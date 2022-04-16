Ранее ряд зарубежных экспертов заявил о возрастающем общественном запросе в Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.
«Швеция в НАТО не входит, но представители Швеции оказались на «Азовстали». Поэтому относиться к этому надо спокойно. Пускай вступают, если хотят. Но мы должны их предупредить, что некоторые объекты на их стороне окажутся объектами первоочередного поражения, потому что в случае конфликта мы вынуждены нанести по ним ракетно-ядерный удар», — сказал Евсеев.
Пусть население Швеции и Финляндии само решает, нужен ли им ракетно-ядерный удар, и, учитывая это, рассматривает вопрос вступления в НАТО, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.