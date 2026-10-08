https://ukraina.ru/20261008/yuzhnaya-koreya-otzyvaet-posla-s-ukrainy-iz-za-zelenskogo-1083681063.html

Южная Корея отзывает посла с Украины из-за Зеленского

Южная Корея отзывает посла с Украины из-за Зеленского - 08.10.2026 Украина.ру

Южная Корея отзывает посла с Украины из-за Зеленского

Южная Корея отзывает своего посла с Украины из-за разглашения Владимиром Зеленским секретных данных о передаче Сеулу двух пленных северокорейцев. Об этом 8 октября сообщило местное гостелерадио

2026-10-08T11:32

2026-10-08T11:32

2026-10-08T11:32

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южная корея

украина

сеул

владимир зеленский

украина.ру

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Решение приняли на фоне "дипломатической напряжённости" в отношениях.Ранее Зеленский публично объявил о передаче Южной Корее двоих пленных из КНДР, хотя стороны договорились не разглашать сведения. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён резко раскритиковал его, обвинив Киев в грубом нарушении конфиденциального договора. Сеул запрашивал режим строгой секретности ради безопасности самих пленных и их родственников в Северной Корее.Однако в ответ Офис Зеленского публично заявил, что никакого соглашения о тайне вообще не существовало, фактически выставив южнокорейского лидера лжецом. После в Сеуле заявили, что получили "недостаточные" извинения от Киева за раскрытие информации.Подробнее - в материале Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателемБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, южная корея, украина, сеул, владимир зеленский, украина.ру