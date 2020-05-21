Пресс-конференция Владимира Зеленского по итогам первого года президентства не принесла сенсаций. Герой дня браво отвечал на вопросы, обходя острые углы и всячески избегая разговора по сути дела

Владимир Зеленский вполне доволен собой. Пресс-конференция 20 мая окончательно сняла любые сомнения и подозрения. Тот, кто ожидал услышать от главы государства хотя бы несколько слов критики и самокритики, остался ни с чем. Не стал он комментировать и собственные обещания, данные в ходе избирательной кампании. Вроде бы их и не было вовсе. Словно после года пребывания на президентском посту нет смысла проанализировать, что из обещанного выполнено, что выполняется, что будет выполняться, а что выполнить не удастся и почему. Западные СМИ о ссорах в Белом доме, европейской солидарности и юбилее Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Не думаю, что, если бы кто-то из журналистов в лоб задал вопрос об этих обещаниях, так и оставшихся обещаниями, Зеленский стал бы отвечать на него по сути. О том, что опасения относительно такого поворота в течение пресс-конференции присутствовали, говорит тот факт, что президент в ходе мероприятия особенно поначалу выглядел слегка обеспокоенным и даже, может быть, несколько раздраженным.

Несмотря на то что формат пресс-конференции прямо-таки подталкивал Зеленского к тому, чтобы подвести определенные итоги, он этого делать не стал. Ничего, что бы могло быть представлено как аудит ситуации в стране в целом и в отдельных сферах ее жизни, не прозвучало. Так же как не было и хотя бы беглого взгляда в ближайшее будущее, на основании которого можно было бы судить о том, на что направит усилия президент в первые месяцы второго года пребывания в главном кабинете государства. Забегая вперед, можно сказать, что глубоких, содержательных ответов вообще было крайне мало. А вот красивых слов, наоборот, много. Приключения Порошенко и никакого русского языка. Зеленский подвёл итоги года президентства © скриншот видео Украина • РУ

Пресс-конференция сняла все вопросы относительно того, нравится ли сам себе Зеленский в новой для него роли президента. Нравится! Причем очень даже нравится. Апофеозом самолюбования стала фраза: «Я честный, порядочный человек, который действительно «болеет» этой страной». Может быть, так оно и есть. Но, во-первых, давать подобные характеристики самому себе не годится любому человеку, тем более главе государства. Во-вторых, в сделанном утверждении, если оно звучит из уст президента, не хватает второй части, в которой говорилось бы о честности, порядочности, «болении» за страну тех, кого он привел к власти.

Есть еще и в-третьих. Если Зеленский «болеет» страной, то той, какую он знает, какую видит из докладов подчиненных. В том, что его Украина и Украина реальная очень похожи друг на друга, есть большие сомнения. Если судить не по словам и комментариям, а по практическим делам, придется признать, что «боление» за страну у президента чересчур далеко от действительности. На жизни страны и ее граждан оно сказывается в очень незначительной степени. Если сказывается вообще.

Ничего внятного не прозвучало по главному вопросу: о войне и мире. Заверения в том, что Киев продолжит «держаться за «Минск», вряд ли можно считать в нынешней ситуации достаточными. Хотя бы потому, что «держаться» не означает «выполнять» обязательства, взятые на себя в феврале 2015 г. подписанием минского «комплекса мер». О том, чтобы выполнять, не прозвучало ни слова, и это обстоятельство указывает, что изменений в позиции по установлению мира в Донбассе, политического урегулирования конфликта и реинтеграции региона ждать не стоит. Год Зеленского, международная политика. От провалов к прорывам... и обратно © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Почему так, а не иначе? Почему, победив Петра Порошенко на выборах, критикуя и отрицая политику, которую тот проводил, президент взялся неукоснительно следовать той же политике? Чего стоит хотя бы один его пассаж о том, что «я хотел показать всему миру, что у нас очень мощная армия. Но мы не провоцируем. Мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют, мы будем отвечать. Но первыми стрелять мы не будем»? Так всегда говорил Порошенко. Теперь так же говорит Зеленский. Ничуть не смущаясь и не пытаясь задуматься над тем, насколько правдоподобно звучит в его исполнении «ария Петра».

Допускаю, что Зеленский, повторяя порошенковские слова, чувствует себя не вполне комфортно. Вполне возможно, что именно этим объясняется прозвучавшая на пресс-конференции очередная порция плохо скрытых угроз в адрес Порошенко. Впрочем, какого-то специального внимания она не привлекла и особого интереса не вызвала. И представители СМИ, и их читатели и зрители уже успели сложить цену выпадам нынешнего президента против его предшественника. Цена оказалась невысока.

Полет президентской фантазии за год пребывания в должности явно понизил градус. В мае 2019 года Зеленский говорил о себе как о президенте мира. В мае 2020-го он заявил, что «хотел бы быть президентом, которого запомнят как человека, после которого появились дороги». Тоже, конечно, важно. Но только после мира, а никак не вместо него. Тому, кто «болеет страной», не надо это объяснять.