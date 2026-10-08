https://ukraina.ru/20261008/yandeks-predupredil-o-sboyakh-posle-ataki-vsu-na-data-tsentr-1083679218.html

"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр

"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр - 08.10.2026 Украина.ру

"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр

В дата-центре "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области произошло возгорание в результате ночной атаки украинских беспилотников

2026-10-08T09:50

2026-10-08T09:50

2026-10-08T09:54

сво

спецоперация

россия

рязанская область

сасово

яндекс

вооруженные силы украины

украина.ру

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Вражеский дрон повредил часть инфраструктурного объекта. В настоящее время профильные службы оперативно ликвидируют последствия инцидента, никто из сотрудников не пострадал. Из-за временной остановки мощностей этого дата-центра часть цифровых сервисов "Яндекса" может временно работать со сбоями. Атакованный объект работал с 2014 года.Всего в ночь на четверг над регионами России ПВО уничтожила 399 украинских беспилотников, а воздушная угроза в Рязанской области сохранялась около двух часов.Попытки Киева нанести урон российской ИТ-инфраструктуре происходят на фоне того, что ВС РФ регулярно бьют по дата-центрам Украины. Так, на днях российские военные поразили крупные центры обработки данных "Парковый", Ukrtelecom, "Гига" и "Подольский", которые обеспечивали работу государственных и коммерческих сервисов в интересах украинской армии. А киевский центр обработки данных компании "Омега Телеком" из-за ударов ВС РФ недавно полностью прекратил работу. Он являлся одной из крупнейших площадок, обеспечивавших ВСУ высокоскоростным интернетом и базами данных.Подробнее - в материале Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, рязанская область, сасово, яндекс, вооруженные силы украины, украина.ру