Принц Мухаммед, правящий Саудовской Аравией от имени своего батюшки короля Салмана, — личность очень эмоциональная. Зачастую это ему вредит. Не пошла на пользу укреплению его внутриполитических позиций проигранная Эр-Риядом де-факто (вскоре это придётся признать и официально) Йеменская война

Ещё сильнее ударила по его международному авторитету история с убитым и расчленённым в саудовском консульстве журналистом Джамалем Хашоги. Но характер — есть характер, его не изменишь. И вот пришло известие, что принц Мухаммед дал утечку относительно истинных договорённостей стран ОПЕК+ с нефтедобывающими странами, не принимавшими формального участия в последней встрече ОПЕК+.

Со ссылкой на принца Мухаммеда журналисты написали, что страны двадцатки, не входящие в ОПЕК+, обязались сократить добычу на 3,7 млн баррелей в сутки. Всего же мировая добыча должна быть сокращена на 19,5 млн баррелей. Это притом что официальные договорённости ОПЕК+ предполагают сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, ещё 250-300 тыс. баррелей США обещали сократить за Мексику. Остальное сокращение в США и других странах, не входящих в ОПЕК+, официально не зафиксировано и должно происходить якобы «естественным путём» (по мере вынужденного ухода с рынка разоряющихся компаний).

Я охотно верю, что цифра в 19,5 млн баррелей действительно обсуждалась и что по совокупности официальных и неофициальных обязательств на неё даже вышли. Это логично, ведь накануне переговоров, проводя совещание с представителями ТЭК, Путин говорил, что, согласно прогнозам, превышение предложения нефти над потребностями рынка (спросом) уже в текущем месяце может достичь 15-20 млн баррелей в сутки. На таком фоне сокращение на 9,7 млн или даже на 10 млн баррелей было бы явно недостаточным. Тем более что соглашение начнёт действовать только в мае, а кризис не закончится ни весной, ни летом. Следовательно, можно предполагать дальнейшее сокращение спроса на сырьё, в том числе на нефть. МВФ не верит в рост цен на нефть. Фонд понизил прогнозы 2020-2021 годы © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Похожи на реальные и цифры сокращения стран двадцатки, не входящих в ОПЕК+ (не считая США). Озвученные 3,7 млн баррелей в совокупности с 2 млн баррелей, на которые по слухам согласились сократить добычу США, и ещё тремястами тысяч баррелей, которые они приняли на свою долю дополнительно (вместо Мексики), составят 6 млн баррелей, а вместе с сокращениям ОПЕК+ 15,7 млн. До 19,5 млн баррелей остаётся ещё 3,8 млн баррелей, которые могут закрыть остальные нефтедобывающие страны (не ОПЕК+ и не двадцатка). Более того, поскольку цены не вернутся на комфортные для сланцевиков отметки ни в апреле, ни, возможно, в мае, то сланцевая отрасль США может в реальности сократить добычу сверх обещаных 2 млн баррелей в сутки. Не исключено, что соответствующие обещания даны. По крайней мере, призывая Россию и Саудовскую Аравию к переговорам, американцы утверждали, что способны только в Техасе сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки.

Слабое место всех этих договорённостей заключается в том, что кроме соглашений в рамках ОПЕК+ они нигде не зафиксированы юридически. Это скорее «джентльменские обещания». Как они выполняются, мы знаем на примере продвижения НАТО на Восток («джентльмены» в своё время обещали, что этого не произойдёт). А потом сказали, что, мол, ситуация изменилась.

От юридической фиксации договорённостей пришлось отказаться потому, что США и некоторым другим странам их внутреннее законодательство запрещает участие в картельных соглашениях, каковым и является ОПЕК+. Тот же Трамп не может себе позволить нагло и публично нарушить закон накануне выборов. Его сразу съедят демократы, которые обвинят его не только в нарушении закона, но и в сдаче американских интересов. Поэтому Трампу позволяют сделать вид, что он ничего не уступил, а сделка ОПЕК+ состоялась, как говорят подчинённые американского президента, «при его сильном лидерстве».

Для России второй срок Трампа, безусловно, лучше, чем возвращение клептократической клинтоновской команды к власти под прикрытием Байдена. Поэтому российские участники переговоров обязательства США стараются не комментировать, а если и комментируют, то так, что из этого абсолютно непонятно, какие же обязательства принял на себя Вашингтон.

Но Россию в целом сделка устраивает, цена на нефть должна вернуться к значениям, совпадающим с расчётными для российского бюджета. При этом она будет значительно (на 25-35 долларов за баррель) ниже комфортной для американских сланцевиков (что серьёзно подрежет крылья этому сектору, оставив на рынке только компании, обладающие самыми рентабельными месторождениями, а таких немного). Также она будет долларов на 35-40 ниже цены, необходимой для бездефектного сведения саудовского бюджета.

По большому счёту, России надо, чтобы цена выросла где-то до 45 долларов за баррель и стабилизировалась на этой отметке.

С учётом прогнозов о дальнейшем углублении глобального системного кризиса, от нынешних договорённостей более радикального результата ждать не следует. Поэтому боюсь, что, когда в июле их надо будет пересматривать, партнёры заговорят не об увеличении, а о дальнейшем сокращении производства.

Саудовская Аравия не получила от нефтяной войны радикальный результат в виде полного уничтожения американского сланцевого сектора и резкого сокращения присутствия США на мировом рынке нефти. В то же время прогнозная цена на нефть, которая может быть достигнута по результатам действия соглашения, не удовлетворяет дом Сауда, поскольку не решает проблемы бюджета. На этом фоне утечка информации от принца Мухаммеда выглядит вполне естественной и даже резонной. Либо цены на нефть в результате слива данной информации прыгнут вверх и подберутся поближе к тем значениям, которые устраивают Эр-Рияд. Либо США (а возможно, и другие страны, которым закон запрещает участвовать в сделке) не смогут выполнить свои обязательства, поскольку их власти будут находиться под пристальным контролем оппозиции, вынужденно нарушат соглашение и создадут условия, при которых Саудовская Аравия сможет выйти из него, возложив вину на других. Сокращение добычи нефти: хрупкое перемирие в мировой нефтяной войне © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

О том, что такой вариант рассматривался королевством ещё до заключения сделки, свидетельствует подача соглашений саудовской пропагандой. СМИ и официальные лица в Эр-Рияде в один голос заговорили о том, что партнёров (особенно США и Россию) трудно проконтролировать насчёт исполнения ими своих обязательств. Поэтому, мол, Саудовская Аравия должна ориентироваться исключительно на ситуацию на рынке и, если она позволит, резко нарастить добычу нефти.

Понятно, что с такими настроениями и перспективами сделка вряд ли будет слишком устойчивой. Главные игроки просто взяли тайм-аут, чтобы пару месяцев посмотреть, как себя будет вести рынок, а после этого принимать решение об окончательной стратегии на среднесрочный период (долгосрочное планирование в нынешних условиях априори невозможно).

В общем, если летом — в начале осени мы столкнёмся с новым периодом отчаянной торговли производителей относительно дополнительных соглашений, будет хорошо, худший вариант — возобновление нефтяной войны на фоне нарастающего кризиса. Но он-то как раз и является наиболее вероятным, поскольку в условиях острого перенасыщения рынка заключить устраивающую всех сделку практически невозможно, а палиатив большинству не нужен.