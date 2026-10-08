Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 08.10.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 08.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 8 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-08T03:25
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россия
крым
лнр
днр
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запорожская область
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севастополь
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 7 октября и в ночь на 8 октября объявлялась в Крыму, Ростовской, Херсонской, Запорожской, Курской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Московской, Тверской, Курской, Орловской, Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Калужской, Нижегородской, Смоленской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР, в Мордовии.Тревога по БПЛА также объявлена в районе Крымского моста."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Оренбургской, Владимирской, Ярославской, Ивановской, Самарской, Псковской областях, в Адыгее.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 8 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (21:53 мск), Калуги (23:06 мск), Пензы, Саратова (23:18 мск), Геленджика (23:30 мск), Сочи (0:30 мск), Краснодара (дополнительные, 1:24 мск), Самары (1:59 мск), Бугульмы, Уфы (3:12 мск).Аэропорт Нижнего Новгорода с 0:32 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.К этому часу ограничения на взлёты и посадки в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 59 украинских беспилотников, за сутки — 370.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261007/ataki-vraga-sokraschayutsya-kuntov-o-tom-kak-tri-eshelona-pvo-zaschischayut-nebo-nad-rossiey-1083638628.html
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украина.ру, россия, крым, лнр, днр, ростовская область, херсонская область, запорожская область, курская область, севастополь, брянская область, белгородская область, пенза, ульяновская область, рязанская область, московская область, тверь, орловская область, воронежская область, волгоградская область, саратовская область, липецк, калужская область, нижегородская область, смоленск, оренбургская область, ярославль, ивановская область, самара, псков, крымский мост, росавиация, аэропорт, аэропорты, геленджик, сочи, краснодар, уфа, бугульма, нижний новгород, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

03:25 08.10.2026 (обновлено: 03:26 08.10.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 8 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 7 октября и в ночь на 8 октября объявлялась в Крыму, Ростовской, Херсонской, Запорожской, Курской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Московской, Тверской, Курской, Орловской, Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Калужской, Нижегородской, Смоленской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР, в Мордовии.
Тревога по БПЛА также объявлена в районе Крымского моста.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Оренбургской, Владимирской, Ярославской, Ивановской, Самарской, Псковской областях, в Адыгее.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 8 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (21:53 мск), Калуги (23:06 мск), Пензы, Саратова (23:18 мск), Геленджика (23:30 мск), Сочи (0:30 мск), Краснодара (дополнительные, 1:24 мск), Самары (1:59 мск), Бугульмы, Уфы (3:12 мск).
Аэропорт Нижнего Новгорода с 0:32 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
К этому часу ограничения на взлёты и посадки в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняты.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 59 украинских беспилотников, за сутки — 370.
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