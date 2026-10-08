"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр - 08.10.2026 Украина.ру
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"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр
"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр - 08.10.2026 Украина.ру
"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр
В дата-центре "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области произошло возгорание в результате ночной атаки украинских беспилотников
2026-10-08T09:50
2026-10-08T09:54
сво
спецоперация
россия
рязанская область
сасово
яндекс
вооруженные силы украины
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Вражеский дрон повредил часть инфраструктурного объекта. В настоящее время профильные службы оперативно ликвидируют последствия инцидента, никто из сотрудников не пострадал. Из-за временной остановки мощностей этого дата-центра часть цифровых сервисов "Яндекса" может временно работать со сбоями. Атакованный объект работал с 2014 года.Всего в ночь на четверг над регионами России ПВО уничтожила 399 украинских беспилотников, а воздушная угроза в Рязанской области сохранялась около двух часов.Попытки Киева нанести урон российской ИТ-инфраструктуре происходят на фоне того, что ВС РФ регулярно бьют по дата-центрам Украины. Так, на днях российские военные поразили крупные центры обработки данных "Парковый", Ukrtelecom, "Гига" и "Подольский", которые обеспечивали работу государственных и коммерческих сервисов в интересах украинской армии. А киевский центр обработки данных компании "Омега Телеком" из-за ударов ВС РФ недавно полностью прекратил работу. Он являлся одной из крупнейших площадок, обеспечивавших ВСУ высокоскоростным интернетом и базами данных.Подробнее - в материале Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, рязанская область, сасово, яндекс, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Рязанская область, Сасово, Яндекс, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр

09:50 08.10.2026 (обновлено: 09:54 08.10.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис интернет-компании Яндекс в Москве
Офис интернет-компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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В дата-центре "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области произошло возгорание в результате ночной атаки украинских беспилотников
Вражеский дрон повредил часть инфраструктурного объекта.
В настоящее время профильные службы оперативно ликвидируют последствия инцидента, никто из сотрудников не пострадал.
Из-за временной остановки мощностей этого дата-центра часть цифровых сервисов "Яндекса" может временно работать со сбоями.
Атакованный объект работал с 2014 года.
Всего в ночь на четверг над регионами России ПВО уничтожила 399 украинских беспилотников, а воздушная угроза в Рязанской области сохранялась около двух часов.
Попытки Киева нанести урон российской ИТ-инфраструктуре происходят на фоне того, что ВС РФ регулярно бьют по дата-центрам Украины. Так, на днях российские военные поразили крупные центры обработки данных "Парковый", Ukrtelecom, "Гига" и "Подольский", которые обеспечивали работу государственных и коммерческих сервисов в интересах украинской армии.
А киевский центр обработки данных компании "Омега Телеком" из-за ударов ВС РФ недавно полностью прекратил работу. Он являлся одной из крупнейших площадок, обеспечивавших ВСУ высокоскоростным интернетом и базами данных.
Подробнее - в материале Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ на сайте Украина.ру.
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