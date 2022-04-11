Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень считает, что на карте его страны в будущем не должно остаться никакого следа от русских названий населенных пунктов. Об этом 11 апреля сообщается на официальном сайте омбудсмена

Кремень отметил, что к переименованию нужно подходить без политики, «чтобы на карте Украины не осталось и следа от времен колонизации, российщины, диктатуры». Украинская фракция придумала для России другое название © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Именно по инициативе местных общин должны быть проведены заседания топонимических комиссий. По результатам принятых решений по изменению названия городка или города должно быть направлено письмо в адрес Верховной Рады Украины, поскольку парламент принимает решения касательно изменений географических названий», — пояснил чиновник.

По его мнению, под «дерусификацию» должны попасть следующие населенные пункты: Арбузинки, Северодонецк, Южноукраинск, Южный, Переводчиково, Луч, Первомайск и другие.

С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Он, в частности, коснулся и ряда городов, так Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий.

После начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины местные националисты занялись преследованием русской культуры и всего, что с нею связано.

На прошлой неделе пишущий на русском азербайджанский писатель Эльчин Сафарли рассказал, что его книги жгут на Украине за то, что он отказался делать политические заявления против РФ. Также в нескольких украинских городах (Мукачево, Тернополь, Ужгород) были демонтированы бюсты А.С. Пушкина. В РФ такие действия называют проявлением русофобии и неонацизма.