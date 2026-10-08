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Рубио заговорил о рисках большой войны

Рубио заговорил о рисках большой войны - 08.10.2026 Украина.ру

Рубио заговорил о рисках большой войны

Дальнейшее обострение кризиса на Украине грозит его выходом далеко за пределы украинских границ, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью греческому изданию Kathimerini

2026-10-08T11:11

2026-10-08T11:11

2026-10-08T11:18

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По его словам, на сегодняшний день в международном сообществе растет понимание того, что текущее противостояние способно разрастись и трансформироваться в куда более масштабное столкновение. Рубио признал, что на данный момент реальные перспективы завершения боевых действий за столом переговоров практически полностью отсутствуют, а дипломатический путь урегулирования буквально ускользает. Несмотря на это, он подчеркнул готовность Белого дома использовать любые шансы для поиска мирного исхода и пообещал, что США согласны сыграть любую конструктивную роль, если это поможет остановить конфликт.О возможных планах России и США - в материале Есть что делить: о чем договорятся Россия и США после капитуляции Украины на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, россия, марко рубио, украина.ру