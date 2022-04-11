Кремень отметил, что к переименованию нужно подходить без политики, «чтобы на карте Украины не осталось и следа от времен колонизации, российщины, диктатуры».
«Именно по инициативе местных общин должны быть проведены заседания топонимических комиссий. По результатам принятых решений по изменению названия городка или города должно быть направлено письмо в адрес Верховной Рады Украины, поскольку парламент принимает решения касательно изменений географических названий», — пояснил чиновник.
По его мнению, под «дерусификацию» должны попасть следующие населенные пункты: Арбузинки, Северодонецк, Южноукраинск, Южный, Переводчиково, Луч, Первомайск и другие.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Он, в частности, коснулся и ряда городов, так Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий.
После начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины местные националисты занялись преследованием русской культуры и всего, что с нею связано.
На прошлой неделе пишущий на русском азербайджанский писатель Эльчин Сафарли рассказал, что его книги жгут на Украине за то, что он отказался делать политические заявления против РФ. Также в нескольких украинских городах (Мукачево, Тернополь, Ужгород) были демонтированы бюсты А.С. Пушкина. В РФ такие действия называют проявлением русофобии и неонацизма.