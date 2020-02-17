Задержание российскими пограничниками украинских браконьеров в азовской акватории пришлось как раз на самый разгар конференции по безопасности в Мюнхене. Казалось бы совпадение? Однако не все так просто

Этому рядовому криминальному эпизоду присутствовавший на конференции Пётр Порошенко тут же постарался придать статус политического события, свидетельствующего о продолжении российской агрессии: якобы невинные граждане, отправившиеся на морскую прогулку, были захвачены и помещены под арест только за то, что они являются украинцами. На вопиющий инцидент, продолжил Порошенко, в обязательном порядке должны обратить внимание европейское сообщество и США и выступить с соответствующей отповедью.

То есть, еще раз и по слогам: четыре браконьера, нарушившие российско-украинскую границу, а так же межгосударственные договоренности по использованию биоресурсов Азовского моря, по мнению экс-президента Украины, должны быть защищены всей мощью США, НАТО и ЕС

То, что именно такой бред прозвучит на конференции, можно было не сомневаться.

У Петра Алексеевича богатый опыт трансформации организованной им провокации в Керченском проливе в долгоиграющий международный скандал, к которому ему удалось подключить и европейцев, и американцев. Они выражали возмущение действиями России — захватом трёх украинских военных посудин, попытавшихся войти в территориальные воды России, арестом их экипажей и впоследствии вынесенным нарушителям приговором о лишении свободы.

Инцидент в Азовском море: российские пограничники задержали браконьеров, на Украине завели уголовное дело © Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым Владимир Зеленский постеснялся с высокой мюнхенской трибуны делать заявления о политическом подтексте задержания и по сегодняшний день никак не отреагировал на случившееся, он отдает себе отчет в криминальном характере морской прогулки украинских рыболовов.

Тем не менее, нельзя исключать вариант, что браконьерский заплыв был подготовлен специально с целью дать возможность украинским радикалам возмутиться в Мюнхене очередным актом «российской агрессии». Ребят могли попросить приурочить выход в море к определенной дате, вступить в конфликт с российскими пограничниками и заплатить за это денег. Лишение свободы нарушителям не грозит, поскольку дело о незаконном лове рыбы открывается по административной статье.

В государстве, где политические силы, строящие свою идеологию на ненависти к России, продолжают оставаться самыми влиятельными, найдётся немало доброхотов, заинтересованных в умножении числа подобных инцидентов.

Государственная власть противодействовать им не в состоянии, поскольку раз за разом сама откровенно пасует перед ними. И всё написанное выше — отнюдь не конспирология.

В той фантасмагории, которую принято считать украинской политической реальностью, возможны самые диковинные и никак не увязанные со здравым смыслом комбинации. Достаточно вспомнить о вышеуказанной провокации Порошенко, который прекрасно знал, чем кончится дело, и, совершенно не задумываясь, подставил украинских моряков под меч российского правосудия.

Зеленский и призрак Порошенко в Мюнхене © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Играть краплёными картами на Украине научились очень давно — искусством обвинять Россию в собственных преступлениях украинские радикалы владеют в совершенстве. Так что полностью исключить, что этот браконьерский заплыв не был организованной провокацией, нельзя.