«Имеется богатая практика разнообразных сочетаний режимов развития и воспроизводства в условиях внешних ограничений, опирающаяся и на стратегии мобилизации, и на технологии выживания в экстремальных условиях, и на солидаристские традиции общества», — сказал Кузнецов.
Однако, готовности российского общества может помешать тенденция социального раскола: "кто-то платит за санкции яхтами, а кто-то жизнью детей", политические разногласия — по линии поддержки или жёсткого оппонирования власти, будут нарастать усилия тех группировок, которые заинтересованы в дестабилизации политической ситуации в России, заявил эксперт.
Главные усилия сейчас необходимо направить на последовательное вовлечение всех социальных слоёв в работу по преодолению кризисных экономических тенденций, совместную, творческую работу, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.