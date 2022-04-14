Арестованный в Киеве депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук фигурировал в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в американские выборы. Об этом 14 апреля сообщает The New York Times

«В 2017 году, когда в США активизировалось расследование российского вмешательства, имя Медведчука всплыло среди нескольких пророссийских украинских политиков, близких как к [Полу] Манафорту, так и к [Владимиру] Путину. ФБР изучали возможные связи [Дональда] Трампа с Путиным через людей, с которыми контактировал политтехнолог Манафорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что его отношение к якобы вмешательству России в выборы в США связано с контактами с Манафортом, хотя в докладе специального прокурора и двух федеральных судебных процессах он не является центральной фигурой. Захарова рассказала о «британской схеме» с Медведчуком © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

СМИ пишут, что американские правоохранительные органы могут допросить Медведчука.

Во вторник глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Виктора Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Однако, подчеркнул он, Медведчук не является гражданином РФ и военнопленным, чтобы менять его на россиян.