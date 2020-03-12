Презентация новой общественной инициативы от Сергея Сивохо и Офиса президента «Национальная платформа примирения и единства» в Киеве закончилась грубой провокацией радикалов, потасовкой и скандалом. «Партия войны» опять показала зубы, «партия мира» опять спасовала. Ситуация фактического двоевластия в Украине сохраняется и дальше

Владимир Зеленский не упускает повода порассуждать на публике, особенно иностранной, об Украине как о состоявшейся демократии, в которой надежно защищены основные права и свободы граждан, обеспечено верховенство права и далее по известному всем и каждому списку. Как о стране, в которой никто не нуждается ни в какой особенной защите. Одним из последних по времени примеров такого рода риторических рассуждений президента стали его слова об отсутствии угроз и каких-либо ограничений для русскоязычных украинцев. Я, мол, сам русскоязычный, и мне, вот, никакая защита не требуется. От слова, как говорится, совсем.

Реальная украинская жизнь раз за разом вносит в президентскую риторику (или демагогию?) коррективы, порой существенно опровергая ее, а иногда и категорически отрицая. Защищать своего давнего хорошего друга Сергея Сивохо в четверг утром на презентации его нового общественного проекта Зеленскому, судя по всему, и в голову не могло прийти. Случилось же так, что тот в защите, ой, как нуждался. Демократия по-украински на поверку оказалась, что называется, с кулаками. Да, еще какими! Бедного автора проекта даже с ног свалили. Окажись там в этот момент сам президент без охраны, ему бы, вне всякого сомнения, тоже досталось. И площадной брани, и оскорблений, и тумаков. Господин А… Пардон! Ах, какой человек за это, думаю, исполнителям хорошие премиальные бы выписал. Политолог Фесенко: Нападение на Сивохо – это обычный пиар националистов © wikipedia.org

Презентация «Национальной программы примирения и единства» должна была первоначально состояться 19 февраля. Не состоялась. Сивохо тогда в последний момент объявил о переносе мероприятия на более поздний срок. В качестве мотива было названо «обострение обстановки в Донбассе». В конце первой декады марта в зоне конфликта произошел ряд событий, давших основание украинским СМИ самой разной ориентации чуть ли не в один голос заговорить об «обострении в Донбассе». На сей раз, однако, это обстоятельство препятствием для презентации не стало. Не странно ли? Тем, кто не следит за политическими страстями и перипетиями в Киеве, странно. Тем, кто следит, совсем нет. Президент и его окружение пребывают сегодня в состоянии цейтнота. Любое промедление для них сейчас смерти подобно. Политической, конечно. Ни о какой другой, слава Богу, речь пока не идет.

Вот, и мчится глава Офиса президента Андрей Ермак в Минск на встречу с полномочным представителем Кремля Дмитрием Козаком. Вот, и спешит предъявить свой проект примирения Сергей Сивохо. Вот, и выскакивает на утро следующего дня после назначения премьером Денис Шмигаль, говоря словами украинской пословицы, «як Пилип з конопель», с заявлением о возобновлении подачи днепровской воды в Крым, тут же сам же его дезавуируя. Вот, и отправляет Зеленский в позорную отставку вчера слывшего «на 100% его человеком» генпрокурора Руслана Рябошапку. Закрутились «зеленые» колесики и винтики, завертелись. Жаль, ни плана действий у них нет, ни общей линии. Каждый пока за себя.

Особой пользы, правда, от этой суеты, если думать о пользе, исходя из национальных интересов Украины и чаяний большинства украинцев, выраженных ими в бюллетенях для голосования, кот наплакал. Несмотря на совершенно ясно и недвусмысленно высказанное гражданами на выборах президента и парламента желание перемен, страна, к величайшему сожалению, продолжает двигаться по инерционной траектории. Найти десяток отличий Украины при Зеленском от Украины при Порошенко вряд ли удастся, даже если глядеть через увеличительное стекло. Ну, а без лупы отличий вовсе не найти. Те же нищета и бедность. То же отсутствие порядка на улицах. Та же безнаказанность уличных и прочих патриотов. Та же русофобия. Наконец, то же, что при Порошенко, всесилие «партии войны». Руслан Мармазов: Сергей Сивохо и его кефирное окружение взялись не за свое дело © из личного архива Р.Мармазова

Посланец Зеленского Ермак вчера в Минске договорился о вещах, не менее, пожалуй, важных для разблокирования процесса установления мира в Донбассе и перехода к политическому урегулированию конфликта, чем те, о которых условился сам Зеленский 9 декабря минувшего года на саммите «нормандского формата» в Париже. «Протокол» Ермака — Козака от 11 марта можно было бы только приветствовать. Если бы не один, всего один-единственный, но важнейший, принципиальнейший вопрос: кто, как, когда будет выполнять то, о чем договорились?

По состоянию дел на данный момент ясно, что самому Зеленскому обеспечить исполнение достигнутых им и от его имени договоренностей не по силам. Киевская «партия войны» и ее «иностранный легион» сохраняют значительное преимущество по всем показателям. «Партия мира», как была, так и остается разрозненной, дезориентированной, неготовой не только к тому, чтобы перехватить инициативу, но даже побороться за нее.

Сегодняшний фальстарт Сивохо должен был бы послужить последним предупреждением для Зеленского и части его «команды», настроенной на движение к миру и урегулированию в Донбассе. Назовем ее «ермаковцами». Без наведения порядка в собственном доме нечего даже помышлять о том, чтобы браться за выполнение взятых международных обязательств.

О том же, что в Киеве и в Украине в условиях «торжества демократии» никого ни от кого не требуется защищать, Зеленскому стоило бы помолчать. Для начала же движения по пути, способному в более или менее отдаленной перспективе привести к такому состоянию дел в стране, когда потребность в защите отпадет не на словах, а на деле, попробовать стать на защиту своего друга Сергея Сивохо. Тому защита сейчас, ох, как не помешала бы! Впрочем, и самому президенту, которого, как ни крути, пусть рикошетом, но все равно зацепил грубый пинок, доставшийся Сивохо, кстати говоря, тоже.

Сбивчивый, невразумительный комментарий по поводу инцидента секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, внештатным советником которого является Сивохо, в котором чиновник, уклонившись от оценки хулиганских действий радикалов и, по сути, оправдав их поведение, квалифицированное им как «дискуссия» (!), поспешил дистанцироваться от инициативы пострадавшего, подсветил два момента. Во-первых, высшее звено государственных служащих не считает президента ни главным авторитетом в системе госуправления, ни основным центром силы и власти. Во-вторых, в условиях фактического двоевластия ни открыто солидаризоваться с «партией мира», ни, тем более, переходить на ее сторону, ни перечить боевикам, рядящимся в тогу «патриотов», никто не спешит. И не станет спешить, пока не поймет, на чьей стороне нынче сила.

…В то самое время, когда публично оскорбляли, унижали, втаптывали в пол его друга-соратника, президент, как сообщила его пресс-служба, «посетил Центр фиксации нарушений скоростного режима, где ознакомился с работой системы автоматической видеофиксации превышения скорости». Проблема превышения одними гражданами Украины права на ущемление прав других граждан его, похоже, не взволновала даже после звонка Сивохо.