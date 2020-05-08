Наследники разгрома: генералы фашистской карьеры

Патологическое стремление необандеровцев затащить Украину в лагерь проигравших Вторую мировую войну стран лишь на первый взгляд кажется нелепым

Народ, который «сменил одних оккупантов на других» (как уверяют националисты), а потом на протяжении полувека якобы «прислуживал коммунистам», вполне достоин кнута — ради исправления нравов нации и вразумления «истинными козаками». Нынешние «козаки», согласно официальному генеалогическому древу, родом оттуда, из времен Петлюры, Шухевича, Бандеры.

Сотни воздвигнутых им памятников — это не ошибка, но персонификация идей национализма в судьбах конкретных «героев». И разве кто-то виноват, что на самом деле нынешние официальные «герои» — это погромщики, убийцы из шуцманшафтов, военнослужащие абвера, эсэсовцы из «Галичины».

Пару недель назад Украину не то чтобы ошарашил, но слегка удивил курьезный случай. В городе Калуше Ивано-Франковской области ветеран-националист из дивизии ваффен-СС «Галиция» Василий Наконечный, получив от официальных лиц какой-то наградной крестик, от полноты чувств рефлекторно «зиганул», то есть одарил награждающих фашистским приветствием — как это и было положено в дивизии СС «Галиция». Антон Дробович против святого Георгия © Белый Кофе

Это не единичный случай или внезапное проявление старческого маразма. Тысячи граждан Украины радостно зигуют на стадионах и перед фотокамерами, не стесняются набивать наколки со свастиками и патриотическими колоннами маршировать под нацистскими эмблемами. Журналист «Громадського» Богдан Кутепов, помнится, зиганул в прямом эфире, за что его руководству пришлось объясняться с общественностью.

Тесная связь между украинским национализмом и германским нацизмом всегда была очевидна и доказана тысячами документальных свидетельств. Во время Второй мировой войны она обернулась конкретным сотрудничеством ОУН с гитлеровцами в их кровавых злодеяниях. Нацисты и украинские националисты — одного исторического поля ягоды, и возведение памятников гитлеровским палачам и членам ОУН вполне объяснимо. «Ну, и кто вам запрещает говорить по-русски?» Родной язык под властью шпрехенфюреров © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Другое дело, что в цивилизованном мира Гитлер является воплощением абсолютного зла, а преступления Холокоста (в которых украинские националисты принимали активнейшее участие) безусловны, вплоть до уголовного наказания за его отрицание. В результате у украинской «проевропейской» образованщины наступает когнитивный диссонанс. Купировать историческую память пытаются сказками о сидевшем в концлагере «мученике» Бандере (кстати, а кто его из концлагеря выпустил?), воспоминаниями о нескольких расстрелянных националистах (на фоне десятков тысяч казненных настоящих антифашистов), вымышленными победоносными действиями УПА* против немцев (хотелось бы знать хотя бы один освобождённый ими большой город). При этом сознательно замалчиваются факты сотрудничества с гитлеровцами Мельника, Шухевича, Сциборского и множества других лидеров Организации украинских националистов.

Намедни мое внимание привлекла дискуссия в одной из популярных харьковских групп в Facebook (до 40 тысяч пользователей), где была выставлена фотография сотрудников редакции харьковской оккупационной газеты «Нова Украина». Группа людей на фоне тризуба: в первом ряду человек в немецкой военной форме — редактор «Новой Украины» Петр Сагайдачный, слева сидит нынешний классик украинской литературы Аркадий Любченко, ближе к тризубу, похоже, известный филолог Юрий Шевелев, рядом с ним поэт Олекса Варавва, и прочие.

В комментариях, со ссылкой на газету украинских эмигрантов «Свобода», заботливо разъяснялось (перевожу с украинского): «Организатором и энтузиастом её ["Новой Украины"] был П. А. Сагайдачный, галичанин, бывший побратим полковника А. Мельника из Корпуса Киевских Сечевых Стрельцов, ветеран УВО и ОУН… Это был мозговой штаб украинской элиты, а "Нова Україна" была солнцем и трибуной украинской самостийницкой идеи».

(Именем одного из сотрудников оккупационной газеты и «Мозга нации» Юрия Шевелева после Евромайдана теперь даже названа одна из улиц Харькова).

Оцифрованные экземпляры «Новой Украины» можно найти в интернете, правда, скопированы они как-то выборочно: некоторых номеров нет вообще, иные — лишь одна-две страницы, всё больше исторические очерки про Петлюру, Мазепу, Михновского. А где же остальное содержимое, почему не скопировано, неужели утрачено?

