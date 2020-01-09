Не успел Новый год вступить в свои права, как о себе поспешил напомнить так называемый «режиссер» Олег Сенцов, призвавший украинцев воевать до победного конца, чтобы лично он мог прогуливаться по проспекту Бандеры

«Я желаю всем нам одного — победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну, — написал Сенцов на своей странице в Facebook. — Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И к слову, Степан Андреевич [Бандера], с праздником!» Лично я не знаю, где на Украине в последние десятилетия были проспекты Сталина, коими Сенцов старательно пугает своих читателей, а вот улиц Бандеры сейчас в изобилии. Как и прочих агентов абвера, военнослужащих вермахта и добровольных помощников гитлеровской армии.

Пафосное до глупости заявление заставляет украинских читателей уже в первый день нового года вспомнить, что господин Сенцов еще существует. А поскольку действующим официальным лицом он не является, информация о нем носит характер назойливого цитирования его заявлений (как правило, скандальных) и информации о награждении персонажа очередным почётным званием, которые «совершенно случайно» посыпались на Сенцова, словно из рога изобилия.

Так, планировавший теракт в Симферополе господин стал почётным гражданином Парижа — города, который и сам не раз страдал от чудовищных терактов. Значит ли это, что жители Парижа одобряют терроризм и от души радуются спланированному «режиссером» убийству крымчан? Но подтверждающий почётное гражданство Парижа диплом вручила Сенцову сама мэр столицы Франции госпожа Анн Идальго. Это всё, что нужно знать о стандартах западной демократии. Зачем Сенцову атомная бомба и что он замалчивает, предлагая отрезать «гангрену Донбасса» © AFP, FREDERICK FLORIN | AFP, FREDERICK FLORIN | Перейти в фотобанк

Кроме того, Сенцов получил премию имени Сахарова и как великий защитник демократии выступил в Европарламенте, где успел поведать слушателям, как сеять вечное, доброе, разумное. А потом рассказывал почти о том же на встрече с атошниками: «Я за свободу слова, но в мирное время. У нас идет война, наши парни гибнут. Против нас ведется информационная война. Мы должны защищаться. Поэтому мера защиты — это ограничения свободы слова, но они должны быть эффективными». Патентованные защитники демократии всегда такие — им можно, другим нельзя.

А ещё недавний «узник Кремля» вдрызг раскритиковал декабрьский обмен пленными между Украиной и ЛДНР: «Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным. Что почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом». Можно предположить, рассуждения Сенцова (четыре месяца назад обменянного на «главного свидетеля» по делу малазийского лайнера и других удерживаемых лиц) тоже попахивают «зрадой», но Сенцова менять было должно и нужно, а других хорошо бы обождать.

Собственно, и своего освободителя — президента Зеленского — господин Сенцов успел хорошенечко лягнуть, настырно изображая из себя патриота без страха и упрёка. Так, во время разведения сил в Золотом он выразил «стыд» за президента Украины и «гордость» за хамивших Зеленскому добробатовцев. Разумеется, помиловавшему Олега президенту Путину тоже досталось: «У меня есть один враг на земле — это Путин. Я человек неагрессивный, неконфликтный, хотя многие меня считают жестким. Я стараюсь уходить от таких вещей. Но с Путиным это не работает. Вот он — лично мой враг. Он забрал Крым, он оккупировал Донбасс, он стравливает нас между собой, он убил 12-13 тысяч наших соотечественников».

В этой фразе весь Олег Сенцов: человек, который сам пытался подорвать соотечественников, считает тысячи убитых и искалеченных украинской армией мирных жителей Донбасса «жертвами Путина». Садисты из добробатов — «это Путин», госпереворот 2014 года — «это Путин», авиационные бомбардировки Луганска и Донецка — это тоже не ВСУ, а «Путин».

О способностях «перспективного политика» свидетельствуют его унылые попытки втиснуться на ультраправый фланг украинского политикума, где от профессиональных «патриотов» и так тесно, а их электоральная ниша в 25% плотно заполнена вполне состоявшимися «активистами», «волонтёрами» и прочим сбродом. Между тем большинство граждан Украины выступают за мир и на выборах поддерживают тех, кто к миру стремится. Но это перспективное поле работы господина Сенцова (или того, кто за ним стоит) абсолютно не интересует. «Иконы стиля» на Украине. О героях лихих времён © скриншот с видео "Настоящее время" | скриншот с видео "Настоящее время" | Перейти в фотобанк

Совершенно очевидно, Сенцова информационно накачивают, вплоть до того, что некоторые услужливые социологи нарисовали ему второе место среди популярных украинских политиков. Эксперты полагают, речь идёт о новом проекте Сороса и Пинчука, призванном подстраховать «Голос» Славы Вакарчука, который хоть и прошёл в Раду, но является политической величиной, стремящейся к нулю. Хотя сам Вакарчук — при всём к нему отношении — человек вполне самодостаточный и обеспеченный, что блестяще доказал своими новогодними корпоративами. Худо-бедно собственным творчеством прокормить семью Слава Вакарчук сможет, чего никак нельзя сказать об авторе единственного полуфильма «режиссёре» Сенцове, фигурой полностью зависимой и управляемой.

В наступившем году Сенцовым продолжат нашпиговывать информационное пространство, фаршировать пустышку смыслами и раскручивать как невероятно «перспективного политика». Можно даже предположить, что найдутся люди, готовые в это поверить. Однако, как показывает практика, пустое место можно наградить премией или даже назначить почётным жителем Парижа, но сделать из неблагодарного, нехаризматичного и, судя по всему, просто недалекого человека истинного лидера народных масс — задача практически непосильная. Подделка — она и на Украине подделка: немного поработает, а дальше найдут другую.