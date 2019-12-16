Верховный суд Великобритании завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией в 3 миллиарда 75 миллионов долларов (вместе с набежавшими процентами 4,5 миллиарда долларов). Теперь судьи будут совещаться и по итогам обсуждения должны вынести окончательное решение

Хочется верить, что это будет действительно окончательное решение, поскольку Верховный суд рассматривает апелляцию на решение Высокого суда Лондона, который в 2017 году уже принял решение в пользу России, обязав Украину погасить долг и проценты.

Судьи не ограничены во времени и совещаться могут долго. Не исключено, что они воспользуются этой возможностью, так как любое решение Верховного суда, принесёт западной политико-экономической системе существенные издержки.

Самый простой вариант — подтвердить решение Высокого суда Лондона. Дело более чем прозрачное. Украина действительно получила эти деньги. Более того, это был не простой кредит, выделенный одному государству другим. Поскольку во время принятия решения о выделении Украине кредита в 15 миллиардов долларов (3 миллиарда из которых Киев успел получить) ситуация в стране уже была дестабилизирована, будущее президента Януковича находилось под вопросом, а привычка киевских властей отказываться от займов, осуществлённых предшественниками, была хорошо известна, Россия подстраховалась. Спровоцирует ли Киев крах мировой финансовой системы? В Лондоне начались слушания по долгу Украины России © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

Как уже было сказано, деньги не были выделены в виде государственного кредита: Украина выпустила так называемые евробонды (облигации в иностранной валюте, свободно размещаемые среди зарубежных инвесторов), которые и выкупила Россия. Позиция Украины заключается в том, что Россия принудила правительство Януковича осуществить этот заём. Однако Москва не могла заставить Киев выпустить евробонды. Более того, выкупить их при желании мог любой другой инвестор. Янукович, до того как обратиться к России, обращался с просьбой о кредите в те же самые 15 миллиардов долларов (или евро) к Евросоюзу, к МВФ и в принципе готов был взять деньги у любого кредитора. Другое дело, что никто, кроме России, не хотел его кредитовать. Сейчас Украину тоже никто не хочет кредитовать, но МВФ периодически подкидывает на бедность, а евробонды и сегодня размещают как украинское правительство, так и отдельные компании (например, «Нафтогаз»). И их тоже выкупают инвесторы, склонные к риску.

В общем, Верховный суд Великобритании должен подтвердить решение Высокого суда Лондона и обязать Украину выплатить долг с процентами. Но в этом случае будут серьёзно ущемлены политические интересы Запада. Дело в том, что в случае принятия подобного решения Украина окажется перед угрозой официального объявления дефолта. Украина давно (с 2016 года) является неплатежеспособной, но пока избегает официального объявления государственного банкротства.

Западу придётся либо дать возможность Киеву перекредитоваться, либо молча наблюдать, как рассыпается построенная им хлипкая система постмайданной украинской государственности. Вариантов у Киева немного: заплатить, не получив финансовой поддержки от Запада, — значит обрушить свою финансовую систему и моментально активизировать все (политические, экономические, социальные) кризисные процессы. Отказаться платить — закрыть для себя последнюю лазейку (наращивание государственного долга за счёт выпусков евробондов). В случае отказа выполнить решение суда даже самые рисковые инвесторы больше не купят ни одной украинской ценной бумаги. МВФ, конечно, может в очередной раз наплевать на собственные правила и продолжить выделение траншей, но они давно уже не спасают Киев. Фонд уже четыре года даёт в полтора-два раза меньше, чем получает от Украины в виде выплат по погашению прошлых долгов и процентов. Необходимые для сведения бюджета средства Украина получает на свободном финансовом рынке как раз за счёт размещения государственных и корпоративных обязательств. Отказ платить приведёт к немедленному предъявлению к оплате если не всего остального долга, то значительной его части, а занять будет негде.

Последний вариант — вступить в переговоры с Россией о реструктуризации долга. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в качестве предварительного условия Москва потребует отказа от всех исков Киева к «Газпрому», прочим российским компаниям и российскому государству. А объём остальных уступок, на которые предложат пойти Украине, определится в ходе переговоров.

