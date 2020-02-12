После неоднократных шуточек-прибауточек с фэйковыми заявлениями об отставке и нескольких фальстартов, Андрей Богдан наконец уволен с должности главы президентского офиса Зеленского. На его место назначен Андрей Ермак

Эта перестановка немедленно вызвала массу слухов и необоснованных надежд. Часть наблюдателей утверждают, что замена Богдана на Ермака является полной и окончательной победой Сороса над Коломойским. Другая часть, руководствуясь слухами о прекрасных отношениях Ермака и Козака, который в Администрации президента Путина отвечает в том числе и за украинское направление, ждут резкого потепления в российско-украинских отношениях.

Особые оптимисты (в Киеве) и пессимисты (в Москве) доожидались до «скорой сдачи Донбасса», в обмен на «доброе отношение» Киева.

Попробуем разобраться насколько всё это возможно. Ермак действительно почти не замечен в конфликтах с представителями «гнезда Сороса» в украинской власти. Но до сих пор он конфликтовал с Богданом, поскольку боролся с ним за власть. Теперь место Богдана он получил, а его властные возможности будут ограничиваться именно соросовским правительством Гончарука. Так что конфликт Ермака с Гончаруком более, чем ожидаем. Это не их личный конфликт, он заложен в саму структуру украинской власти, с её двумя центрами. Аппарат президента всегда конфликтовал и будет конфликтовать с Кабмином, поскольку их полномочия пересекаются, а взаимоотношения точно не определены и выстраиваются в зависимости от личных отношений президента и премьера. Неамбциозный Азаров с готовностью подчинялся Януковичу, а Ехануров так же беспрекословно выполнял пожелания Ющенко. А Тимошенко с тем же Ющенко конфликтовала, Марчук и Лазаренко конфликтовали с Кучмой, а Пустовойтенко служил тому же Кучме не за страх, а за совесть. Ермак приходит, Богдан уходит, а Коломойский идёт в оппозицию. Эксперты о смене кадров Зеленского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Таким образом, назначение Ермака — действительно поражение Коломойского. Зеленский убрал от себя его человека. Но никак не победа Сороса. Кстати, уволить «врага Трампа и Америки» Богдана требовал от Зеленского Джулиани в прошлом году. Джулиани — адвокат Трампа, а Трамп — враг Сороса. Так что увольнение Богдана, при желании можно прочесть и как победу Трампа над Соросом.

На самом деле Ермак, судя по всему, действительно сумел понравиться Зеленскому (что далеко не лучшим образом характеризует интеллектуальные качества последнего). Слухи о желании Зеленского назначить своего фаворита главой офиса ходили давно. Видимо Ермак рвался в начальники. Это его желание и неспособность Зеленского ему противостоять как раз и свидетельствуют о непонимании обоими сути проблемы.

Дело в том, что будучи президентским фаворитом и имея статус помощника (обеспечивающий свободный доступ к главе государства) Ермак и так мог решать любые вопросы. Ни один сотрудник президентской администрации (офиса) не обладает самостоятельными властными полномочиями, только делегированными, в рамках полномочий президента. Таким образом, принимая предложения Ермака и отказывая в поддержке Богдану, Зеленский автоматически показывал всем, кто истинный хозяин положения. Теперь же Ермаку, помимо обхаживания Зеленского придётся решать массу технических проблем, связанных с работой возглавленного им ведомства, которые раньше висели на Богдане. У него банально будет меньше времени для «решения вопросов», возникнут противоречия с людьми, которые раньше ничего против него не имели, его начнут подставлять, и не факт, что через некоторое время Зеленский от него не устанет и не избавится. "Квартальцы" против "коломойцев". Глава Офиса президента Украины Богдан ушел в отставку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сам же Зеленский должен был понимать, что даже не имея такого желания, увольняя Богдана он бьёт по Коломойскому. И друзья, и недруги Игоря Валерьевича мгновенно сложат два и два и скажут, что Коломойский настолько утратил влияние на президента, что не смог даже своего человека в должности главы офиса удержать. Между тем и в политике, и в бизнесе не так важно сколько у тебя власти, влияния и денег на самом деле, как важно, что об этом думают твои союзники и конкуренты. Ибо именно на базе мнения, а не реальности они выстраивают с тобой отношения.

