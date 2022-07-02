«На освобожденной в ходе СВО территории ранения получило 1464 гражданских лица, в т.ч. 82 ребенка», — говорится в сообщении.
Обстрелы Донецка и других городов Донбасса со стороны ВСУ последние недели усилились. Причем бьют боевики в том числе и из иностранного оружия, поставляемого Украине Западом. Практически от каждого удара есть пострадавшие и погибшие.
Ранее глава республики Денис Пушилин озвучивал и число погибших, их порядка 200 человек, включая как минимум 9 детей.
Глава ДНР уточнил, что речь идет об официальных данных по погибшим мирным жителям, официальные данные по военнослужащим власти не республики не дают.