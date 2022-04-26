Националист Андрей Пронский, известный в скинхед-кругах под позывным «Подпись Неразборчива», а также Бладман (Bloodman), в числе задержанных по делу о попытке убийства российского журналиста Владимира Соловьева. Об этом 26 апреля сообщает Telegram-канал «База» со ссылкой на источники

«Андрея Пронского могли вычислить по любимому худи с оригинальным принтом. Именно в этом худи он был сфотографирован во время задержания после драки в Дегунино. Надпись на худи гласит: Oderint, Dum Metuant — "пусть ненавидят, лишь бы боялись". Это не только официальный девиз города Сан-Паулу, но и название ультраправого телеграм-канала», — говорится в сообщении.

Двое других задержанных, по данным канала, Владимир Степанов и Владимир Беляков, которые в 2013 году проходили по делу Яна Лютюка, чья группировка совершила порядка 30 нападений на приезжих. Не так давно оба вышли на свободу и вошли в ряды NS/WP*. При задержании Степанов пытался сбежать, выпрыгнул в окно и получил множественные травмы. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Украинские радикалы привыкли, что могут обходиться с журналистами как угодно - Захарова © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Максим Дружинин и Василий Стрижаков. Сегодня им изберут меру пресечения в Басманном суде. Следствие просит арестовать их на два месяца. Дружинина и Стрижакова обвиняют по второй части статьи — «убийство».

Летом прошлого года СМИ сообщали, что Пронский был участником драки в Дегунино. Тогда группа националистов устроила стрельбу, в результате которой были задержаны и доставлены в отдел полиции 20 человек. В декабре 2011 года Пронский убил знакомого в лесу и снял убийство на камеру. Вскоре Пронского поймали и отправили на принудительное лечение.

В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов National Socialism/White Power — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.

*Деятельность организации запрещена в РФ