Совершенно очевидно, что южные и северные осетины — это один народ, имеющий право на воссоединение, подчеркнул Гаспарян.
«Конечно, надо давно было объединяться, я это только приветствую. Кстати, этот референдум, многие просто не понимают — это начало денонсации Беловежских соглашений. Это будет отдельная увлекательная история. Давайте просто подождем», — сказал он.
На 10 апреля в Южной Осетии запланированы президентские выборы. Давайте дождемся результатов выборов, по результатам которых может возникнуть единая республика Осетия-Алания, заключил эксперт.
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