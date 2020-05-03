В Черкассах мэрия зацепила интересы «Эпицентра». За того заступился Киев. В ответ на угрозы от главы МВД и «пламенный привет» лично от президента мэр, не смутившись, принял словесный бой. Прогнило что-то в карантине. Неладно что-то в карантинном государстве

Над Украиной прокатились первые весенние грозы. В прямом и переносном смысле. И если природные явления, обозначаемые этим словом, не обошли стороной почти ни одну область, то гроза политическая грянула там, где ее, пожалуй, не очень ждали. В канун 1 мая сенсационной новостью выстрелили слывущие тихими и неприметными Черкассы. В киевских верхах обомлели.

Нет повести пикантнее отныне, чем повесть о Черкассах в карантине.

В четверг 30 апреля Черкасский городской совет принял решение смягчить ранее запланированный Кабинетом министров срок ограничительных мер, введенных правительством в связи с карантином, не дожидаясь отмашки из Киева. Разрешительная инициатива черкасских депутатов, если говорить по существу, выглядит разумной, взвешенной, соответствующей логике борьбы с распространением коронавируса, основанной на балансе эпидемиологических и социально-экономических факторов и мотивов. Окажем сопротивление. Мэр Черкасс пригрозил Зеленскому © Facebook, Анатолій Бондаренко

В мэрии сочли возможным позволить возобновить работу магазинам по продаже непродовольственных товаров, стройматериалов, электротоваров, сантехники, канцтоваров, книг, мебели. К магазинам добавили обувные, одежные, ремонтные мастерские, предприятия сферы услуг. В список попали также рынки, сельскохозяйственные и цветочные ярмарки. «Зеленый» свет открыли и для летних площадок заведений ресторанного хозяйства. Особо подчеркнув необходимость соблюдения мер предосторожности, связанных с вирусом, и вменив в обязанность субъектам хозяйственной деятельности их неукоснительное выполнение. Пошли строго по модели, анонсированной правительством. Главный «санитар» Виктор Ляшко носа не подточит.

Тем не менее, в Киеве инициатива Черкасс вызвала настоящую бурю. Нет, как раз Ляшко-то и промолчал поначалу. Зато в бой ринулись другие должностные лица, покрупней. От имени Кабмина оперативно последовало заявление, в котором решение черкасских властей назвали неоправданным. Министр внутренних дел Арсен Аваков, судя по тону поста в ФБ, возбудился более чем кто-либо. «Господин голова города Черкасс, вы заигрались! Перестаньте рисковать здоровьям и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!». В Нацполиции сразу же открыли уголовное дело, успев в рекордно сжатые сроки вручить человеку, обидевшему шефа, повестку для явки в местное отделение уже 4 мая. Пока в качестве свидетеля. Подал голос министр охраны здоровья Максим Степанов, взявшись тоже что-то бубнить об угрозе для здоровья и жизни и последствиях. Бунт мэров: Аваков предлагал арестовать отменившего карантин мэра Черкасс © kmu.gov.ua

События в Киеве развивались стремительно. Накал страстей рос не по дням, а по часам в самом буквальном смысле. В конце концов, вечером того же 1 мая к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко в очередном обращении к нации обратился лично Владимир Зеленский. Он призвал «не заниматься самодеятельностью, ставящей под угрозу безопасность людей», передав мэру «пламенный привет» и пригрозив ему «юридическими последствиями». Для пущей, видимо, важности или же исходя из понимания того, что его самого в системе центральной и местной власти мало кто воспринимает серьезно и, уж тем более, боится, президент уточнил, что привет мэру шлет не только «лично он», но и Министерство внутренних дел и Служба безопасности.

Черкасский герой Бондаренко оказался не из робкого десятка. В ответ на угрозы из столицы он 2 мая вывесил в ФБ свое обращение.

Адресовав его президенту и заявив, что город будет оказывать сопротивление центральной власти, если та в желании остановить Черкассы перейдет от слов к делу. И добавил: «если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину».

Сильно сказано, не так ли? По-моему, очень сильно. Не в бровь, а в глаз!

