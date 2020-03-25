Десять лет, с первого оранжевого майдана, я говорил и писал, что Украина на полном ходу влетает в гражданскую войну. Что холодная гражданская война идёт уже, а стать горячей она может в любой момент по любой, самой незначительной, причине

Если власть и общество хотят избежать горячей фазы гражданской войны, необходимо полностью изменить основной вектор внутренней политики, отказаться от курса на украинизацию и приступить к созданию гражданского общества и политической нации на основе общенационального компромисса.

«Где эта ваша гражданская война?» — спрашивали меня тогдашние сограждане. «Не надо нас пугать!» — говорили они. «На Украине царят мир, согласие и национальное единство», — утверждали политики.

В результате в горячую гражданскую войну они влетели по смешному поводу — Янукович отложил (всего лишь отложил) подписание соглашения об ассоциации с ЕС, смысла которого подавляющее большинство граждан Украины не понимало и содержание которого было им неизвестно. Но даже влетев в гражданскую войну, украинские власти продолжают её «не замечать», именуя «российской агрессией».

Плохо не то, что они предъявляют претензии России. Кто только России претензии не предъявляет. Россия переживёт. Плохо в данном случае, что, отказываясь смотреть в лицо реальности, называя гражданский конфликт международным, украинские власти отказываются видеть и причину этого конфликта. А без устранения причины невозможно устранить и последствия. То есть власть Украины, отказываясь устранять причины, вызвавшие гражданскую войну, и не имея сил в ней победить, ведёт страну к неизбежному распаду. Гражданская война в Донбассе и план Ахметова. Что мировые СМИ пишут об Украине © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

Стадии этого процесса я описывал ещё в 2014 году. Создание после переворота наци-олигархической республики (на месте просто олигархической) было вызвано не какой-то особой силой украинских нацистов. Избавившийся от Януковича олигархат действительно мог при помощи тогда ещё не нацифицированных армии и полиции сравнительно быстро разогнать нацистские отряды. Допуск нацистов во власть был связан с сокращением национального ресурса. Олигархат больше не мог осуществлять своё правление с помощью общедемократических процедур. Его дальнейшее господство могло обеспечить только неприкрытое насилие, торжествующее над законом.

Стать исполнителями такого насилия (эскадронами смерти на службе у олигархата) могли только нацистские структуры. Не важно, что они были относительно немногочисленны, главное, что им позволили вооружиться и стать над законом, а министр внутренних дел Арсен Аваков постепенно превратился в неформального лидера всех нацистов Украины. Таким образом, было преодолено последнее препятствие на пути нацистов к власти — раздробленность. Аваков объединил сверху нацистов, не сумевших объединиться снизу.

Роль подконтрольных Авакову нацистов была доминирующей с первых дней существования наци-олигархической республики. Просто он разумно старался её не выпячивать, выдвигая на первый план для использования на международной арене «человеческое лицо» режима. Но это именно нацистские структуры развязали первые боевые столкновения в Донбассе, принудив в конечном счёте воевать армию (после чего она быстро нацифицировалась и перестала представлять опасность для режима). Это нацисты Авакова подавили Русскую весну в Одессе. Это они развернули террор по всей стране, убивая, выдавливая за рубеж или принуждая к молчанию политических оппонентов режима. Без опоры на нацистские эскадроны смерти даже превращённая в политическую полицию СБУ не смогла бы эффективно бороться с оппозицией. Государственные структуры, даже нарушая закон, вынуждены с ним сверяться и следовать определённой процедуре. Это ограничивает их инструментарий и возможности борьбы с оппозицией. Нацистские же банды не ограничены ничем, кроме собственного настроения. Нападая, они зачастую сами не знают, ограничится ли дело простым избиением и/или моральным унижением жертвы, будет ли жертва искалечена или убита. Решение приходит по ходу дела.

Роль нацистов в системе постоянно растёт. Аваков не подчинялся Порошенко уже с 2015 года, и президент был не в состоянии уволить министра. В конечном итоге не избиратели, а Аваков определил победителя на президентских выборах 2019 года. Если бы он не блокировал реализацию порошенковского плана фальсификации, Пётр Алексеевич спокойно бы организовал своё «переизбрание». Противостоять ему теоретически могла бы Тимошенко, но никак не Зеленский.

Дальнейшее исчерпание ресурса ведёт к снижению роли олигархата в наци-олигархическом тандеме, её стремлению к нулю. Наци-олигархическая республика должна превратиться в открытую нацистскую диктатуру. Это последняя ступень перед распадом страны. Она даже может сопутствовать распаду. По мере утраты механизмов вначале политического, а затем и финансово-экономического господства прямое незаконное насилие становится уже не доминирующим, а единственным способом властвования.

