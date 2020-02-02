Всю свою историю американцы воевали исключительно с многократно слабейшими противниками. Соответственно, янки не составляло труда создать подавляющий перевес в силах и средствах не только на главном, но и на второстепенных оперативных направлениях и буквально удушить противника, как делает это со своей жертвой удав

Поэтому многие американские военные планы носили название «Анаконда». Так назывался первый стратегический план северян в американской гражданской войне. Так назывался американский план разгрома талибов в Афганистане.

Кстати, в Киеве тоже пытались в 2014 году реализовать свой план «Анаконда» — отрезать восставший Донбасс от границы с Россией, после чего задавить числом и подавляющим перевесом в технике. План явно разрабатывали американские советники. В советских военных академиях учили действовать по-другому: решительными ударами рассекая оборону противника, изолируя очаги сопротивления, наступать на его стратегические центры, с потерей которых противник лишается возможности сопротивляться дальше. Первый день Помпео. Зачем госсекретарь США прибыл в Киев, а потом поедет в Минск и другие столицы СНГ? © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк

Что же касается американских «анаконд», то советская военная наука всегда относилась к ним крайне скептически, указывая на невозможность (даже при абсолютном перевесе в силах) надёжного прикрытия всего блокадного кольца. В результате у «анаконды», появлялась масса уязвимостей, её тело без труда рассекалось в десятке мест. Правильность советской военной доктрины в данном вопросе была убедительно продемонстрирована в Донбассе, где подавляющие по численности украинские войска, были нарезаны на куски, окружены и уничтожены значительно более слабыми отрядами ополчения и «отпускников».

Тем не менее стереотипы «анаконды» продолжают довлеть над умами не только американских военных, но и политиков. Американцы обкладывают Россию (а теперь и Китай) сотнями баз, содержание которых безумно дорого стоит, которые невозможно удержать в случае полномасштабной войны, но которые создают иллюзию формирования вокруг противника блокадного кольца. На дипломатическом фронте американцы пытаются поступать аналогичным образом, насаждая свои клиентские режимы по периметру российских границ.

Очередной тур госсекретаря Помпео — ярчайшее свидетельство приверженности американцев своей любимой тактике. Заявлены визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Цели прозрачны, как никогда. Узбеки в посткаримовскую эру стали проявлять возрастающий интерес к российским интеграционным проектам. Их необходимо притормозить. В Казахстане, который при Назарбаеве был одним из локомотивов евразийской интеграции, идёт смена политических поколений. Американцы пытаются прощупать нет ли серьёзных противоречий между «стариками» и «молодёжью» и нельзя ли на этом сыграть. Помпео с помпой в Минске. Вашингтону нужен не Лукашенко, а весь экс-СССР и прежде всего - Россия © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

На Украину ехать было необходимо, исходя из внутриполитических потребностей. Воюющему с демократами Трампу надо получить чёткое и однозначное свидетельство Зеленского, что никто на него не давил, а американская помощь поступала вовремя, заодно добиться открытия украинскими властями уголовного дела против Байдена.

Наконец, в Белоруссию госсекретаря США явно привлекла лукашенковская фронда, плавно переросшая в конфликт с Россией, отрицание возможности союза двух стран на существующих условиях (не говоря уже о союзном государстве). Грешно было не воспользоваться открывающейся возможностью русофобизации Белоруссии.

Насколько успешными окажутся визиты Помпео в Астану и Ташкент мы узнаем на следующей неделе. Думаю, что на существенные прорывы он сам не рассчитывает. Скорее это рекогносцировка на будущее. А вот результаты встреч в Киеве и Минске можно оценить уже сегодня. Причём правильно их будет оценивать в связке.

В связке не потому, что свой разворот на Запад Лукашенко проводит под лозунгом «потеряли Украину, потеряете и Белоруссию!». Просто проект «украинизации» Белоруссии, до последнего момента польско-прибалтийско-шведский и немножко немецкий, вышел на такой уровень, что необходимо решать, что с ним делать дальше. Ведь из самой Украины таран против России не вышел. И даже в качестве русофобского плацдарма, она досаждает не только Москве, но и Польше, Венгрии, Германии, Франции, да и самим США.

В конце концов, санкции против России можно и без Украины вводить (например, за Сирию или просто так, как против «Северного потока — 2»), а головной боли вашингтонским властям Киев доставляет немало (особенно, когда местный олигархат, с грацией пьяного бегемота, пытается участвовать в американской внутриполитической игре).

В Минск Помпео отправился из Киева и перспективы Лукашенко были серьёзно подорваны переговорами госсекретаря с Зеленским. Украинский президент неловко съезжал с темы возбуждения уголовного дела против Байдена и делал вид, что не понимает, когда ему намекали на необходимость сделать заявление в поддержку позиции Трампа. Галопом по «цеЕвропе»: итоги визита Помпео в Киев. Пустые разговоры, переходящие в паузу © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

В принципе, ситуация понятна, в последние недели, в Киеве как раз усилились позиции Сороса, сумевшего выиграть у Коломойского раунд борьбы за правительство. Сорос — это демократы (он с ними работает, а Трампа ненавидит). Следовательно, как раз сейчас Зеленский находится под сильным давлением антитрамповских сил. Его собственное окружение объясняет ему, что демократы уже «почти выиграли очередные президентские выборы» и «не надо с ними ссориться». Зеленскому приходится делать вид, что он даже глупее, чем на самом деле есть и не понимает, зачем приехал Помпео и чего он от него ждёт. Более того, во время совместной пресс-конференции с Помпео Зеленский намекнул, что Киев суверенен и сам будет решать, что и когда ему следует предпринять, а вот США просто обязаны поддерживать Украину активнее и в гораздо больших объёмах.

