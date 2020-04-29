В четверг, 30 апреля, должна состояться видеоконференция министров иностранных дел государств-членов "Нормандской четвёрки". Но особых результатов это событие точно не принесёт, поскольку позиции сторон по Минским соглашениям принципиально расходятся

В понедельник 27 апреля, выступая перед студентами МГИМО, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что нет никакого смысла проводить запланированный на апрель саммит в «Нормандском формате».

«Ни о каком саммите речи быть не может, потому что всё, что согласовано было в Париже, блокируется в работе Контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти», — подчеркнул министр.

Лавров: Киев хочет сделать «нормандский формат» единственной переговорной площадкой по Минским соглашениям © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский ознакомил публику со своим планом реинтеграции Донбасса. Он ничем не отличается от тех предложений, с которыми выступал его предшественник Пётр Порошенко.

Нынешний президент точно так же требует вывести из мятежных регионов иностранные войска (имеются в виду российские регулярные подразделения), после этого контроль над границей должен быть передан украинской погранслужбе. А дальше можно проводить выборы на неподконтрольных территориях.

Порядок действий, описанный главой украинского государства, полностью меняет последовательность шагов, которая зафиксирована в Комплексе мер по имплементации Минских соглашений, которые предусматривают в первую очередь выполнение украинской властью взятых на себя политических обязательств. Это принятие конституционного закона об особом статусе Донбасса, который фактически предоставляет ему права самой широкой автономии: с собственными вооруженными силами, избранными органами власти, законами, то есть фактической полной независимостью от центра. И только после этого граница отходит Украине.

В такой очередности пунктов есть железная логика. Если ВСУ выходят на границу, то Донбасс оказывается блокирован со всех сторон. Без особого статуса, легализующего все ныне существующие военные и политические структуры ДНР и ЛНР, республики оказываются вне закона. Это сепаратистские образования, которые, если рассматривать их с правовой точки зрения, должны быть силой возвращены в нормальное состояние.

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Именно поэтому Кремль, считающий неприемлемым возобновление боевых действий и гибель сотен, а то и тысяч человек, считает Минские соглашения безальтернативными, а прописанный в них порядок шагов не подлежащим какой-либо коррекции. При таких диаметрально противоположных подходах не совсем ясно, о чем вообще смогут говорить между собой главы МИД на предстоящей видеоконференции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 апреля уже высказался в тональности, неприемлемой для Москвы. Говоря о том, что украинская сторона намерена обсудить завтра, он, в частности, заявил: «Мы видим, что решения парижского саммита пробуксовывают, и нам нужно придать импульс на пути к их выполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет достигать новых договоренностей и двигаться по пути к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению российской агрессии в целом».

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Президент не владеет ситуацией. Военные действуют, исходя из собственного понимания того, как нужно поступать с Донбассом. Правые радикалы называют Минские соглашения капитуляцией перед Россией. И те, и другие в течение всего периода его правления вынудили Зеленского максимально сблизить свои позиции с рецептами Петра Порошенко по Донбассу.

Вывод прост: после встречи в Париже «Нормандский формат» опять оказался безнадёжно подвешен. Мирный процесс в таких условиях разблокировать невозможно. Война продолжается.