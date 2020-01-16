Власть сменилась, но законодательство – нет. Потому отражение «гибридной агрессии Москвы» в гуманитарной сфере продолжается. Украинский госкомитет по телерадиовещанию в 2019 году запретил ввозить из России 151 издание, общим тиражом около миллиона экземпляров

Основная причина запретов — «антиукраинское содержание», которое понимается весьма расширительно. Запреты коснулись не только российской литературы, которую можно было бы счесть «пропагандистской» (включая книги украинских авторов), но и политически нейтральной, в том числе — вполне себе западного происхождения.

Например, на Украине запрещена книга Росса Геддеса «IPO и последующие размещения акций». Казалось бы, где IPO, а где «гибридная агрессия»? Оказывается, дело в деталях — у книги есть предисловие, а в предисловии цитируется Владимир Путин… У меня в библиотеке есть ИМЭЛСовская биография Иосифа Сталина, в которой бывшая хозяйка книги тщательно вымарала ссылки на статью Лаврентия Берии «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». Декоммунизация, говорите? Интересно, а почему, отрицая исторический опыт большевиков, борцы с ними действуют вполне большевистскими методами?

Или вот сочинения Сергея Довлатова — вполне себе антисоветский персонаж, эмигрировавший в своё время в США. Тоже нельзя — там предисловие, в котором, страшно подумать, упоминается актёр Сергей Безруков, который внесён на Украине в перечень деятелей искусства, угрожающих безопасности страны (в актуальной коннотации возникает впечатление, что Безруков представляет конкуренцию Владимиру Зеленскому — тоже в недавнем прошлом актёру). По той же причине «забанена» книга Нино Билиходзе «Грузинская кухня: любовь на вкус». Казалось бы — пропагандируется «вкус свободы» (при Ющенко так рекламировали грузинские вина). Но нет: Билиходзе — российская журналистка, и в тексте есть ссылки на мнения известных россиян. Ждём запрета шашлыка и харчо, которые очень ценил Сталин.

Иногда можно обойтись и без цитат. Вот, например, книга астронавта Скотта Келли «Стойкость: мой час в космосе». Оказывается, в ней содержится «восхваление России и российской космонавтики». Думаю, оно там действительно содержится, поскольку в американской литературе СССР принято называть Россией, а СССР действительно был (а современная Россия во многом и остаётся) лидером в космических исследованиях. Ну и да — не только на Западе, но и в России не знают, что Сергей Королёв — украинец. Правда, на Украине этого тоже лучше бы не знать: Королёв написал такое о себе только в одной биографии — когда по профсоюзному направлению поступал в Киевский политех. Дело в том, что при «советской оккупации» украинцу было поступить в институт проще, чем представителю любой другой национальности… В актуальную концепцию запрета всего украинского в СССР этот факт никак не помещается.

Или вот Джон Хейвуд — «Люди Севера. История викингов 793-1241». Автор пишет там, в частности, об истории Киевской Руси «с позиции политически ангажированной современной российской историографии». Трудно даже представить, что имеется в виду. То, что не упоминается акт выкапывания древними украми Чёрного моря или то, что упоминается факт создания варяжского государства на Севере Руси с последующим транзитом центра в Киев?

Есть и ещё более удивительные примеры. Запрещены, например, книги Артура Салякаева «Неслучайные связи: Нетворкинг как образ жизни», Владислава Моисеева «Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума» и Михаила Умарова «PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила». Как вы думаете — почему? Нет, там нет цитат из Путина или каких-нибудь программистов, посещавших «оккупированный Крым». Всё более оригинально — в этих книгах «популяризуют российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурс "Мaіl.ru" и сервисные порталы "Яндекса", доступ к которым на Украине запрещен»! Украина, правда, запретив эти сайты, не смогла реализовать свой запрет — они по-прежнему доступны при помощи программного обеспечения, которым умеют пользоваться даже школьники. Остаётся мстить книгам. Но вот ведь беда — эти книги тоже можно получить в электронном виде по интернету. Может, в порядке борьбы с «агрессией» запретить интернет?

Книг Френсиса Реймонда «История бизнеса. День за днем» и Джолайн Годфри «Как научить ребенка обращаться с деньгами» запрещены, поскольку издатель «использовал в оформлении изданий символику государства-агрессора». Открою страшную тайну — на российских рублях и паспортах тоже используется символика государства-агрессора… И это требует незамедлительного принятия мер со стороны украинского государства! Впрочем, начало работе уже положено — российские купюры номиналом в 200 и 2000 рублей обменивать на территории Украины запрещено. На них изображены оккупированный Севастополь и Крымский мост, которого нет.

И вообще — стоило бы запретить само по себе сочетание белого, синего и красного цветов. Отдельно — поставить на вид использование этих цветов Словении и Словакии, и заставить напрячься Сербию, Францию, Хорватию, Чехию, ну и Нидерланды с Люксембургом за компанию. И это правильно — ещё Пётр Порошенко говорил в августе 2016 года, что советская власть «следила, чтобы сочетание синего и жёлтого цветов никогда не попадалось на глаза гражданам. (…) Синергию цветов режим не допускал и категорически считал их сочетание большим криминалом». Именно с этой целью машины советской милиции были выкрашены в жёлтый и синий цвета, а глобус на гербе СССР был сине-жёлтым (цвета океанов и материков).

P.S.: По полученным несколько дней назад сведениям, продавцы на киевском книжном рынке «Петровка» в Киеве жалуются, что с нового года вообще прекратился подвоз любых книг из России. Заворачивают на таможне. Видимо, пограничникам и таможенникам лень разбираться, что уже запрещено, а что ещё нет.