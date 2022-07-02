На освобожденной территории ДНР с момента усиления обстрелов украинской стороной ранения получили 1464 мирных жителя, включая 82 детей. Такое сообщение 2 июля распространило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

«На освобожденной в ходе СВО территории ранения получило 1464 гражданских лица, в т.ч. 82 ребенка», — говорится в сообщении.

Ранее глава республики Денис Пушилин озвучивал и число погибших, их порядка 200 человек, включая как минимум 9 детей.

Глава ДНР уточнил, что речь идет об официальных данных по погибшим мирным жителям, официальные данные по военнослужащим власти не республики не дают.