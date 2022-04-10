Молодёжный протест в нынешних условиях достаточно прогнозируем. О факторах, влияющих на вероятность его возникновения, рассказала в интервью Украина.ру руководитель Приморского регионального отделения Российского общества политологов Оксана Лобода

«Молодёжный протест объясняется как максимализмом молодежи как социальной группы любого общества, так и иными причинами — в том числе влиянием несистемной оппозиции и иных заинтересованных сил на молодежь через социальные сети», — сказала Лобода. Петр Самойленко: Санкции вынуждают молодежь опасаться за свое будущее © dvfu.ru

Кроме того, для молодёжи характерна зависимость от многих западных брендов и атрибутов современного общества потребления и массовой культуры, количество которых резко снизилось из-за санкций. Это также является триггером протеста, причем достаточно быстрого и эмоционального, заключила эксперт.

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