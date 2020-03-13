Много лет слышу как от представителей действующего украинского режима, так и от тех, кто представляет «оппозицию» ему (конструктивную такую «оппозицию»), что нацистов на Украине нет, а если и есть, то очень мало и погоды они не делают

Удивляет меня то, что эти люди (которые утверждают, что нацистов нет или почти нет) не испытывают когнитивный диссонанс оттого, что седьмой год находятся в «оппозиции» отсутствующим нацистам и никак не могут забрать власть у тех, кого нет.

Вчерашний случай с Сивохо, которого те, кого нет, немного потолкали и даже чуть-чуть уронили, даёт нам возможность разобраться в истинном состоянии дел.

Итак, близкий друг президента, а также советник (пусть и внештатный) секретаря СНБО Украины подвергся атаке нацистов из «Азова» и родственных нацистских структур (первую скрипку играл «Азов», но как минимум представители «Свободы» там тоже были) в тот момент, когда представлял общественности свою концепцию урегулирования в Донбассе, которая, по странному стечению обстоятельств, по многим пунктам совпала с вопросами, обсуждавшимися за сутки до этого в Минске Козаком и Ермаком. То есть, это не совсем «мирный план Сивохо», это намётки «мирного плана» украинской власти.

Причём надо отметить, что план этот, с точки зрения интересов Киева, весьма перспективный. Его главная (самая опасная для ДНР/ЛНР и России часть) заключается в организации «площадок для диалога». Украинская власть пытается начать полуофициальный диалог с Донбассом, который очень быстро может принять черты официального. Учитывая старые связи и возможности неформального влияния на правящую элиту ДНР/ЛНР, а также то, что с началом прямого диалога будет выполнено главное требование Минских соглашений, привести в дальнейшем ситуацию к постановке вопроса о передаче контроля над границей в практической плоскости было бы не так трудно. У России, ДНР и ЛНР практически не было бы аргументов, позволяющих отказаться от выполнения этой части соглашения после того, как Украина формально выполнила бы свою часть.

Я всегда говорил, что единственный способ для Киева создать России трудности в Донбассе — добросовестно выполнить свою часть Минских соглашений и потребовать выполнения той части, которая предусматривает реинтеграцию Донбасса на Украину. Москва оказалась бы в крайне неудобной ситуации. Отказаться от выполнения соглашений нельзя, но и отдать Донбасс с сотнями тысяч уже российских граждан как-то не комильфо (в том числе с точки зрения авторитета власти и интересов внутренней стабильности Российской Федерации).

И вот Зеленский (и друг его Ермак) попытались поймать Россию в капкан. Выпустили Сивохо протестировать «мирный план» на аудитории. Но украинские наци обломали всю малину, сорвав мероприятие и унизив Сивохо. При этом аваковская полиция и Национальная гвардия фактически бездействовали, когда аваковские же наци демонстрировали законной власти, кто в доме хозяин. Постфактум задержали полтора десятка наци (которые не спешили расходиться, оживлённо общаясь с прессой) и тут же их выпустили. Сами же нацисты подали на Сивохо заявление в СБУ, как на врага народа и изменника родины.

С виду абсурд. Ведь Аваков поддерживает Зеленского, а тот недавно распинался, давая работе министра самые высокие оценки. Более того, аваковские наци не трогают «смелых женщин» Ахметова и «смелых мужчин» Коломойского, а также Медведчука с Рабиновичем, по сравнению с регулярными выступлениями которых «мирный план Сивохо» — лёгкий майский ветерок на фоне осеннего ненастья. Казалось бы, где логика? А логика на поверхности.

«Смелые женщины» Ахметова, «смелые мужчины» Коломойского и Медведчук с Рабиновичем без охраны по Киеву не ходят. Более того, с учётом возможностей охранных структур (давно уже выросших в частные армии) Ахметова, Коломойского и Медвечука, в кризисной ситуации охрана конкретного политика может получить необходимую поддержку в считаные минуты. И, кстати, в отличие от Национальной гвардии и полиции, частные охранные структуры церемониться не будут: им деньги платят за эффективность. Если кого-то из радикалов убьют или оставят инвалидом, то придётся с этим смириться. Наци это прекрасно знают. Что стоит за нападением на Сивохо? Момент истины для украинской власти © Страна.ua

Но самое важное заключается в том, что «смелые женщины» Ахметова, «смелые мужчины» Коломойского и Медведчук с Рабиновичем являются «оппозицией» вполне легальной и конструктивной курсу власти на эскалацию напряжённости. Они излагают мнение, альтернативное позиции власти, но не представляют никакой опасности ибо решения принимает власть, а дело «оппозиции» сдувать протестный пар в свисток, чем она более чем эффективно и занимается все эти годы.

