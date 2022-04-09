Следующей задачей спецоперации России на Украине является кружение и дробление украинской военной группировки в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев

«Я могу сказать, что если брать достаточно широко, включая Харьковскую область, Запорожскую, Днепропетровскую, то можно говорить о группировке украинских войск численностью 90 тысяч военнослужащих. Там сконцентрирована большая часть оставшейся артиллерии, бронетехники. Это крупная группировка войск. Я полагаю, что для ликвидация этой группировки потребуется месяц», — сказал Евсеев. Российские военные уничтожают "Байрактары" ВСУ - видео

Эксперт отметил, что для обороны только двух городов — Северодонецка или Лисичанска, размещено от 1 до 15 тысяч военнослужащих, это почти столько, сколько находилось в Мариуполе. Бои там предстоят достаточно тяжелые и продолжительные, даже в условиях полного окружения, заключил собеседник издания.

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