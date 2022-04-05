Процесс вхождения Южной Осетии в состав России может положить начало денонсации Беловежских соглашений. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян

Совершенно очевидно, что южные и северные осетины — это один народ, имеющий право на воссоединение, подчеркнул Гаспарян. Южная Осетия захотела войти в состав России © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Конечно, надо давно было объединяться, я это только приветствую. Кстати, этот референдум, многие просто не понимают — это начало денонсации Беловежских соглашений. Это будет отдельная увлекательная история. Давайте просто подождем», — сказал он.

На 10 апреля в Южной Осетии запланированы президентские выборы. Давайте дождемся результатов выборов, по результатам которых может возникнуть единая республика Осетия-Алания, заключил эксперт.

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