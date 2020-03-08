В эти дни будет много слов, цветов, поздравлений. И - в числе других замечательных дам - их будут принимать женщины такие же красивые, замечательные, нежные. Ничем не отличающиеся от других, кроме одного - они находятся в политэмиграции

Когда-нибудь это станет темой исследований и осмысления, но пока это просто их жизнь, которой так распорядилась судьба. Часть из них отправилась в эмиграцию за своими мужьями, любимыми, возлюбленными. Причём это не был слепой выбор: они выбрали любовь, и значит — судьбу своего любимого. Они разделили убеждения человека, с которым связали свою жизнь, и, возможно, это была самая большая жертва, которую они могли принести.

Налаживать жизнь на пустом месте, получать новые документы, заново обретать социальный статус и положение… Сколько из них сомневались, «а не ошиблась ли я, выбрав судьбу этого человека, не предаст ли он меня, не бросит ли»? И оставались — доверяя, как могут верить по-настоящему любящие. Сквозь испытания и бедность, с чувством его и своей правоты, с пониманием большего, нежели сиюминутное. «Истерия празднования». Почему украинские националисты ненавидят 8 Марта © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Есть и другие женщины — сами выбравшие путь борьбы, чувствующие в себе силы и необходимость помочь другим. Они выходили на демонстрации, обеспечивали посылки политзаключённым, порою сами становились жертвами преследований, а некоторые даже оказывались за решеткой. В их глазах огонь, но сердце всё-равно женское. Они скучают по родным местам, тревожатся по оставленным родственникам, переживают за могилы предков… Однако продолжают оценивать окружающих мужчин по высшему разряду: «А этот смог бы, не струсил бы?» И мужчины рядом подтягиваются, потому что с ними невозможно ныть и жаловаться на судьбу — пластилину не место в постели.

И есть совсем юные, хотя молодость это понятие относительное. Мало ли наших молодых ребят уехали от братоубийственной войны и дураков в сине-желтых раскрасках? Ехали и простые девчонки — за своими одноклассниками и одногруппниками, со своими родителями. Возможно, им проще всех, поскольку они молоды и красивы. Они даже не в эмиграции — они в поиске и приключении, и дай Бог, чтобы приключение обернулось любовью, учебой, интересной работой. Они здесь словно ниоткуда не уезжали — это счастливое свойство молодости. 8 марта в Польше: «День женщин» празднуют охотнее, чем во времена ПНР © CC0, Pixabay

У нас любят к месту и не к месту вспоминать о судьбе жён декабристов (не забывая при этом помянуть жестокость царизма). Сегодня вокруг нас тысячи женщин, которые эмигрировали из Украины, и — в значительной степени — это не экономическая миграция, а выезд из страны по политическим мотивам. Уехали сотни тысяч семей — в большинстве своём, сделавших осознанный выбор зрелых людей. После чего на женщин легла особая ответственность за детей и мужей, проявилось умение быть не хуже тех, кто давно живет на насиженном месте. Они справились, сделали, выдюжили.

8 Марта это не Клара Цеткин или Роза Люксембург, коими любят попрекать оставшиеся на Украине «декоммунизаторы». Это праздник свободных женщин, которые умеют сказать «нет» любому хмырю, возомнившему будто он имеет право решать на каком языке учиться и петь песни их детям. Недаром «Родина» женского рода, а в этот праздничный день не только «мать», но и каждая женщина.

С праздником, наши родные!