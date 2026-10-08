Песков: выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается - 08.10.2026 Украина.ру
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Песков: выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается
Песков: выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается - 08.10.2026 Украина.ру
Песков: выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается
Выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами
2026-10-08T12:07
2026-10-08T12:07
новости
украина
россия
черное море
дмитрий песков
украина.ру
сергей лавров
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Другие заявления пресс-секретаря российского лидера:▪ Урегулирование на Украине должно быть комплексным, фрагментарные меры не подойдут;▪ Договорённости по Украине должны быть гарантированными, "на поколения";▪ Горение нефти в танкере в Чёрном море не спровоцировало экологических проблем, "отделались малой кровью";▪ Россия признательна Индии за интерес к теме урегулирования на Украине.России нужны комплексные и долгосрочные гарантии, а не временные перемирия. Пока Запад и Киев не готовы к реальному диалогу, выхода из конфликта не будет. Подробнее – в материале Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываютсяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, черное море, дмитрий песков, украина.ру, сергей лавров
Новости, Украина, Россия, Черное море, Дмитрий Песков, Украина.ру, Сергей Лавров

Песков: выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается

12:07 08.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ruРоссия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, сообщил Песков
Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, сообщил Песков - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами
Другие заявления пресс-секретаря российского лидера:
▪ Урегулирование на Украине должно быть комплексным, фрагментарные меры не подойдут;
▪ Договорённости по Украине должны быть гарантированными, "на поколения";
▪ Горение нефти в танкере в Чёрном море не спровоцировало экологических проблем, "отделались малой кровью";
▪ Россия признательна Индии за интерес к теме урегулирования на Украине.
России нужны комплексные и долгосрочные гарантии, а не временные перемирия. Пока Запад и Киев не готовы к реальному диалогу, выхода из конфликта не будет. Подробнее – в материале Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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