В ситуации же с Сивохо мы имеем дело с тестированием властью возможности перехода к более конструктивной политике. Кстати, эта политика могла бы стать единственно спасительной для Украины, если бы не было поздно. Но уже давно поздно. Что и демонстрируют периодически украинские наци и их хозяин Аваков. Они выступают только тогда, когда возникает опасность пересмотра властью курса на конфронтацию. Тогда они устраивают либо «избиение Сивохо», либо шоу на Банковой (в зависимости от необходимости и остроты кризиса). Задача всегда одна и та же — продемонстрировать кто в доме хозяин и заставить власть умерить самостоятельную активность.

Наци не боятся олигархов, даже в тех случаях, когда олигархи пытаются вести переговоры с Россией. Они прекрасно знают, что государство олигархов — украинская олигархическая республика может существовать только с опорой на нацистские «эскадроны смерти», обеспечивающие ему экстралегальную силовую поддержку и запугивание населения, а также на концепцию «евроинтерации» Украины. Об эти два утёса любое сближение олигархов с Россией разобьётся, хоть бы они даже составили парламентское большинство и правительство из бывших регионалов, представляющих ныне «конструктивную оппозицию». Наци понимают, что даже, если олигархи начинают переговоры с Россией, то стремятся они лишь к тому, чтобы выторговать у Москвы какую-нибудь уступку, а затем Россию в очередной раз обмануть. Это не противоречит интересам наци.

Но в чём совпадают интересы Билецкого, его боевиков и Авакова, так это в том, что никакого реального мира на Востоке Украины быть не должно. В условиях общенационального примирения практически невозможно объяснить необходимость сохранения экстраординарных карательных отрядов, производящих внесудебные расправы. Наци из «героев сопротивления агрессии» быстро становятся тем, кто они есть на деле — маргиналами, у каждого из которых целый букет тяжких преступлений. Ради реинтеграции Донбасса и «великой победы» Зеленского отправить пару тысяч нацистов в тюрьму Бог велел. На землю бросили не Сивохо, а Зеленского - журналист Коцаба

Таким образом, если переговоры с Россией начинает вести президентский офис, интересы которого лежат в чисто прагматической политике — выскочить из минского капкана без ущерба и так, чтобы это можно было продать народу в качестве «великой победы» (чтобы остановить падение, а то и обеспечить рост президентского рейтинга), нацисты начинают чувствовать опасность. В отличие от олигархов, которые для обеспечения своей власти вынуждены опираться на «эскадроны смерти», легитимность президента зиждется на поддержке народа.

Слишком популярный президент опасен и для олигархов, и для наци, поскольку способен проводить самостоятельную политику. Способен не значит будет, но в политике оцениваются не намерения, а возможности.

Поэтому любые поползновения власти (бывшей, настоящей и будущей) запустить мирный процесс (пусть даже в выгодном для Украины формате) пресекались, пресекаются и будут пресекаться нацистами (которых нет), поскольку в случае успеха мирного процесса нацисты теряют власть. Олигархи могут колебаться, но в конечном итоге подавляющее большинство из них всё равно окажется по одну сторону баррикад с нацистами — без экстраординарного насилия олигархат обеспечивать свою власть на Украине уже неспособен, так что он неразрывно связан с нацистами и эта связь будет только укрепляться. Сергей Михеев: возможности урегулировать конфликт в Донбассе не просматриваются © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Поэтому нацисты и набросились на Сивохо, который выступил с более чем умеренным планом вывода страны из военного тупика.

Характерно, что они прицепились к фразе о внутреннем характере конфликта. Между тем факт внутреннего характера украинского конфликта (гражданской войны) кто только из местных и иностранных политиков не констатировал. Громче же всех об этом говорил Коломойский в момент прихода Зеленского к власти. Но к олигарху у нацистов претензий нет. Он социально близкий, а его СМИ в упор не видят на Украине нацистов. Кроме того у него деньги и собственная частная армия. С ним надо дружить.

Власть всё поняла. Зеленский промолчал (как будто ничего не случилось), а секретарь СНБО заявил, что Сивохо выступал как частное лицо и высказывал личное мнение, ничего общего не имеющего с позицией власти.

Так те, которых нет, воспитывают тех, кто у руля.