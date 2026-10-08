https://ukraina.ru/20261008/peskov-vykhoda-na-mirnoe-uregulirovanie-na-ukraine-poka-ne-proslezhivaetsya-1083681894.html

Песков: выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается

Песков: выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается - 08.10.2026 Украина.ру

Песков: выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается

Выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами

2026-10-08T12:07

2026-10-08T12:07

2026-10-08T12:07

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Другие заявления пресс-секретаря российского лидера:▪ Урегулирование на Украине должно быть комплексным, фрагментарные меры не подойдут;▪ Договорённости по Украине должны быть гарантированными, "на поколения";▪ Горение нефти в танкере в Чёрном море не спровоцировало экологических проблем, "отделались малой кровью";▪ Россия признательна Индии за интерес к теме урегулирования на Украине.России нужны комплексные и долгосрочные гарантии, а не временные перемирия. Пока Запад и Киев не готовы к реальному диалогу, выхода из конфликта не будет. Подробнее – в материале Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываютсяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, черное море, дмитрий песков, украина.ру, сергей лавров