. Проиграв очередную борьбу за контроль над регионом, Киев вынужден идти на уступки, чтобы сохранить хотя бы формальную лояльность местной элиты. Сила последней увеличивается, сила центра уменьшается. Регионы получают опыт и пример успешного противостояния центру. Превентивные мэры. Что означает для Зеленского и его команды бунт на местах? © president.gov.ua

Мы уже видели как минимум один ситуативный союз мэров, связанный с досрочной отменой карантинных мероприятий мэром Черкасс. Его, кстати, поддержали те же самые Кернес, Труханов и Филатов (не все громко, но все отчётливо). Подали свой голос и мэры галицийских городов, и представители севера Украины. Киев тогда быстро свернул свою активность и сделал вид, что ничего не произошло.

Так что опыт объединения элит разных регионов в противостоянии центру тоже уже существует. Никто не скажет, много ли времени осталось до его институционализации в некое неформальное, но действенное объединение мэров и облсоветов, но своими периодическими попытками сменить власть то в одном, то в другом регионе Киев сам подталкивает региональные элиты к переходу от регионального элитного консенсуса к межрегиональному. Центр, будучи врагом каждого, становится врагом всех.

При этом надо иметь в виду, что мелкий бизнес, базирующийся на районном уровне, так же как и районные чиновники, практически полностью зависит от своих областных элит и почти никак — от Киева. То есть, по мере утраты контроля над элитами областных центров, Киев утрачивает контроль и над регионами в целом.

Наверное, центральная власть, собрав все силы, ещё способна сместить одного (любого) неугодного ей мэра. Но проблема в том, что любой его преемник всё равно будет выполнять волю региональной элиты. То есть победа окажется пирровой.

Киев сам загоняет себя в порочный круг заранее проигранного противостояния. Но действовать по-другому он не может. Для обеспечения централизованной власти нужен централизованный ресурс, а взять его негде, кроме как за счёт перераспределения в пользу центра ресурса регионов. Отказавшись от давления на регионы, киевская власть окажется в положении царствующей, но не правящей, продолжая давление, она способствует перерастанию региональной фронды общерегиональное сопротивление, ведущее к федерализации (а то и конфедерализации) если не де-юре, то де-факто.