Волны паники, которые в связи с пандемией коронавируса катятся по планете, заставляя цепенеть от ужаса целые страны, почти не затронули Донецкую Народную Республику. Нет, здесь тоже введены меры для борьбы с неведомой болезнью, но они намного мягче, чем в России и Украине

Происходит это по нескольким причинам. Во-первых, на фоне шестилетней войны и при резком повышении интенсивности обстрелов в последнее время со стороны ВСУ коронавирус не кажется чем-то катастрофическим. Война все равно хуже. Во-вторых, выявленных случаев заболевания пока не так много.

По данным Минздрава, на 17:30 9 апреля количество инфицированных составляет 13 человек. «Состояние всех пациентов удовлетворительное, ухудшения не наблюдается. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, на территории Донецкой Народной Республики нет», — подчеркнули в министерстве.

Глава республики Денис Пушилин еще в марте своим указом перевел всех школьников и студентов на дистанционное обучение и ввел санитарную дистанцию между людьми в общественных местах в один метр. Закрыты некоторые учреждения, где могло собираться одновременно значительное количество человек, кафе и рестораны работают до 6 вечера, после этого времени еду можно покупать на вынос. Общественный транспорт ходит, как обычно, открыты продуктовые магазины и супермаркеты. Пушилин объяснил, что спасает ДНР от пандемии коронавируса © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

На улицах множество людей в медицинских масках. Связано это с тем, что в большинство госучреждений без них невозможно попасть. Везде объявления, что вход внутрь только с закрытыми лицами. Гражданам республики старше 65 лет вменен режим самоизоляции. На прошлой неделе он установлен до 17 апреля распоряжением Дениса Пушилина. Однако ограничения не распространяются на тех людей, чье работа является критически важной — в таких областях, как оборона, медицина, сфера производства, общественные услуги, водоснабжение, газоснабжение и т.д.

Прибывающие из России граждане ДНР также должны уходить на самоизоляцию, причем соблюдение режима контролируют сотрудники полиции и врачи. Они могут посетить человека в любой момент. Ограничен выезд из республики. В Россию могут выезжать только те, кто имеет постоянную прописку на ее территории. Кстати, прием заявлений на выдачу российских паспортов и оформление документов идет так же, как и до введения мер по борьбе с коронавирусом. Около 125 тыс. жителей Донбасса стали гражданами России — глава МВД РФ © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Чего не наблюдается в ДНР, так это панической скупки продуктов. В магазинах обычный ассортимент, хотя на некоторые продукты цены ощутимо выросли, особенно на те, которые разрекламированы в СМИ как эффективное средство профилактики и лечения. Это лимоны и корень имбиря.

Полное перекрытие Украиной границы с республикой создало особую политическую ситуацию. По факту Киев отгородился от тех людей, которых он официально продолжает считать собственными гражданами. Эту ситуацию вчера подробно описал Денис Пушилин: «Если посмотреть со стороны, и это мое личное мнение, мы видим, что у нас есть по факту существующая граница с Украиной. Для нас это другое государство. Украина фактически нас тоже уже не считает своими, чтобы они ни заявляли политически, — отметил он в ходе видеоконференции оперативного штаба «Здоровое движение» при ОД «Донецкая Республика». — У нас не было и не будет каких-то предпосылок, чтобы нам зачем-то нужно было обращаться к Украине».

«Мы сейчас ощущаем себя одним из российских регионов. Наши специалисты — врачи, вирусологи — едут обучаться, получают консультации в России, мы руководствуемся рекомендациями министерства здравоохранения Российской Федерации, мы получаем тест-системы и сопутствующие расходники также из России. Мы принимаем меры с оглядкой на другие российские регионы — какие у них применяются меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Поэтому все очевидно — кризисная ситуация расставляет все по своим местам», — заявил глава республики.

Тяжелейший удар карантин способен нанести по мелкому и среднему бизнесу, особенно в сфере торговли, поскольку введенные ограничения существенно понижают уровень деловой активности. Это в свою очередь может привести к массовым увольнениям. Торговые точки не нуждаются сейчас в прежнем количестве работников. Денис Пушилин в связи с этим собирается предпринять шаги для снижения нагрузки на бизнес, в частности, вчера он заявил, что готовится решение об отмене арендной платы за помещение для предпринимателей на период борьбы с инфекцией: «Сейчас это будет подспорьем для тех магазинов, кафе, ресторанов и так далее, которые находятся на арендуемой площади».

В конце марта Народный совет ввел целую линейку наказаний для лиц, не выполняющих требования властей, направленные на борьбу с коронавирусом. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода виновного лица за период от трех лет до пяти лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет. Уже выписаны первые штрафы.