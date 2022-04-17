В среду, 13 апреля в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Эта информация была подтверждена Министерством обороны России. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович начал распространять фейк о том, якобы «бойцы 36-й бригады соединились с подразделениями "Азова" на «Азовстали».
«Какая-то повышенная внушаемость у населения Украины. […] Связываю это с фактом многократного предательства, которое в украинской истории, в националистической, было возведено в ранг добродетели», — сказал Михеев, отвечая на вопрос, почему в украинском информационном пространстве так много фейков и мифов.
Политолог добавил, что «грех предательства был возведен в ранг добродетели, и это очень серьезно поменяло картину мира и ориентиров у человека». Поэтому они начали верить во всякую белиберду, считает эксперт.
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