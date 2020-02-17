Этому рядовому криминальному эпизоду присутствовавший на конференции Пётр Порошенко тут же постарался придать статус политического события, свидетельствующего о продолжении российской агрессии: якобы невинные граждане, отправившиеся на морскую прогулку, были захвачены и помещены под арест только за то, что они являются украинцами. На вопиющий инцидент, продолжил Порошенко, в обязательном порядке должны обратить внимание европейское сообщество и США и выступить с соответствующей отповедью.
То есть, еще раз и по слогам: четыре браконьера, нарушившие российско-украинскую границу, а так же межгосударственные договоренности по использованию биоресурсов Азовского моря, по мнению экс-президента Украины, должны быть защищены всей мощью США, НАТО и ЕС
То, что именно такой бред прозвучит на конференции, можно было не сомневаться.
У Петра Алексеевича богатый опыт трансформации организованной им провокации в Керченском проливе в долгоиграющий международный скандал, к которому ему удалось подключить и европейцев, и американцев. Они выражали возмущение действиями России — захватом трёх украинских военных посудин, попытавшихся войти в территориальные воды России, арестом их экипажей и впоследствии вынесенным нарушителям приговором о лишении свободы.
Является ли нынешняя история подобной провокацией? Судя по тому, что Владимир Зеленский постеснялся с высокой мюнхенской трибуны делать заявления о политическом подтексте задержания и по сегодняшний день никак не отреагировал на случившееся, он отдает себе отчет в криминальном характере морской прогулки украинских рыболовов.
Тем не менее, нельзя исключать вариант, что браконьерский заплыв был подготовлен специально с целью дать возможность украинским радикалам возмутиться в Мюнхене очередным актом «российской агрессии». Ребят могли попросить приурочить выход в море к определенной дате, вступить в конфликт с российскими пограничниками и заплатить за это денег. Лишение свободы нарушителям не грозит, поскольку дело о незаконном лове рыбы открывается по административной статье.
В государстве, где политические силы, строящие свою идеологию на ненависти к России, продолжают оставаться самыми влиятельными, найдётся немало доброхотов, заинтересованных в умножении числа подобных инцидентов.
Государственная власть противодействовать им не в состоянии, поскольку раз за разом сама откровенно пасует перед ними. И всё написанное выше — отнюдь не конспирология.
В той фантасмагории, которую принято считать украинской политической реальностью, возможны самые диковинные и никак не увязанные со здравым смыслом комбинации. Достаточно вспомнить о вышеуказанной провокации Порошенко, который прекрасно знал, чем кончится дело, и, совершенно не задумываясь, подставил украинских моряков под меч российского правосудия.
Вероятность того, что четырех рыбаков тоже использовали, не очень высока. Но и полностью отметать такую версию, зная украинские политические нравы, я бы не стал. В конце концов, гипотетическим авторам сценария важен сам факт задержания, а не последующие расследование и разъяснения российских властей.
Играть краплёными картами на Украине научились очень давно — искусством обвинять Россию в собственных преступлениях украинские радикалы владеют в совершенстве. Так что полностью исключить, что этот браконьерский заплыв не был организованной провокацией, нельзя.