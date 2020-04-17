Украина пожинает плоды тридцати лет декоммунизации – в том числе в экологической сфере

Библейское Пятикнижие рассказывает про «тьму египетскую» — легендарное наказание, которое постигло египетского фараона за отказ отпустить еврейский народ из плена. Три дня и три ночи Египет окутывал густой мрак, в котором задыхались сходившие с ума от ужаса люди. Эта история оставила след в мировой литературе — к примеру, Михаил Булгаков поминал библейскую тьму в «Записках юного врача» и романе «Мастер и Маргарита». А материалистически мыслящие исследователи давно установили, что за знаменитым преданием стояла память о песчаных бурях, которые не раз захлёстывали долину Нила — иногда смешиваясь с пеплом вулканов Санторина и Этны.

Похожая тьма окутала сейчас Киев. Шквальные ветры принесли в город гарь от лесных пожаров, которые уже третью неделю бушуют на территории Киевской, Черниговской и Житомирской областей — включая Чернобыльскую зону отчуждения, и вплотную подошли к территории ЧАЭС. Ветер поднял в воздух частички песка, глины и земли, высохшей из-за бесснежной зимы. Пепел смешался с пылью — и все это облаками окутало украинскую столицу, насмерть перепугав ее жителей. Ведь небо над городом окутано густой пеленой, а отвратительный запах горелой пакли пробивается даже через стеклопакеты. Так что многие обыватели в самом деле кинулись перечитывать Библию, полагая, что вслед за войной, мором, карантином и чернобыльскими пожарами в стране грянуло очередное апокалиптическое знамение, предвещающее последние времена.

Впрочем, все очень плохо и без суеверий. По данным глобального сервиса по изучению качества атмосферы Air Visual, в эти часы в Киеве фиксируется самый загрязненный воздух на всей планете, который проходит в категории «очень нездоровый» или даже «опасный для жизни». Индекс загрязнения превышает 300 единиц — что в два раза больше, чем в китайском Шанхае — притом, что его норма составляет для Киева 60 пунктов. А представители киевской администрации маринуют водителей в искусственно созданных пробках на въездах в город и просят граждан не покидать свои дома, завесив окна и форточки влажной тканью — заверяя, что радиационная обстановка по-прежнему в норме. Что только добавляет у людей растерянности и беспомощности.

На самом же деле, песчаная буря в Киеве — это хорошо забытое прошлое, вернувшееся в Украину в результате тридцати лет тотального уничтожения наследия советских времен. Изменения климата, который становится все более засушливым и нестабильным, обусловлены не только глобальными факторами, но и проблемами чисто локального свойства. Среди них можно назвать массовую вырубку лесов и лесополос, сворачивание мелиорационных работ, облиманивание пересыхающих водохранилищ, где давно не проводятся необходимые работы по расчистке и углублению дна, и бывшие плесы превратились в болото.

В итоге огромные территории Украины постепенно превращаются в сухие безлесные степи, которыми они были еще в первой половине ХХ века — что способствовало постоянным перемещениям песчано-пылевых облаков.

«Распаханные земли, лишившиеся травяного покрова, поднимались колоссальными тучами пыли, «черными бурями». По всему Юго-Востоку современной Украины прокатились натуральные самумы, практически как на умирающей Земле в фильме «Интерстеллар». Суховеи, мгновенно испаряющие влагу из почвы, водоемов и растений, были хорошо знакомы жителям Киевщины, хотя это север Украины и там имеются крупные реки», — писал об этом в прошлом году киевский журналист Дмитрий Заборин, предупреждая украинцев о грянувшей сегодня беде, которая была предсказуемой даже без библейских пророчеств.

Такие пылевые ураганы были обычны для причерноморского региона — причем они могли происходить практически в любое время года.

«Не только был совершенно сорван и унесен с полей тонкий снеговой покров, но и рыхлая почва, обнаженная от снега и сухая, как пепел, взметалась вихрями при 18 градусах мороза. Тучи темной земляной пыли наполняли морозный воздух, застилая дороги, занося сады — местами деревья были занесены на высоту 1,5 м, — ложились валами и буграми на улицах деревень и сильно затрудняли движение по железным дорогам: приходилось даже отрывать железнодорожные полустанки от сугробов черной пыли, смешанной со снегом», — рассказывал про одну из таких бурь выдающийся эколог и почвовед Василий Докучаев, который составил первый план борьбы против опустынивания. И впоследствии он был воплощен в жизнь благодаря целенаправленной политике советского государства.

Первый заместитель министра лесного хозяйства СССР Василий Колданов вспоминал, что только в 1948-1950 годах, несмотря на многочисленные нужды послевоенного времени, правительство выделило на посадку леса 1,481 млрд рублей — чтобы высадить 1118 тысяч гектаров леса, вдвое увеличив лесные угодья в областях юга и юго-востока Украины. Как результат, на землях колхозов, в гослесфонде и в совхозах УССР было создано около миллиона гектаров лесопосадок — причем, в первую очередь закреплялись песчаные почвы, которых было много на территории Киевщины, Черниговщины и Житомирщины. Песчаные дюны, обычные здесь еще сто лет назад, когда они существовали даже на территории современной Дарницы и Троещины, покрылись сосновыми рощами, а суховеи утратили свой катастрофический характер. Этому также способствовали бурение артезианских скважин, прокладка мелиоративных каналов и создание каскада водохранилищ, которые увеличили уровень влажности и предотвратили размывание почвы во время паводков.

Все это закончилось с началом девяностых годов — после того, как распалась хорошо работавшая система лесного хозяйства, а в Украине начали систематически вырубать лесные посадки, заботливо созданные в тоталитарные времена. Пустыня начала стремительно возвращаться, почвы высыхали, а температура росла — вместе с порывами пылевых бурь.

«1998 год стал последним годом без засух. В двухтысячные процесс все быстрее и быстрее покатился назад, к исходной точке, и даже дальше. Отдел агрометеорологии Укргидрометцентра отмечает, что засушливые периоды происходят уже и в западных регионах, и тенденция их распространения на север и запад прослеживается сейчас очень четко. А на юге, где труды предков вырублены под корень, в том числе из-за сильно подорожавшего газа, снова началось опустынивание и повышение температур летних месяцев за отметку 40 градусов. 2018 год стал самым жарким за последние 139 лет — но и три предыдущих были не хуже. Согласно прогнозам, в течение ближайших десятилетий средняя температура будет постоянно расти, и в Киеве станет дышаться как на юге Австралии. Но жаловаться не стоит. Это плата за миф об «аграрной державе» и «евроинтеграции», когда в ЕС безо всяких ограничений уходит только сырой лес, древесный уголь, топливные брикеты», — рассказывает об этом Дмитрий Заборин.

Масштабные пожары тоже являются следствием этой постоянно наступающей засухи — но их усугубляет развал лесхозов, которые покрывают нелегальные вырубки древесины и не занимаютя элементарной расчисткой леса от сухостоя. Пожарной техники критически не хватает, противопожарные просеки и дороги заброшены. А в некоторых регионах Полесья лесники вообще не суются далеко в лес, чтобы не нарваться на банды нелегальных янтарных старателей и не получить на свою голову лишние неприятности. Как результат, власти не могут обуздать огненную стихию — и сейчас в Чернобыльской зоне вновь пылает пожар, который вроде бы притушил удачно выпавший на днях дождь.

Причины испугавшей всех тьмы надо искать не в Библии, а в нашей реальной жизни. И, к сожалению, все говорит о том, что такие бури вскоре станут обычным делом для задыхающихся в домах киевлян.