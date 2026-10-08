https://ukraina.ru/20261008/yandeks-predupredil-o-sboyakh-posle-ataki-vsu-na-data-tsentr-1083679218.html
"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр
"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр - 08.10.2026 Украина.ру
"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр
В дата-центре "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области произошло возгорание в результате ночной атаки украинских беспилотников
2026-10-08T09:50
2026-10-08T09:50
2026-10-08T09:54
сво
спецоперация
россия
рязанская область
сасово
яндекс
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/65/1018666501_0:223:3068:1948_1920x0_80_0_0_44e878b52d194753a241cd3bcbaf63ec.jpg
Вражеский дрон повредил часть инфраструктурного объекта. В настоящее время профильные службы оперативно ликвидируют последствия инцидента, никто из сотрудников не пострадал. Из-за временной остановки мощностей этого дата-центра часть цифровых сервисов "Яндекса" может временно работать со сбоями. Атакованный объект работал с 2014 года.Всего в ночь на четверг над регионами России ПВО уничтожила 399 украинских беспилотников, а воздушная угроза в Рязанской области сохранялась около двух часов.Попытки Киева нанести урон российской ИТ-инфраструктуре происходят на фоне того, что ВС РФ регулярно бьют по дата-центрам Украины. Так, на днях российские военные поразили крупные центры обработки данных "Парковый", Ukrtelecom, "Гига" и "Подольский", которые обеспечивали работу государственных и коммерческих сервисов в интересах украинской армии. А киевский центр обработки данных компании "Омега Телеком" из-за ударов ВС РФ недавно полностью прекратил работу. Он являлся одной из крупнейших площадок, обеспечивавших ВСУ высокоскоростным интернетом и базами данных.Подробнее - в материале Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ на сайте Украина.ру.
россия
рязанская область
сасово
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/65/1018666501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e8fe199ede766a096a182cc2d424325.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, рязанская область, сасово, яндекс, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Рязанская область, Сасово, Яндекс, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр
09:50 08.10.2026 (обновлено: 09:54 08.10.2026)
В дата-центре "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области произошло возгорание в результате ночной атаки украинских беспилотников
Вражеский дрон повредил часть инфраструктурного объекта.
В настоящее время профильные службы оперативно ликвидируют последствия инцидента, никто из сотрудников не пострадал.
Из-за временной остановки мощностей этого дата-центра часть цифровых сервисов "Яндекса" может временно работать со сбоями.
Атакованный объект работал с 2014 года.
Всего в ночь на четверг над регионами России ПВО уничтожила 399 украинских беспилотников, а воздушная угроза в Рязанской области сохранялась около двух часов.
Попытки Киева нанести урон российской ИТ-инфраструктуре происходят на фоне того, что ВС РФ регулярно бьют по дата-центрам Украины. Так, на днях российские военные поразили крупные центры обработки данных "Парковый", Ukrtelecom, "Гига" и "Подольский", которые обеспечивали работу государственных и коммерческих сервисов в интересах украинской армии.
А киевский центр обработки данных компании "Омега Телеком" из-за ударов ВС РФ недавно полностью прекратил работу. Он являлся одной из крупнейших площадок, обеспечивавших ВСУ высокоскоростным интернетом и базами данных.