«В его высказываниях следствие усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы)», — говорится в сообщении. 

Цинизм и нарциссизм: мэр Днепра Филатов жестко обругал Арестовича
Цинизм и нарциссизм: мэр Днепра Филатов жестко обругал Арестовича
© Алексей Арестович/Фейсбук

Санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее Филатов заявил, что пришло время «убивать этих нелюдей» по всему миру. Он имел в виду россиян.

 

 