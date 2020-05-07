Пресс-атташе американского посольства показал, как мыть руки жителям страны, которая 30 лет назад могла гордиться своей космической и авиационной индустрией, и это истинный маркер достижений украинской независимости

Пресс-атташе посольства США Рэй Кастилло записал специальный ролик, где разъясняет пользу мытья рук в борьбе с эпидемией COVID-19. «Друзья, чтобы быть здоровыми, мойте руки 20-30 секунд, — говорит господин Кастилло и, чтобы скоротать время мытья рук, предлагает петь. — Мне нравится петь украинскую народную песню. Это помогает». После чего исполняет перед рукомойником песню «Иванко, ты, Иванко, сорочка-вышиванка». Настоящая звезда Ковида!

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По большому счёту, туземцам больше ничего и не нужно. Белый хозяин обнаружил некоторое знание местных диалектов, потому в благодарность за песенку можно отправлять очередную партию соплеменников на чужеземные плантации. А чтобы закрепить победу украинского мира над всеми его недоброжелателями, необходимо воспользоваться приобретённым знанием мытья рук и заодно усилить борьбу со всем русским. Так, Министерство здравоохранения и Министерство культуры Украины в разгар эпидемии выпустили рекомендации по противодействию распространению коронавируса на украинском, крымско-татарском, польском, венгерском, румынском языках… Кроме русского, на котором говорят миллионы сограждан. Удар по медицине во время эпидемии: на Украине начался второй этап реформы Супрун © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

То есть украинскому здравоохранению в принципе наплевать на русскоязычных граждан Украины: возможно, чем больше их умрет, тем официальному Киеву лучше. А чем ещё объяснить такой явно демонстративный шаг, как отсутствие инструкций к применению медицинских препаратов на русском языке или нелепую борьбу с русскоязычными медицинскими терминами, которые подменяются совершенно ужасным (а порою и просто глупым) суржиком? При нынешнем состоянии украинской медицины все умрут раньше отведённого природой срока, но русские пусть умрут первыми, — такой представляется порочная логика украинского государства.

В ряду подобных деяний (типа отсутствия медицинских инструкций на русском языке) и жесточайшие языковые квоты в СМИ, цензурные запреты на получение информации из России, ликвидация образования на языке «державы-агрессора». Депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Наталья Пипа высказалась так: «Я напомню четкую позицию Министерства образования и науки, что никакое продолжение обучения на русском языке не имеет смысла». То есть миллионам русскоязычных детей специально запрещено получать образование на родном языке — на радость, так сказать, всей «цивилизованной Европе». Прощай, украинская медицина! © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И политическая позиция министра образования, львовянки Любомиры Мандзий хорошо известна — именно госпожа Мандзий в 2018 году была одним из организаторов конкурса, посвященного эсэсовцам из дивизии ваффен-СС «Галичина» под патронатом местной обладминистрации. Слабые попытки отрицать данную информацию опровергнуты другим организатором упомянутого конкурса, активистом «Резерва дивизии Галичина» Захаром Садженицей, подтвердившим: конкурс устраивался совместно с облгосадминистрацией, чтобы добиться признания дивизийников на государственном уровне «борцами за волю Украины».

Националисты приветствуют, когда погибают русские (сотни восторженных комментариев при любом трагическом инциденте в РФ тому пример), однако эпидемия коронавируса лютует прежде всего на Западной Украине и вечно промайданном Киеве. Возможно, там действительно надо учить людей мыть руки и делать это именно на украинском языке? Однако у настоящего патриота всегда найдётся повод для радости — эпидемия новой коронавирусной инфекции в России тоже набрала серьёзные обороты. Вот она, очевидная победа цивилизованной укро-европы над азиато-московией.

Но и здесь всё не так однозначно. Число сделанных тестов на выявление COVID-19 на каждые миллион человек к 6 мая на Украине почти в десять раз меньше, чем в России (31,752 против 3,299). То есть количество невыявленных больных (как и последующих возможных смертей) потенциально в десять раз больше по сравнению с официальными данными при неизмеримо худших возможностях здравоохранения. Жизни людей или смерть экономики. Эксперты о цене карантина для Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Правда, можно делать меньше тестов и вскоре объявить про победу над болезнью — возможно, украинские власти к этому варианту и склоняются. Тем более надвигается новая напасть: в связи с закрытием тубдиспансеров ожидается усиление заболеваемости туберкулёзом, а следом, согласно второму этапу медицинской реформы «белой госпожи» Супрун, на улице окажутся и тысячи психбольных. Сам премьер-министр Шмыгаль заверил прогрессивную общественность, что медицинская реформа будет продолжена в полном объёме, и даже непонятно, почему против неё вышли протестовать медики киевской скорой помощи, которым в рамках оптимизации урезали зарплату на 40-50%.

Медики клинической больницы «Психиатрия» в Киеве даже обратились к международной общественности с призывом «Спасите украинскую психиатрию!». Они опубликовали в Facebook свои фото и обращение на английском языке, в котором информируют, что 30% сотрудников психиатрических больниц будут скоро уволены, часть палат закрыта, финансирование на содержание и лечение пациентов сокращается в 2 раза. С апреля врачам платят меньше, чем средняя зарплата по Украине, а рабочая нагрузка существенно увеличена; некоторые психдиспансеры уже закрыты, но условия реабилитации для их пациентов не созданы, что грозит больным людям голодом и бомжеванием. И так далее, и тому подобное.

Что-то не слышу в этой связи громогласный протестующий глас знаменитого врача-психиатра и большого сторонника «революции достоинства» Семена Глузмана. Мне кажется, в 2014 году ему, Ольге Богомолец и другим «врачам майдана» надо было ещё решительней выступать за радикальные перемены. Ну, ничего. Главное, чтобы внутренние голоса разговаривали с ними по-украински. И всем не забывать во время мытья рук петь «Иванко, ты, Иванко» или «Шэ нэ вмэрла».

Теперь мы точно победим любую пандемию — и к Комаровскому не ходи!