По большому счёту Зеленский повёл себя с США примерно так, как Лукашенко с Россией. Разница лишь в том, что Лукашенко реально разворачивает Белоруссию на Запад, а Зеленский никуда развернуться не может. Украина и так под полным контролем США. Но он дерзит американскому госсекретарю, а опосредовано и президенту, явно играя на стороне демократов. Это ущербная позиция, поскольку даже если допустить, что демократы придут к власти в январе следующего года, а Трамп до той поры не успеет отомстить Зеленскому, то они сами накажут президента Украины за наглость. Сейчас его поведение им, конечно на руку, но никто из американских вассалов не должен даже думать, что можно безнаказанно дерзить госсекретарю или президенту США — дурной пример заразителен.

Лукашенко и Макей явно ожидали от визита Помпео большего. Причём, судя по всему Макей обещал Лукашенко прорыв на Запад. Батька в наглой форме отказался от им же выпрошенного визита в Сочи, наговорил о России и её руководстве с три короба гадостей, открыто дал понять Помпео, что готов переориентироваться на США, и вправе был рассчитывать на взаимность. А в результате Помпео только пообещал вернуть американского посла в Минск (американцы сами этого добивались 12 лет, так что это даже не шаг навстречу) и, с целью поддержания белорусского суверенитета, продать Батьке дорогую американскую нефть. Что же касается вопроса антибелорусских санкций, то Помпео заявил, что США пока не готовы их отменить. Помпео и Лукашенко обсудили вопрос сотрудничества Белоруссии и НАТО © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По сути Лукашенко оказался в состоянии того партизана, который и товарищей предал, и корову ему немцы не дали. От России он ушёл окончательно. Ему-то и раньше не особо доверяли, но в этот раз он демонстративно начал переговоры с общим противником, от которого Россия, зачастую в ущерб себе, защищала его на протяжении всего срока его президентства.

Уверен, что поначалу планировалось значительно более тёплое свидание и Помпео подавал соответствующие надежды. Иначе бы осторожный Лукашенко и не менее осторожный Макей не пошли бы на столь демонстративную попытку сепаратного сговора в ущерб России. Как уже сказал выше, считаю, что значительная доля вины за неудачу переговоров Лукашенко с Помпео лежит на Зеленском.

Как иначе должен был реагировать госсекретарь на попытку Лукашенко уйти под американский протекторат, если накануне ему Зеленский нагло дерзил в глаза. Если уж полностью зависимый от милости Вашингтона клоун позволяет себе такое поведение, то чего можно ждать от эмоционального Лукашенко, позиции которого будут попрочнее, чем у Зеленского и который известен тем, что регулярно ругался с Россией, от которой полностью зависел, выжимая из неё новые и новые преференции. Ведь если завтра Лукашенко что-то не понравится в «дружбе» с США, и он выкинет какой-то из своих любимых фортелей, то демократы на весь мир раструбят, что Трамп снюхался с «последним диктатором Европы», от которого «даже Путин отказался», а теперь этот «последний диктатор» позорит США на каждом углу. И ему ничего нельзя сделать.

Поэтому Помпео пошёл более длинным и надёжным путём. Белоруссия, в его понимании, никуда не денется. «Сборной» Макея в белорусской власти путь назад закрыт. Следовательно, они всё равно должны будут вести страну в направлении Запада. Ну а то, что этот путь придётся пройти бесплатно (даже за свой счёт), хоть Лукашенко рассчитывал, что за разрыв с Россией ему заплатят, так это издержки производства.

Америке, безусловно, хотелось бы добавить Белоруссию в цепь русофобских режимов. Это была бы не столько политическая, сколько информационно-идеологическая победа. Но наученные горьким украинским опытом США понимают, что дешёвой сменой режима всё не заканчивается, а только начинается. Моментально выясняется, что без постоянной внешней материальной и политической поддержки режим нежизнеспособен. При этом надо иметь в виду, что русофобский режим в Белоруссии вызвал бы куда большее сопротивление собственного народа и имел бы куда меньшую базу поддержки внутри страны, чем аналогичный украинский.

Между тем, у США уже давно на «анаконду» не хватает ресурсов. Им нужны такие союзники, как Польша, закупающие за 4,5 миллиарда долларов непригодные для ведения боевых действий американские истребители, ассигнующие 1,5-2 миллиарда долларов на создание американской базы. Им нужны союзники, которые сами за себя заплатят, а не те, которых надо оплачивать. Время планов Маршалла прошло, США самим ресурсов не хватает, тут не до благотворительности, иждивенцев переводят на подножный корм и начинают стричь.

Именно поэтому дипломатический тур Помпео по постсоветскому пространству был заранее обречён на неудачу. Хочет он многого, а предложить ему нечего.