Мотивация своего решения и позиции мэрии, озвученная мэром, тоже не могла не привлечь внимания. В то время когда его киевские оппоненты в один голос мычали о «жизни и здоровье» абстрактных людей, он высказался со всей прямотой и откровенностью. Бондаренко заявил, что город вернется на карантин только в том случае, если Зеленский проявит равное отношение ко всем без исключения, включая «депутатов-кнопкодавов» и бизнесменов-однопартийцев, нарушающих карантин. В другом комментарии мэр-бунтарь без обиняков ткнул пальцем в сеть магазинов «Эпицентр», продолжающую, как ни в чем не бывало, торговать на карантине. В том числе — в Черкассах. Увязав этот факт с тем, что сеть и ее владельцев «крышует» Банковая. Меня не запугать. «Заигравшийся» мэр Черкасс ответил Авакову © Facebook, Анатолій Бондаренко

Не удержусь от соблазна привести цитату из интервью Бондаренко киевскому сайту «Страна.ua». Она того, по-моему, стоит: «Я думал, что президент передаст привет «Эпицентру», который нарушает все правила карантина. Но передали мне. Я хочу ему передать: закон должен быть один для всех. Я вижу, что будут преследовать местных руководителей, а не тех, кто крал сотни миллионов при прошлой власти. Мне этот привет расценивать как угрозы? Это вмешательство в органы местного самоуправления. Знаете, кто мне только не передавал приветы: начиная от местного начальника СБУ и заканчивая всеми остальными. Мы будем продолжать бороться и отстаивать права простого украинца».

Если бы «слуги народа» во власти нуждались в советах, позволил бы себе дать им совет вчитаться и вдуматься в эти слова мэра Черкасс. Они ведь звучат почти как готовый манифест общенародного сопротивления власти. И сформулированы, кстати сказать, ничуть не хуже, чем то, что с подачи своих спичрайтеров излагает с экранов телевизоров глава государства.

«Эпицентр» сегодня медленно, но уверенно превращается примерно в такой же отрицательный символ, каким при Петре Порошенко был «Рошен». В публичную сферу в последние несколько дней уже успели просочиться сразу несколько информационных «утечек» о неблаговидных действиях этой сети с целью незаконного получения сверхприбылей за счет нарушения карантинных ограничений. По крайней мере, одна из них та, что связана с полетами самолета «Мрия» в Китай под эгидой Офиса президента за грузами медицинского и гуманитарного назначения, которые затем оказывались в продаже именно в магазинах «Эпицентра», может оказаться долгоиграющей. И с весьма неприятными последствиями для Зеленского и его окружения. Зеленский и железнобрюхий дракон. Годовщина несостоявшегося волшебства © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Представители центральной власти каких-либо комментариев по поводу «Эпицентра» старательно избегают. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, один из тех, кого подозревают в «эпицентризме», в общении с прессой на острую тему предпочел закосить под дурачка. На вопрос журналиста: «А разве работают все магазины хозяйственных товаров по стране», — ответил явно невпопад: «Это решение самих компаний, работать или нет». Ложь! По распоряжению Кабмина, о котором Тимошенко не может не знать, работа непродовольственных магазинов запрещена. Всех без исключения. В том числе и строительных.

Итак, что имеем в предварительном остатке? Имеем конфликт. На поверхности он выглядит как столкновение местной власти, пожелавшей ослушаться власть центральную, и получившей за это от центра по шапке. На самом же деле, перед нами — одно из первых в стране публичных проявлений острого недовольства со стороны тех, кто, потеряв в условиях карантина много, оказался перед угрозой потерять все, что имел, и теми, кто, имея много, принялся, злоупотребляя карантином, зарабатывать еще больше. От имени первых выступил мэр Черкасс Бондаренко. Роль представителей вторых взяли на себя министры Аваков и Степанов и их ведомства.

Государство, на словах ратующее за справедливость и солидарность, без раздумий встало на сторону тех, кто эти красивые слова и стоящие за ними ценности безбожно и беспардонно попирает. Президент Зеленский не стал исключением. Особо напрягаться для того, чтобы сделать выбор между абстрактной «мрією» (мечтой) для всего народа и совершенно конкретной «Мрій», возящей товар для карантинных спекулянтов, ему не пришлось.