По сути повышение Ермака не имело никакого смысла и принесло ему самому и назначившему его Зеленскому только вред и новые проблемы.

Теперь обратимся к вопросу российско-украинских отношений. Я не знаю насколько хороши личные отношения Ермака и Козака. Возможно они даже любят друг друга как братья. Но отношения двух государств не зависят от личных отношений двух чиновников, даже очень высокопоставленных. То есть, хорошие отношения и взаимопонимание не мешают, когда есть о чём договариваться. Но они не могут помочь, когда позиции на переговорах диаметрально противоположны.

Напомню, что голосовавшие за Зеленского граждане Украины, да и многие матёрые российские эксперты и журналисты связывали с его избранием большие надежды на потепление российско-украинских отношений. Года не прошло, а все они вынуждены признать, что Зеленский является вторым изданием Порошенко, дополненным и ухудшенным. Но ведь и сам Пётр Алексеевич, в момент его восхождения на украинское президентство не был националистом. Жадным барыгой был, а националистом нет. И позиционировался он, как «президент мира», и с российским послом Михаилом Зурабовым демонстративно дружил. И будучи президентом продолжал с ним приватно встречаться, подальше от людских глаз и американских прослушек. Сильно это помогло?

Власть на Украине принадлежит консорциуму олигархов и национал-радикалов. После 2014 года украинская олигархическая республика превратилась в наци-олигархическую диктатуру. Как бы различные альянсы олигархов и национал радикалов ни боролись друг с другом (и даже с Соросом), власть они никому добровольно не отдадут (не для того они её вооружённым путём захватывали). Русофобия и ориентация на Запад является базовой идеологией этой власти. Война в Донбассе для неё не только кормушка, но и средство мобилизации сторонников «европейского выбора», а их уже более половины наличного населения страны, для отражения «внешней угрозы». Потеря власти будет означать для большинства рядовых и начальных сторонников майдана, угрозу потери свободы, а возможно и жизни. Никто не даст им гарантию, что новая власть не захочет им отомстить за все их преступления. Хотя бы для того, чтобы удовлетворить население. Зеленского даже президентом избрали в надежде, что он посадит Порошенко.

В этих условиях какой-то Ермак сможет как-то повлиять на российско-украинские отношения? Так он уже несколько месяцев президентский фаворит, чего же не повлиял? Зеленский опоздал с отставкой Богдана — Ренат Кузьмин © Иван Пономарев

Украина была, есть и будет кладбищем карьер не только американских, но и российских чиновников, которые ею занимаются. Люди дальновидные с этого направления бегут, как от огня. Вести переговоры с украинским руководством — всё равно, что убеждать крота не рыть норы или читать рыбкам гуппи лекции по классической немецкой философии. Единственная нормальная тактика в отношении нынешнего Киева — ждать удобного момента, когда это политико-географическое недоразумение можно будет ликвидировать (или помочь ему самоликвидироваться), попутно извлекая из данного процесса дивиденды для себя.

Украинские руководители врали и будут врать всем: нам, американцам, европейцам, китайцам — всем, кто с ними будет контактировать. Врать и изворачиваться. Причём врать и изворачиваться тупо, без выдумки, даже не понимая, что вся их местечковая «хитрость» лежит на поверхности. Никакие перестановки кроватей в этом борделе не изменят его сути. Дальше будет только хуже. Фактически уже сейчас все дискуссии об Украине сведены к тому, будет ли этот ужас длиться без конца или всё же ужасный конец когда-нибудь наступит.

Так что замена главы украинского президентского офиса вызовет не больше изменений, чем переименование Администрации президента в офис в начале правления Зеленского. Взрослые мальчики играют в политиков. Сказал бы не надо им мешать, но, к сожалению, надо, ибо они часто переходят к игре в войну.