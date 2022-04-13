Каждый девятый беженец из ДНР, ЛНР и с Украины получил в России финансовую помощь размером 10 тысяч рублей. Об этом 13 апреля РИА Новости рассказал представитель экстренных служб

«Осуществлены выплаты по 90 тысячам заявлениям на общую сумму 900 миллионов рублей — 88,2% от общего количества поданных заявлений», — сказал собеседник агентства.

По его словам, люди получили единовременную финансовую помощь в 10 тысяч рублей. Вместе с беженцами с Украины на Запад могут бежать террористы — МИД РФ © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта границу России пересекли 771,4 тысячи беженцев, среди которых 147,4 тысячи детей. Всего на территории РФ от беженцев принято 101,93 тысячи заявлений на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека, в том числе 4,65 тысячи за минувшие сутки.

С 24 февраля более 50 тысяч беженцев из Украины оказались в Крыму.

Руководство России 24 февраля объявило о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В данный момент завершается зачистка от нацистов города Мариуполя, после чего намечается операция по разгрому 70-тысячной группировки ВСУ в Донбассе.