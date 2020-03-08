Международный день борьбы за права женщин стал днем борьбы против шовинизма

Украина активно готовится к празднованию Международного женского дня, и вполне очевидно, что учрежденный в советские времена праздник остается одной из важнейших дат в календаре современного украинца, несмотря на шесть лет борьбы, которую проводили против него выскопоставленные декоммунизаторы.

Маркетинговое онлайн-исследование, которое провел накануне Viber, охватив сорок тысяч пользователей из Украины, показывает, что к 8 Марта готовятся 69% респондентов, и только 7% жителей страны не считают его праздником, что является унизительно мизерным показателем. «Укрзализныця» запустила по случаю праздника сразу пятнадцать дополнительных поездов — причем характерно, что большинство из них проследуют в направлении Львова, Ивано-Франковска и Ужгорода. На Майдане Независимости установили к празднику арт-инсталляцию в виде огромных подснежников из бетона, а на предприятиях, в госучреждениях, школах и садиках проходят праздничные мероприятия, которые не отменили, даже несмотря на угрозу коронавируса. Гимн донецкой женщине © Анна Ревякина

«Старые советские привычки среди украинцев не так легко искоренить. Коммунистический патернализм указывал, что нам праздновать и когда работать, — шансы устоять были нулевыми. Значительное количество украинцев до сих пор празднуют Новый год с Дедом Морозом и оливье, а на 9 Мая по старой традиции выходят на шествие в честь Дня Победы, который в Украине официально не отмечают с 2016 года. Такая же ситуация с отмечанием «Международного дня женщин», 8 Марта. Уже за неделю до 8 Марта по всей Украине удивительным образом включается истерия «празднования», — сокрушается по этому поводу патриотическое издание «Украинская правда», которое демонстративно употребляет название этой даты в кавычках, словно аббревиатуру непризнанных донбасских республик.

И действительно — массовое народное празднование 8 Марта знаменует собой явное поражение масштабной пропагандистской кампании, которая проводилась в Украине после победы Евромайдана и была направлена на тотальное искоренение советского наследия — вплоть до упомянутых сказочных персонажей и кулинарных блюд. Ведь Международный день борьбы за права женщин, который принадлежит к исторической традиции международного социалистического движения, с самого начала являлся одной из мишеней этой атаки, которую напрямую поддержал целый ряд высокопоставленных чиновников украинского государства эпохи президента Петра Порошенко.

«Что касается 8 Марта, то я думаю, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме со страной-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что ослабляет… Мы и дальше будем добиваться его отмены», — заявлял бывший директор Украинского национального института памяти Владимир Вятрович. «8 Марта выпью бокал просекко за то, что я прогрессивная и молодец и не праздную 8 марта», — демонстративно написала на своей странице в «Фейсбуке» первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко. А главное информационное агентство страны — УНИАН — представляло эту дату «праздником протестующих проституток», после чего прогрессивная общественность радостно повторяла эту байку на сайтах и в соцсетях.

Впрочем, у патриотов есть и другие, еще более позорные мифы. «Существует версия, что Клара Цеткин родилась в семье еврейского портного, и именно поэтому она связала 8 марта с еврейским праздником Пурим», — писало в канун праздника одно из ровенских медиа. Плохо скрытые антисемитские коннотации всегда присутствовали в патриотической критике этой праздничной даты, органично сочетаясь с антикоммунизмом и ксенофобией украинских националистов, которые считают левое движение одним из инструментов «всемирного еврейского заговора». А общенациональный 24 телеканал вообще опубликовал на днях оскорбительную для женщин версию, согласно которой коммунистическая еврейка Цеткин потеряла 8 марта невинность и учредила по этому поводу свой большевистский праздник.

Все это органично дополнялось низовой инициативой радикальных националистических группировок, которые каждый год нападают в этот день на мероприятия украинских феминистических организаций. Так, в 2018 году ультраправые опубликовали видеоролик с прямым призывом к расправе над участницами женских акций в различных городах Украины. «Феминистки пропагандируют ненависть к мужчинам и пренебрежение к нашей Родине, религиозным и культурным традициям Украины. Они — враждебные элементы иностранной пропаганды и 8 марта будут выходить на демонстрации. Поэтому мы напоминаем вам: феминистка — не женщина. Феминизм — это болезнь», — говорили на камеру авторы этого разжигающего ненависть заявление. Естественно, они не понесли за это ни малейшей ответственности, несмотря на то что по всей стране прокатилась волна нападений на феминисток. Причем полиция не предпринимала серьезных попыток этому помешать — даже в центре столичного Киева. 8 марта в Польше: «День женщин» празднуют охотнее, чем во времена ПНР © CC0, Pixabay

Все эти усилия были тщетны. Международный женский день по-прежнему остается в Украине народным праздником — наряду с Днем Победы, против которого также развернули свой джихад патриоты. Нынешние украинские власти явно не настроены отменять официальное празднование этой даты. «Для меня 8 Марта близкий и приятный праздник, потому что 8 Марта я привык поздравлять своих любимых женщин. Наши мамы, бабушки, наши учителя первые, я к ним очень трепетно отношусь, дочери, у меня есть доченька — хочется их поздравить. Это настоящий женский праздник», — заявил в прошлом году будущий президент Владимир Зеленский. И уже ожидается, что он выступит в ближайшие часы с поздравлениями в адрес украинок, что однозначно вызовет истерику в среде профессиональных порохоботов.

Все это можно назвать небольшой, но весьма знаковой победой над националистическим безумием, которое отступило перед традицией советского праздника. Осталось только вернуть ему реальное содержание. Ведь дата 8 марта является днем борьбы за права трудящихся женщин, которые системно ущемляются в Украине, где под предлогом борьбы с дискриминацией готовятся ликвидировать их важнейшее завоевание — право на декретный отпуск. «Из Трудового кодекса в новой версии уберут запрет на увольнение беременных, а в случае ухода женщины в декретный отпуск работодатель уже не по закону, а лишь на свое усмотрение будет решать, сохранить ли за работницей ее рабочее место на время отпуска. Поскольку в ясли ребенка можно оформить только с двух месяцев, многие из рожениц будут вынуждены увольняться совсем, терять работу, чтобы ухаживать за новорожденным, либо ходить на работу с ребенком и там же на производстве кормить его и пеленать», — пишет об этом журналист Дмитрий Ковалевич.

А это значит, что Международный день женщин будет сохранять для украинок самую высокую актуальность.