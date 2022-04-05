Россия имеет существенный ресурс стойкости и готовности к испытаниям экономического характера, рассказал в интервью Украина.ру профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ, доктор политических наук Игорь Кузнецов

«Имеется богатая практика разнообразных сочетаний режимов развития и воспроизводства в условиях внешних ограничений, опирающаяся и на стратегии мобилизации, и на технологии выживания в экстремальных условиях, и на солидаристские традиции общества», — сказал Кузнецов. Антироссийские санкции ЕС негативно влияют на жизнь европейцев — дипломат © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Однако, готовности российского общества может помешать тенденция социального раскола: "кто-то платит за санкции яхтами, а кто-то жизнью детей", политические разногласия — по линии поддержки или жёсткого оппонирования власти, будут нарастать усилия тех группировок, которые заинтересованы в дестабилизации политической ситуации в России, заявил эксперт.

Главные усилия сейчас необходимо направить на последовательное вовлечение всех социальных слоёв в работу по преодолению кризисных экономических тенденций, совместную, творческую работу, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.