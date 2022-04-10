«Молодёжный протест объясняется как максимализмом молодежи как социальной группы любого общества, так и иными причинами — в том числе влиянием несистемной оппозиции и иных заинтересованных сил на молодежь через социальные сети», — сказала Лобода.
Кроме того, для молодёжи характерна зависимость от многих западных брендов и атрибутов современного общества потребления и массовой культуры, количество которых резко снизилось из-за санкций. Это также является триггером протеста, причем достаточно быстрого и эмоционального, заключила эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.