Многие люди удивляются, как, мол, простая эпидемия какого-то вируса могла в такие короткие сроки вызвать столь всеобъемлющий кризис. Бывали же эпидемии и раньше. И ничего подобного нынешнему обвалу не случалось.

Дело в том, что вирус не вызвал кризис. Эпидемия лишь послужила катализатором давно шедших процессов. Системный кризис развивался уже несколько десятилетий, постепенно разрушая изнутри систему международных отношений и мировую экономику. От того, что политики ведущих мировых держав не признавали наличие кризиса, он не исчезал (как не исчезала от непризнания украинская гражданская война), хуже становилось только глобальной политической и экономической системе, поскольку, не признавая наличие кризиса, не боролись и с его причинами. В результате, когда ударила эпидемия, мировой политический и экономический организм был настолько ослаблен, его иммунная система настолько выработала свой ресурс, что он начал разваливаться буквально на глазах. «Альтернативный президент». Что предполагает антикризисный план Авакова © пресс-служба А.Авакова

Аналогичным образом эпидемия катализировала и процессы, идущие на Украине. До сих пор Киев сохранял хотя бы видимость государственности исключительно за счёт внешнего финансирования. Но в условиях кризиса, когда не находится средств даже на помощь Италии, а вбрасываемые федеральным резервом триллионы не в состоянии остановить падение биржевых индексов, денег не хватает даже тем, кто их печатает. Крайне сомнительно, что в этих условиях киевскому правительству удастся уговорить МВФ продолжить и расширить программу кредитования Украины. Теоретически Фонд может дать немного денег под программу продажи земли иностранным инвесторам. Но не факт, ибо в условиях нарастающего кризиса украинская земля как актив обесценивается так же, как обесцениваются другие активы.

Но даже если Фонд наскребёт для Украины какую-то сумму, деньги моментально и бессмысленно сгорят в топке кризиса. Украинская экономика (вернее то, что от неё оставалось) остановлена, практически все источники пополнения бюджета исчерпаны. Привлекать деньги за счёт займов на свободном финансовом рынке и так было слишком дорого, а теперь украинские бумаги там просто не котируются. Если их и возьмут какие-то особо рисковые спекулянты, то под крайне высокий процент и на минимальный срок. На данный момент наблюдается массовое бегство спекулятивного капитала из украинских бумаг.

То есть существующие проблемы будут нарастать как снежный ком. Более того, одновременно с исчерпанием возможностей государственной власти поддерживать иллюзию стабильности ситуации и контролируемости процессов население теряет автономные источники выживания. Миллионы гастарбайтеров теряют работу в охваченной кризисом и паникой по случаю эпидемии Европе. Вместо денег, которые они переводили своим семьям, возвращаются в страну они сами, пополняя ряды безработных.

Гастарбайтеры — крайне взрывоопасный элемент. Это люди активные, привыкшие не полагаться на государство, имеющие опыт самостоятельного определения своей судьбы и преодоления существенных трудностей, связанных с работой за рубежом. Это вероятная база мощных социальных протестов, которые легко могут перерасти в бунты.

Ресурса для снятия напряжённости у власти нет. Она может рассчитывать только на силовое подавление. Судя по действиям украинской власти, несмотря на охватившую её высший эшелон панику перед лицом эпидемии, она намерена задействовать для самосохранения последний оставшийся у неё ресурс — силовой.

Соответственно развернулась борьба за его контроль. Зеленский хочет ввести чрезвычайное положение. Но пока не может собрать Раду для одобрения соответствующего указа. Кроме того, надо понимать, что даже в случае ведения ЧП силовой ресурс вряд ли окажется под контролем Зеленского. Просто очевидно, часть олигархата пытается противопоставить аваковскому МВД и его же нацистским отрядам армию. Но армия подчиняется генералам. Она насквозь нацифицирована и не планирует воевать с социально-близким МВД. Она «зарабатывает» на контрабанде (в том числе оружия) в зоне ООС, на военных заказах, на распродаже остатков былой роскоши с военных складов. Её коммерческие интересы не пересекаются с интересами Авакова. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 25 марта

В свою очередь, Аваков, под видом карантинных мер де-факто уже ввёл в стране ЧП под собственным контролем. Он блокировал сообщения между регионами, внутри регионов и даже внутри столицы. Силы полиции и национальной гвардии при участии нацистских отрядов контролируют практически всю жизнь населения. С ужесточением карантинных мер увеличиваются и возможности их вмешательства. Сегодня именно от Авакова зависит, чей бизнес и на каких условиях будет работать. Его власть базируется не на финансовом капитале и контроле над крупными промышленными активами (как у классических украинских олигархов), а на силе МВД и нацистских боевиков.

Власть в стране по сути перешла в руки нацистов. Диктатура Авакова не оформлена юридически, но от этого не менее реальна. Вот только на штыках ещё никому не удавалось долго усидеть. А иного ресурса у украинской власти нет и не будет.