Необходимо добиться от Украины взаимоприемлемых условий, на которые обе стороны могут согласиться, а не добиваться полной капитуляции, полагает собеседник издания.
«Анти-Россия на Украине в любом случае сохранится. Другое дело, что у нее будут большие проблемы с экономикой и демографией. Война наносила и продолжает наносить украинской экономике огромный ущерб, а демографическая ситуация и так была аховая», — сказал Норин.
Наши внутренние дела более важны, чем борьба на внешнеполитическом фронте. Желательно закончить спецоперацию и заняться самими собой, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.