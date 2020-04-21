Дело не в коронавирусе, вернее, не только в нем. Совершенно ясно, что страх, паника, испытываемые миллионами людей, как будто специально разгоняемые медиа, не равны по своей силе и турбулентности реальному уровню опасности, хотя те, кто ее отрицает тотально - это такой антисоциальный элемент, как и паникеры

Самая главная проблема заключается в том, что в сегодняшнем мире отсутствует порядок в двух вещах: в умении отфильтровывать проверенную и заслуживающую доверия информацию от различных мнений энтузиастов, которые по какой-нибудь абсолютно случайной причине вдруг уверовали в непогрешимость альтернативной, возникшей из ниоткуда теории.

Если раньше информация распространялась официальными государственными медиа или СМИ, которыми владели собственники — и в том, и в другом случае существовало множество способов проверки информации — то сегодня ее источник находится на каждом столе. Не надо идти в газетный киоск, или на почту, чтобы оформить подписку, одной кнопкой вы включаете компьютер и погружаетесь в информационный мир, в котором царствует абсолютный хаос.

Ориентироваться в этом слипшемся, вращающем по своей оси тонны информационного шлака пространстве неискушенному человеку довольно тяжело. Между тем, энтузиасты звучат убедительно, ибо верят в сказанное ими всей глубиной своего существа и самое главное — они хотят просветить непросвещенных, дабы уберечь их от угрозы, или наоборот внушить им мысль, что их обманули — никакой угрозы не существует.

Так мы и получаем целые армии диссидентов: тысячи людей выходят на митинги протеста во Владикавказе, требуя отменить карантин. Другие же призывают уходить в катакомбы, говоря либо о пришествии Антихриста, либо о том, что страшный вирус выведен в биолабораториях — неважно где — в Америке или Китае — и никаких способов борьбы с ним, кроме тотальной самоизоляции не существует. Апокалипсис через интернет. Если бы я был миллиардером © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Привычка простого смертного считать, что власти и официальные лица все время врут, скрывая от нас страшную правду, тоже играет с нами дурную шутку. Например говорит представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Чаиб следующее: «Все доступные свидетельства указывают, что вирус имеет животное происхождение, это не измененный или сконструированный в лаборатории или где-либо еще вирус. Вероятно, это вирус животного происхождения». «Ха, — пожимает плечами профессиональный скептик из народа, — это она отводит подозрения от американцев или китайцев. Либо эти хотели подорвать экономическую мощь других, либо наоборот».

На самом деле, в прессе, в интернете есть уже сотни статей и интервью профессиональных экспертов в вирусологии и эпидемиологии. Эти люди оперируют статистическими данными, рассказывают о соотношении количества инфицированных и смертельных случаев, объясняют, почему новый вирус так напугал огромное количество народа. Раньше их точка зрения, опубликованная на первых страницах газет, доступная в телевизионном эфире могла бы успокоить, погасить панические настроения, но сейчас любой, вооруженный компьютером, отважно бросается в море информации и благополучно там тонет. Рудяков: Раз США ведут расследование по коронавирусу, значит, они уже знают, кто виноват © Алексей Куденко

Я сошлюсь на интервью с главным вирусологом России Виталием Васильевичем Зверевым профессором, академиком РАН, академиком РАМН, научным руководителем НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, заведующим кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета. По мнению ученого, в нашей стране 80% переболеют коронавирусом, причем 20% из них этого просто не заметят. Новый вирус — это «ребенок» в сравнении с вирусом гриппа, смертность от которого намного выше. Для того, чтобы пересидеть все волны инфекции, понадобится примерно 4 года. Тогда появится коллективный иммунитет у всего населения. Паника — самый страшный враг. Именно она делает организм неспособным к сопротивлению.

Похожие тезисы встречаются у большинства других экспертов, как российских, так и зарубежных, включая китайских. Неблагоприятные прогнозы и алармитские оценки ситуации находятся в явном меньшинстве. Но к великому сожалению, не экспертные голоса сегодня в значительной мере определяют общественные настроения. Вышеупомянутые энтузиасты, перегибающие палку в ту или иную сторону, вызывают куда больше доверия у большого числа людей.

Пока мир не найдет способа упорядочивания информации — а некоторые государства уже всерьез задумались над тем, как ограничить количество фейков в сети — любая неприятность, обрушившаяся на наши головы, может быть силами активистов, спасающих планету в виду сложного психологического рельефа личности, умножена до размеров планетарной катастрофы или даже конца света. Нам надо заново учиться беречь свои душевный покой и здоровье.