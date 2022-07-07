Дальнейшее снабжение Украины оружием может привести к тому, что эта страна исчезнет с карты мира. Об этом 6 июля в эфире Sky News Australia заявил экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор

Он подчеркнул, что военная помощь стран Запада, Австралии в частности, оказывает Украине «медвежью услугу», приводя к разрушениям и гибели людей, в то время как вопром нужно решать с помощью мирных переговоров.

«Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи — прекращения огня — и прихода к какому-то соглашению. Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца», — сказал Макгрегор.

От себя американцы и европейцы пообещали предоставить Киеву любые виды оружия в рамках планов перехода Украины с советского вооружения на западное. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что здесь не будет «никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена».

Президент США Джо Байден заявил, что по инициативе министра обороны США Ллойда Остина более 50 стран сделали новые обещания о поставках вооружения Украине. И в общей сложности Киеву будет поставлено порядка 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО» любой мощности и дальности действия.