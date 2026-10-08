Южная Корея отзывает посла с Украины из-за Зеленского - 08.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261008/yuzhnaya-koreya-otzyvaet-posla-s-ukrainy-iz-za-zelenskogo-1083681063.html
Южная Корея отзывает посла с Украины из-за Зеленского
Южная Корея отзывает посла с Украины из-за Зеленского - 08.10.2026 Украина.ру
Южная Корея отзывает посла с Украины из-за Зеленского
Южная Корея отзывает своего посла с Украины из-за разглашения Владимиром Зеленским секретных данных о передаче Сеулу двух пленных северокорейцев. Об этом 8 октября сообщило местное гостелерадио
2026-10-08T11:32
2026-10-08T11:32
новости
южная корея
украина
сеул
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101973/97/1019739789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_88ae0642e31ef1cb1efe5b336fc07012.jpg
Решение приняли на фоне "дипломатической напряжённости" в отношениях.Ранее Зеленский публично объявил о передаче Южной Корее двоих пленных из КНДР, хотя стороны договорились не разглашать сведения. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён резко раскритиковал его, обвинив Киев в грубом нарушении конфиденциального договора. Сеул запрашивал режим строгой секретности ради безопасности самих пленных и их родственников в Северной Корее.Однако в ответ Офис Зеленского публично заявил, что никакого соглашения о тайне вообще не существовало, фактически выставив южнокорейского лидера лжецом. После в Сеуле заявили, что получили "недостаточные" извинения от Киева за раскрытие информации.Подробнее - в материале Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателемБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
южная корея
украина
сеул
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/101973/97/1019739789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b23829450891ebcc2699543016f23ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, южная корея, украина, сеул, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Южная Корея, Украина, Сеул, Владимир Зеленский, Украина.ру

Южная Корея отзывает посла с Украины из-за Зеленского

11:32 08.10.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Южная Корея отзывает своего посла с Украины из-за разглашения Владимиром Зеленским секретных данных о передаче Сеулу двух пленных северокорейцев. Об этом 8 октября сообщило местное гостелерадио
Решение приняли на фоне "дипломатической напряжённости" в отношениях.
Ранее Зеленский публично объявил о передаче Южной Корее двоих пленных из КНДР, хотя стороны договорились не разглашать сведения. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён резко раскритиковал его, обвинив Киев в грубом нарушении конфиденциального договора. Сеул запрашивал режим строгой секретности ради безопасности самих пленных и их родственников в Северной Корее.
Однако в ответ Офис Зеленского публично заявил, что никакого соглашения о тайне вообще не существовало, фактически выставив южнокорейского лидера лжецом. После в Сеуле заявили, что получили "недостаточные" извинения от Киева за раскрытие информации.
Подробнее - в материале Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЮжная КореяУкраинаСеулВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:07Песков: выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается
12:02Истерика в Раде: пока военные ждут зарплат, власти кормят телемарафон миллионами
11:59Освобождение Аннополья, прорыв в Доброполье и ликвидация катера: новые успехи ВС РФ
11:51Выстоять: работа школы в Токмаке. "Хранители истории" в Геническе. 08 октября 2026 года, утренний эфир 111:18
11:32Южная Корея отзывает посла с Украины из-за Зеленского
11:18"Северный поток" вернётся с американским инвестором? Reuters раскрыл детали
11:11Рубио заговорил о рисках большой войны
10:56Правнучка Мазепы вызвала восторг тем, как "разводит" европейцев
10:34Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки
10:13Украинские деньги очутились в Германии: выяснилась судьба немецкой помощи Киеву
09:59Переговоры и "поражение России": чего на самом деле хотят украинцы
09:50"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр
09:46Идеальные убийцы кораблей. Теракт с подрывом танкера в акватории Черного моря: кто виноват и что делать
09:15Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников"
09:14Война с Венгрией - через 10 лет. На Украине переполох из-за нового закона
09:08ВС РФ окружают: украинский аналитик признал критическое положение в Доброполье
09:07Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на Россию
09:00Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября
08:38Отказался подставлять сослуживцев: ВСУ подорвали пленного с заминированным ошейником
08:32Денацификация Украины началась: в Раду внесли законопроекты, приближающие выполнение условий России
Лента новостейМолния