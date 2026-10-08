https://ukraina.ru/20261008/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083674579.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 08.10.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 8 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-10-08T03:25

2026-10-08T03:25

2026-10-08T03:26

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россия

крым

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днр

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курская область

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 7 октября и в ночь на 8 октября объявлялась в Крыму, Ростовской, Херсонской, Запорожской, Курской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Московской, Тверской, Курской, Орловской, Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Калужской, Нижегородской, Смоленской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР, в Мордовии.Тревога по БПЛА также объявлена в районе Крымского моста."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Оренбургской, Владимирской, Ярославской, Ивановской, Самарской, Псковской областях, в Адыгее.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 8 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (21:53 мск), Калуги (23:06 мск), Пензы, Саратова (23:18 мск), Геленджика (23:30 мск), Сочи (0:30 мск), Краснодара (дополнительные, 1:24 мск), Самары (1:59 мск), Бугульмы, Уфы (3:12 мск).Аэропорт Нижнего Новгорода с 0:32 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.К этому часу ограничения на взлёты и посадки в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 59 украинских беспилотников, за сутки — 370.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261007/ataki-vraga-sokraschayutsya-kuntov-o-tom-kak-tri-eshelona-pvo-zaschischayut-nebo-nad-rossiey-1083638628.html

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