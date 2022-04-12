Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперацию в Донбассе теоретически можно было бы ускорить, но необходимо избежать потерь. Об этом 12 апреля он заявил после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на космодроме Восточный, трансляцию вело российское телевидение

«Я часто слышу вопросы, а можно ли быстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий… Но интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями… Задача России — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери», — заявил Путин. Путин рассказал, благодаря кому удалось начать переговоры с Украиной © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По его словам, Вооруженные силы РФ будут действовать «ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом».

Встреча президентов длилась почти три часа. В День космонавтики они посетили космодром и осмотрели ход работ. Кроме того, президенты пообщались с работниками «Восточного» и посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса «Ангары».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.