Впрочем, не надо обладать даром предвидения, чтобы уверенно утверждать, что украинское руководство никогда не пойдёт на переговоры с Россией о реструктуризации этого долга, который в Киеве называют «долгом Януковича». Это обрушит всё идеологическое обоснование майдана и будет воспринято майданной публикой и главное вооружёнными и злыми радикалами как измена родине в особо извращённой форме. Неизвестно, успеет ли правительство, принявшее такое решение, хотя бы начать переговоры с Москвой, или его снесут раньше.

В общем, если долг придётся платить, Украина оказывается в тупике, из которого нет выхода. Западу же придётся признать, что его проект создания русофобского украинского государства позорно провалился и вступить в переговоры с Россией о формах и методах урегулирования украинского кризиса без учёта мнения Киева и за счёт интересов Украины. Это провал по масштабам равный сирийской катастрофе Запада, только не растянутый во времени на несколько лет. Долговая яма Украины. Сколько, кому и есть ли деньги © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

Казалось бы, можно пойти по пути Стокгольмского арбитража и заявить, что поскольку Украине нужны деньги, а у России их и так много, то и долга вроде как нет. Западные суды в последние годы поднаторели принимать политические решения. Никто бы не удивился, если бы и в этот раз случилось нечто подобное. Но Россия не зря подстраховывалась и оформляла кредит в виде покупки евробондов.

Дело в том, что таким же точно образом кредитуется масса государств, государственных и частных компаний по всему миру. А британское правосудие основано на прецеденте. Грубо говоря, если Украина может не платить долг, номинированный в евробондах, то и остальные заёмщики обладают таким же правом. Несложно предположить, что масса компаний и государств во всём мире постараются воспользоваться таким удачным случаем списать многомиллиардные долги. Британская судебная система будет завалена хорошо мотивированными исками, процессы будут вести высококвалифицированные адвокаты. За год-два со всем этим не разберёшься. И даже если в конечном итоге удастся всем отказать под каким-нибудь благовидным предлогом, на несколько лет система международного кредитования будет парализована. А всем отказать не удастся.

Даже в условиях потрясающей стабильности и перманентного роста это был бы сильнейший удар по мировой экономике и торговле (причём по западной в значительно большей мере, чем по российской). Сейчас же мир находится в системном кризисе, который только углубляется и конца которому не видно. Причём это кризис именно западной системы, безраздельно господствовавшей на планете после развала СССР. Таким образом, приняв решения в пользу Украины, Запад выстрелит себе даже не в ногу, а сразу в голову.

Верховный суд Великобритании оказался в ситуации непростого выбора из двух зол. Логичнее всего было бы принять правосудное решение в пользу России. В конце концов, Украина всё равно не жилец, а её безвременная кончина для Запада трагедия, но не катастрофа. Да и не трагедия — так, неприятность, которую послезавтра все забудут.

Но ведь конкретное решение будут принимать конкретные судьи. И у них, безусловно, будут неприятности, которых им хотелось бы избежать. Вероятно, они постараются потянуть время.

Как уже было сказано, Украина не жилец. Об этом в последние полтора-два года всё более открыто и часто говорят в Киеве. Это уже осознали и ведущие политики Запада. Глядишь, пока судьи будут «совещаться», Украина окончательно развалится и проблема долга растворится во времени и пространстве сама собой. Точно так же тянет время по апелляционной жалобе «Газпрома» шведский Апелляционный суд округа Свеа, отложивший вынесение решения по её важнейшей части (относительно 2,6 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза») до 2020 года.

Само по себе откладывание решений ущерб Украине не наносит. Наоборот, на данном этапе это формально усиливает её переговорную позицию. Вот только в мире в целом и на Западе в частности появляется всё больше лиц и структур, кровно заинтересованных в том, чтобы это государственное образование исчезло как страшный сон и не мешало приличным людям жить. А это уже серьёзно, ибо рано или поздно количество переходит в качество, и тогда вступает в силу принцип «падающего толкни».