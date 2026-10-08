Освобождение Аннополья, прорыв в Доброполье и ликвидация катера: новые успехи ВС РФ - 08.10.2026 Украина.ру
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Освобождение Аннополья, прорыв в Доброполье и ликвидация катера: новые успехи ВС РФ
Освобождение Аннополья, прорыв в Доброполье и ликвидация катера: новые успехи ВС РФ - 08.10.2026 Украина.ру
Освобождение Аннополья, прорыв в Доброполье и ликвидация катера: новые успехи ВС РФ
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Аннополье в Харьковской области, а силы Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило 8 октября Минобороны России
2026-10-08T11:59
2026-10-08T12:20
сво
спецоперация
россия
украина
харьковская область
минобороны
вооруженные силы украины
черноморский флот
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Параллельно мощный прорыв продолжается в Донецкой Народной Республике. Штурмовые отряды группировки "Центр" за сутки освободили 103 здания в Доброполье и ликвидировали более 25 украинских военнослужащих. Особого успеха в городских кварталах добилась морская пехота: продвигаясь в юго-западном направлении, бойцы полностью зачистили стадион, взяли под контроль оставшуюся часть парковой зоны и овладели крупным спортивным комплексом.В это же время оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные дроны нанесли комплексное огневое поражение объектам военной инфраструктуры Украины. В результате ударов были уничтожены цеха производства и места хранения беспилотников, а также крупные склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, российские подразделения поразили пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, украина, харьковская область, минобороны, вооруженные силы украины, черноморский флот
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Харьковская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот

Освобождение Аннополья, прорыв в Доброполье и ликвидация катера: новые успехи ВС РФ

11:59 08.10.2026 (обновлено: 12:20 08.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей МайшевВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Аннополье в Харьковской области, а силы Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило 8 октября Минобороны России
Параллельно мощный прорыв продолжается в Донецкой Народной Республике. Штурмовые отряды группировки "Центр" за сутки освободили 103 здания в Доброполье и ликвидировали более 25 украинских военнослужащих.
Особого успеха в городских кварталах добилась морская пехота: продвигаясь в юго-западном направлении, бойцы полностью зачистили стадион, взяли под контроль оставшуюся часть парковой зоны и овладели крупным спортивным комплексом.
В это же время оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные дроны нанесли комплексное огневое поражение объектам военной инфраструктуры Украины. В результате ударов были уничтожены цеха производства и места хранения беспилотников, а также крупные склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, российские подразделения поразили пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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