Южная Корея отзывает посла с Украины из-за Зеленского
Южная Корея отзывает своего посла с Украины из-за разглашения Владимиром Зеленским секретных данных о передаче Сеулу двух пленных северокорейцев. Об этом 8 октября сообщило местное гостелерадио
Решение приняли на фоне "дипломатической напряжённости" в отношениях.
Ранее Зеленский публично объявил о передаче Южной Корее двоих пленных из КНДР, хотя стороны договорились не разглашать сведения. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён резко раскритиковал его, обвинив Киев в грубом нарушении конфиденциального договора. Сеул запрашивал режим строгой секретности ради безопасности самих пленных и их родственников в Северной Корее.
Однако в ответ Офис Зеленского публично заявил, что никакого соглашения о тайне вообще не существовало, фактически выставив южнокорейского лидера лжецом. После в Сеуле заявили, что получили "недостаточные" извинения от Киева за раскрытие информации.
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