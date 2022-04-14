«В 2017 году, когда в США активизировалось расследование российского вмешательства, имя Медведчука всплыло среди нескольких пророссийских украинских политиков, близких как к [Полу] Манафорту, так и к [Владимиру] Путину. ФБР изучали возможные связи [Дональда] Трампа с Путиным через людей, с которыми контактировал политтехнолог Манафорт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что его отношение к якобы вмешательству России в выборы в США связано с контактами с Манафортом, хотя в докладе специального прокурора и двух федеральных судебных процессах он не является центральной фигурой.
СМИ пишут, что американские правоохранительные органы могут допросить Медведчука.
Во вторник глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Виктора Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Однако, подчеркнул он, Медведчук не является гражданином РФ и военнопленным, чтобы менять его на россиян.