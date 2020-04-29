В понедельник 27 апреля, выступая перед студентами МГИМО, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что нет никакого смысла проводить запланированный на апрель саммит в «Нормандском формате».
«Ни о каком саммите речи быть не может, потому что всё, что согласовано было в Париже, блокируется в работе Контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти», — подчеркнул министр.
Действительно, за весь период времени, прошедший с момента проведения "Нормандской" встречи в верхах в Париже в начале декабря 2019 года, в Киеве многократно звучали заявления о необходимости пересмотра Минских соглашений. А 18 апреля Владимир Зеленский ознакомил публику со своим планом реинтеграции Донбасса. Он ничем не отличается от тех предложений, с которыми выступал его предшественник Пётр Порошенко.
Нынешний президент точно так же требует вывести из мятежных регионов иностранные войска (имеются в виду российские регулярные подразделения), после этого контроль над границей должен быть передан украинской погранслужбе. А дальше можно проводить выборы на неподконтрольных территориях.
Порядок действий, описанный главой украинского государства, полностью меняет последовательность шагов, которая зафиксирована в Комплексе мер по имплементации Минских соглашений, которые предусматривают в первую очередь выполнение украинской властью взятых на себя политических обязательств. Это принятие конституционного закона об особом статусе Донбасса, который фактически предоставляет ему права самой широкой автономии: с собственными вооруженными силами, избранными органами власти, законами, то есть фактической полной независимостью от центра. И только после этого граница отходит Украине.
В такой очередности пунктов есть железная логика. Если ВСУ выходят на границу, то Донбасс оказывается блокирован со всех сторон. Без особого статуса, легализующего все ныне существующие военные и политические структуры ДНР и ЛНР, республики оказываются вне закона. Это сепаратистские образования, которые, если рассматривать их с правовой точки зрения, должны быть силой возвращены в нормальное состояние.
В условиях блокады, когда будут перерезаны все каналы снабжения, у «партии войны» обязательно появится мотив и возможности попытаться вновь взять штурмом мятежные территории. Рост интенсивности обстрелов Донбасса за последние полтора месяца свидетельствует о том, что «ястребы» в Вооруженных силах Украины сегодня выдвинулись на первый план. И для них унылое миротворчество Зеленского — пустой звук. Впрочем, и для него самого тоже.
Именно поэтому Кремль, считающий неприемлемым возобновление боевых действий и гибель сотен, а то и тысяч человек, считает Минские соглашения безальтернативными, а прописанный в них порядок шагов не подлежащим какой-либо коррекции. При таких диаметрально противоположных подходах не совсем ясно, о чем вообще смогут говорить между собой главы МИД на предстоящей видеоконференции.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 апреля уже высказался в тональности, неприемлемой для Москвы. Говоря о том, что украинская сторона намерена обсудить завтра, он, в частности, заявил: «Мы видим, что решения парижского саммита пробуксовывают, и нам нужно придать импульс на пути к их выполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет достигать новых договоренностей и двигаться по пути к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению российской агрессии в целом».
Это называется "сказка про белого бычка". Попытки украинских властей — что прошлых, что нынешних — представить Россию участницей конфликта в Донбассе никогда никакого успеха не имели. Но нынешняя правящая команда продолжает маниакально ломиться в те же самые ворота. Во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал, что через год на линии фронта перестанут звучать выстрелы. Год прошел, а ситуация заметно ухудшилась. Более того, война превратилась в обыденный фон и для нынешней власти.
Президент не владеет ситуацией. Военные действуют, исходя из собственного понимания того, как нужно поступать с Донбассом. Правые радикалы называют Минские соглашения капитуляцией перед Россией. И те, и другие в течение всего периода его правления вынудили Зеленского максимально сблизить свои позиции с рецептами Петра Порошенко по Донбассу.
Вывод прост: после встречи в Париже «Нормандский формат» опять оказался безнадёжно подвешен. Мирный процесс в таких условиях разблокировать невозможно. Война продолжается.