У населения Украины повышенная внушаемость к пропаганде, и это носит мистический характер, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру

Виктор Медведчук: кто он © ВКонтакте/Виктор Медведчук Алексей Арестович начал распространять фейк о том, якобы «бойцы 36-й бригады соединились с подразделениями "Азова" на «Азовстали».

«Какая-то повышенная внушаемость у населения Украины. […] Связываю это с фактом многократного предательства, которое в украинской истории, в националистической, было возведено в ранг добродетели», — сказал Михеев, отвечая на вопрос, почему в украинском информационном пространстве так много фейков и мифов.

Политолог добавил, что «грех предательства был возведен в ранг добродетели, и это очень серьезно поменяло картину мира и ориентиров у человека». Поэтому они начали верить во всякую белиберду, считает эксперт.

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