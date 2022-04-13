Следственный комитет Российской Федерации возбудил против мэра украинского города Днепр Бориса Филатова дело о подстрекательстве к геноциду. Об этом 13 апреля сообщает информационный центр СК РФ в своем Telegram-канале

«В его высказываниях следствие усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы)», — говорится в сообщении. Цинизм и нарциссизм: мэр Днепра Филатов жестко обругал Арестовича © Алексей Арестович/Фейсбук

Санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее Филатов заявил, что пришло время «убивать этих нелюдей» по всему миру. Он имел в виду россиян.