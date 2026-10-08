https://ukraina.ru/20261008/rubio-zagovoril-o-riskakh-bolshoy-voyny-1083680760.html
Рубио заговорил о рисках большой войны
Рубио заговорил о рисках большой войны - 08.10.2026 Украина.ру
Рубио заговорил о рисках большой войны
Дальнейшее обострение кризиса на Украине грозит его выходом далеко за пределы украинских границ, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью греческому изданию Kathimerini
2026-10-08T11:11
2026-10-08T11:11
2026-10-08T11:18
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марко рубио
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По его словам, на сегодняшний день в международном сообществе растет понимание того, что текущее противостояние способно разрастись и трансформироваться в куда более масштабное столкновение. Рубио признал, что на данный момент реальные перспективы завершения боевых действий за столом переговоров практически полностью отсутствуют, а дипломатический путь урегулирования буквально ускользает. Несмотря на это, он подчеркнул готовность Белого дома использовать любые шансы для поиска мирного исхода и пообещал, что США согласны сыграть любую конструктивную роль, если это поможет остановить конфликт.О возможных планах России и США - в материале Есть что делить: о чем договорятся Россия и США после капитуляции Украины на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, украина, россия, марко рубио, украина.ру
Новости, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Украина.ру
Рубио заговорил о рисках большой войны
11:11 08.10.2026 (обновлено: 11:18 08.10.2026)
Дальнейшее обострение кризиса на Украине грозит его выходом далеко за пределы украинских границ, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью греческому изданию Kathimerini
По его словам, на сегодняшний день в международном сообществе растет понимание того, что текущее противостояние способно разрастись и трансформироваться в куда более масштабное столкновение.
Рубио признал, что на данный момент реальные перспективы завершения боевых действий за столом переговоров практически полностью отсутствуют, а дипломатический путь урегулирования буквально ускользает.
Несмотря на это, он подчеркнул готовность Белого дома использовать любые шансы для поиска мирного исхода и пообещал, что США согласны сыграть любую конструктивную роль, если это поможет остановить конфликт.