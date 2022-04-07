Ожидания российского общества во многом негативны, но в этом нет ничего принципиально нового, общество устойчиво к негативным трендам, считает доцент Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД РФ, кандидат социологических наук, руководитель Приморского регионального отделения Российского общества политологов Оксана Лобода

Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.

Напомним, 24 февраля Россия начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ЕС и США ввели против России беспрецедентно жесткие санкции.

Так, своё воздушное пространство для российских самолётов закрыли: Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Молдавия, Норвегия, Северная Македония, США, Швейцария, частично признанная Республика Косово и все 27 государств Европейского союза. Санкции против России: фатальный удар или шанс ускоренного развития? © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Российские банки начали отключать от платежной системы SWIFT, что делает невозможным расчет российскими банковскими карточками во многих зарубежных странах. Одновременно с санкциями многие иностранные компании стали уходить из России

— Оксана Витальевна, готово ли российское общество к долгосрочному санкционному давлению?

— Думаю, что термин «готовности» современного российского общества к долгосрочному санкционному давлению не совсем точно отражает существующую ситуацию, в большей степени следует вести речь об ожиданиях населения, которые во многом сегодня негативны.

Сказывается существенный рост цен на многие товары и услуги массового спроса, исчезновение определенных импортных товаров из торговых сетей, падение реального качества жизни на фоне роста цен. Сказывается и постепенный рост безработицы, в том числе и скрытой, на фоне ухода иностранного бизнеса из России.

Вместе с тем российское общество достаточно устойчиво к таким негативным трендам, поскольку экономические кризисы стали цикличным явлением. Стоит вспомнить кризис после первой волны санкций в 2014 году, который был довольно ощутимым с точки зрения экономических реалий, но не привел к нестабильности на фоне патриотических настроений, связанных с присоединением Крыма к России.

Поэтому полагаю, что в целом население ожидает ухудшения своего материального положения, но это не является чем-то принципиально новым и пугающим неизвестностью фактором.

— Каковы представления российской молодежи о специальной военной операции на Украине и насколько адекватно молодые россияне понимают ее причины и задачи?

— Полагаю, что представления молодежи о событиях на Украине во многом субъективны, поскольку базируются не столько на политическом осознании ситуации и эмпатии к судьбе братского украинского народа, сколько на экономических категориях ухудшения качества жизни и угрозам собственной социальной мобильности — в том числе и в части поездок в западные страны. Не быть «островитянами». Что Россия может противопоставить санкциям Запада © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Также свою роль играет и большое количество негативных по отношению к российской власти публикаций в социальных сетях — а ведь именно они являются доминирующим источником информации для современной российской молодежи.

— Чем может быть обусловлен молодежный протест в современных условиях?

— Думаю, что молодежный протест в современных условиях достаточно прогнозируем и традиционен, и объясняется как максимализмом молодежи как социальной группы любого общества, так и иными причинами — в том числе влиянием несистемной оппозиции и иных заинтересованных сил на молодежь через социальные сети.

Безусловно, для молодежи в большей степени, чем для других возрастных категорий населения, сегодня характерна зависимость от многих западных брендов и атрибутов современного общества потребления и массовой культуры, количество которых резко снизилось — вплоть до исчезновения — из-за санкций. Это также является триггером протеста, причем достаточно быстрого, в основе своей имеющего эмоциональный характер.