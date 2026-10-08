https://ukraina.ru/20261008/volosatyy-gordon-i-drugie-tayny-devyanostykh-opublikovany-arkhivnye-snimki-1083685436.html

Волосатый Гордон* и другие тайны девяностых: опубликованы архивные снимки

Волосатый Гордон* и другие тайны девяностых: опубликованы архивные снимки - 08.10.2026 Украина.ру

Волосатый Гордон* и другие тайны девяностых: опубликованы архивные снимки

Украинский журналист Дмитрий Гордон* опубликовал архивный снимок с певицей Натальей Могилевской

2026-10-08T13:26

2026-10-08T13:26

2026-10-08T14:08

новости

дмитрий гордон

наталья могилевская

виктор янукович

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"1999 год, с Натальей Могилевской. Фото Феликса Розенштейна", – подписал он фото в соцсетях.На снимке журналист в экстравагантном наряде и с волосами, которые только начинают покидать его голову.Что до Могилевской, то у неё на снимке кудрявые волосы. Кто-то предположил, что речь идёт о химической завивке.В комментариях под фото пользователи раскритиковали Гордона*."А где такой прикид взял, колхозник?" – спросил один из пользователей.Другой удивился наличию волос у журналиста."А у вас волосы были?" – задал вопрос он.Что же до Могилевской, то её поддержали."Давайте по-честному: в 25 Наталья выглядит на +-40, довольно взросло. Но! Сейчас, в 50+ она выглядят на 35 почему-то. Без оглядки на фильтры и т.д. Не впервые замечаю такой феномен. Типаж такой, видимо", – писал один из пользователей.Ещё одна пользовательница также похвалила Могилевскую."Наталья всегда огонь!" – написала она.В комментарии пришла и сама певица."Милахи…", – отреагировала она на своё старое фото с Гордоном*.Сам Гордон* ранее уже выкладывал и архивные, и довольно провокационные фото. Так, за несколько дней до этого он опубликовал совместное фото со своей женой Олесей Бацман и с певцом, а теперь и писателем Александром Пономарёвым. На фото Гордон схватил жену за грудь."Ой!" – подписал он фото.Жена журналиста подпись человека лайкнула.За несколько дней до этого у Бацман был День рождения. Поздравляя свою жену с 42-летнием 58-летний Гордон* заявил, что именно на таких женщинах держится семья и государство.Наталья Могилевская – известная украинская певица. В 2004 году она пережила травлю части общества, т.к. на президентских выборах поддержала Виктора Януковича. В ответ на травлю Могилевская заявила, что верна своим принципам."Я однозначно была за Януковича… Я не с*** и не крыса, а с моим кандидатом останусь до последнего!" – негодовала Могилевская.Но на выборах 2010 года певица поддержала соперницу Януковича – Юлию Тимошенко.* – внесён в список экстремистов и террористов и иноагентов в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий гордон, наталья могилевская, виктор янукович