Я вам расскажу, что там — поскольку в своё время работал в архиве не со сканами, а с полной подшивкой данного издания. «Мозг нации» исступленно прославлял Гитлера («Великого народа вождя и патриота», как писал, например, редакционный поэт Олекса Варавва), тешился грязными антисемитскими карикатурами, убедительно подчёркивал тождество украинского национализма и гитлеровского национал-социализма. Один из известных харьковских сторонников Майдана — потомок осуждённого по делу «Новой Украины» сотрудника газеты. Теперь он с пафосом рассуждает о свирепости советской власти и невинно пострадавшем предке. Кеворкян: У необандеровцев просто хозяева изменились, вместо немцев - американцы © Украина.ру

В остальном «Нова Украина» действительно мало отличается от современной украинской прессы. Заголовки «Харьков — украинский город», «Московия против Европы», «Украина — бастион против большевизма», безудержная критика «московских попов», заунывные таблицы — сколько евреи, большевики и русские украли украинского сала, и оптимистические рассказы, как цивилизованные европейцы помогают Украине, в частности любезно приглашают украинскую рабсилу к себе на уборку урожая.

Преемственность старых лозунгов и «героев» впрямую ведёт к наследованию их проверенной практики, включая дремучую ксенофобию, уличный террор и безнаказанные убийства политических противников — всё согласно традиции.

Из событий только последнего месяца вспомним инициированную мэром Ивано-Франковска и членом ВО «Свобода» Русланом Марцинкивим насильственную депортацию цыган, попытку поджога синагоги в Херсоне в ночь на 21 апреля, а также целую серию поджогов монастырей УПЦ Московского патриархата, а также оскорбительные выходки по отношению к ней мэров Днепропетровска и Конотопа. У спинного «мозга нации» свои врождённые рефлексы.

Сейчас, под давлением внешних обстоятельств, майданный режим старается заретушировать наиболее вопиющие эксцессы, но в целом продолжает стратегическую линию на превращение Украины в заповедник архаичного и агрессивного национализма. Ради унификации общества власть старательно работает на примитивизацию образования, перестраивает учебный процесс в школах и вузах в националистических идеологемах. В широком замысле это полностью сопрягается с концепцией «аграрной сверхдержавы», деиндустриализацией страны, сознательным снижением численности «излишнего» народонаселения, утраты им сложных производственных компетенций. Горькие уроки «Одесской Хатыни»: Русских убивают, и будут убивать © Агентство "Одесса-медиа" | Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк

Для этой публики приближающийся юбилей Великой Победы лишь ещё один повод завести старую шарманку, что «нет разницы» между проигравшим Гитлером и победителем Сталиным, помноженную на ахинею про «запреты коммунистов» на вышиванки и украинский язык; а заодно лишний раз восславить «истинных патриотов» Украины вроде гитлеровского гауптмана Шухевича или идейного нациста Стецько.

За последние шесть лет украинский понятийный ряд сознательно выстроен таким образом, что существует якобы «патриотическая» позиция, которую, в частности, формулирует Институт национальной памяти с его фанатичной «декоммунизацией», передёргиванием исторических фактов, фуршетами в честь голодомора — и позиция «неправильная», с полным набором соответствующих враждебных ярлыков. «Советская оккупация», «голодомор-геноцид», «российско-украинская война», «сепаратисты-террористы» и прочие сомнительные термины прописаны в официальных документах. Их отрицание чревато не только конфликтом с ультраправыми радикалами, но и уголовным преследованием со стороны государства. Однако, как показывают соцопросы, половина населения Украины отказывается покорно воспринимать националистическую идеологию.

Чтобы прибавить «партии власти» очков перед местными выборами, гендиректор медиагруппы «1+1», а ныне народный депутат от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко даже заговорил о необходимости общественного диалога. «Мы собираемся сейчас с учеными, экспертами, не политиками обсуждать вызовы, которые стоят в Украине по поводу необходимости нахождения национального единства и дискурса относительно трех вопросов — языка, религии и истории. Очевидно, что диалог в этой плоскости необходим», — внезапно заявил один из самых ярых разжигателей гражданского конфликта на Украине.

Похвально, но верится с трудом. О необходимости диалога на Украине (например, в вопросах языкового равноправия) говорят все разумные люди с момента провозглашения её независимости, однако их мнение сознательно и постоянно игнорируют.

Искренность персонажей, подобных господину Ткаченко, проверяется элементарно: просто необходимо провести непредвзятое и публичное расследование событий февраля 2014 года — поскольку именно здесь таятся корни всех последующих трагических событий и их объективного толкования. Правда, может получиться как с расследованием взрывов на военных складах в Балаклее: ранее господа Матиос и Луценко клялись, что виноваты российские диверсионные дроны, но оказалось — взорвали свои, чтобы скрыть гигантские хищения. Когда отшелушится враньё, ложь о прошлом станет легче разоблачить.

А пока правящая верхушка продолжает гордиться госпереворотом, одесским аутодафе, истреблением населения Донбасса, памятники их кровавым предшественникам будут расти, словно поганые грибы. Не замечать этой взаимосвязи может только слепой или сознательно игнорирующий факты.