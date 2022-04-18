В обозримом будущем Украина будет настроена антироссийски. Необходимо добиться хоть каких-либо взаимоприемлемых условий в ходе переговоров, сказал военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин в интервью Украина.ру

Необходимо добиться от Украины взаимоприемлемых условий, на которые обе стороны могут согласиться, а не добиваться полной капитуляции, полагает собеседник издания. Вассерман сказал, почему независимая Украина не будет и не должна существовать © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Анти-Россия на Украине в любом случае сохранится. Другое дело, что у нее будут большие проблемы с экономикой и демографией. Война наносила и продолжает наносить украинской экономике огромный ущерб, а демографическая ситуация и так была аховая», — сказал Норин.

Наши внутренние дела более важны, чем борьба на внешнеполитическом фронте. Желательно закончить спецоперацию и заняться самими собой, заключил эксперт.

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