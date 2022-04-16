Официальное вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет лишь условностью, которая, однако, будет нести тяжёлые последствия для этих стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Ранее ряд зарубежных экспертов заявил о возрастающем общественном запросе в Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Медведев озвучил цену членства в НАТО для двух новых стран © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

«Швеция в НАТО не входит, но представители Швеции оказались на «Азовстали». Поэтому относиться к этому надо спокойно. Пускай вступают, если хотят. Но мы должны их предупредить, что некоторые объекты на их стороне окажутся объектами первоочередного поражения, потому что в случае конфликта мы вынуждены нанести по ним ракетно-ядерный удар», — сказал Евсеев.

Пусть население Швеции и Финляндии само решает, нужен ли им ракетно-ядерный удар, и, учитывая это, рассматривает вопрос вступления в НАТО, заключил эксперт.

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