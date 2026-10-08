https://ukraina.ru/20261008/ukrainskie-dengi-ochutilis-v-germanii-vyyasnilas-sudba-nemetskoy-pomoschi-kievu-1083679686.html
Украинские деньги очутились в Германии: выяснилась судьба немецкой помощи Киеву
Украинские деньги очутились в Германии: выяснилась судьба немецкой помощи Киеву - 08.10.2026 Украина.ру
Украинские деньги очутились в Германии: выяснилась судьба немецкой помощи Киеву
Как сообщил Кильский институт мировой экономики, менее половины немецкой помощи Украины непосредственно дошло до Киева
2026-10-08T10:13
2026-10-08T10:13
2026-10-08T10:13
украина
германия
сша
джо байден
фридрих мерц
дональд трамп
минобороны
пентагон
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По оценкам правительства Германии, двусторонняя помощь Украине составила около €100 млрд. Однако из €43,3 млрд невоенной помощи около €35,9 млрд не покинуло пределов ФРГ: их потратили в самой Германии.Так, €27,45 млрд ушли на пособия украинским беженцам, €7,15 млрд — землям и муниципалитетам на их размещение и поддержку, €1,3 млрд составили гарантии немецким компаниям, работающим на Украине.Сама же Украина получила лишь €7,4 млрд из невоенной помощи.Что же до непосредственно военной помощи, выделенной в 2022-2025 годах, то её стоимость составила около €22,7 млрд. Ещё €11,6 млрд заложено на 2026 год, а ещё около €22 млрд приходится на будущие обязательства по контрактам.В общем же объём помощи, выделенный непосредственно Украины, оценивается в €41,7 млрд. Таким образом, Киев получил около 41,7% выделенной ему немецкой помощи.Тем временем в Германии всё громче звучат голоса тех, кто выступает против предоставления даже такой помощи. Так, первой инициативой нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт стало прекращение поддержки Украине. Об этом сообщило издание Spiegel. По его информации, две партии – "Альтернатива для Германии" и BSW, у которых в земельном парламенте большинство – намерены принять свою первую совместную резолюцию вскоре после избрания спикера.Проект резолюции призывает парламент земли объявить о провале политики антироссийских санкций против, а также прекратить поставки оружия и финансовую помощь Украине. Чтобы обсудить этот вопрос в Магдебурге состоится специальное заседание парламента."Мы наконец-то используем все возможности для усиления политического давления на Берлин, наконец-то выступим за прекращение войны вместо ее затягивания и потратим миллиарды денег налогоплательщиков на нужды народа нашей страны, а не на оружие на полях сражений на Украине!" – заявил лидер "АдГ" в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд.Ожидается, что он может стать новым премьер-министром земли в декабре. Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Германия должна сосредоточиться на диалоге с Россией. Ведь альтернативой этого является эскалация, которая в итоге закончится войной. Кроме того, Вагенкнехт обвинила канцлера Германии Фридриха Мерца в том, что тот приехал в Киев с "чемоданом, полным денег".При этом Германия — не единственная страна с подобными тенденциями. Так, ещё в ноябре 2023 года Минобороны США опубликовало отчёт, который утверждал, что с февраля 2022 года США выделили не менее $44 млрд на исключительно на военную помощь Украине — без учёта других составляющих поддержки Киева. По данным Пентагона, при этом $27 млрд (более 61% суммы — Ред.) остались в США и были распределены между основными американскими поставщиками и производителями вооружения в 37 из 50 штатов США."Поддержка Украины мобилизовала военно-промышленный комплекс США так, как этого не случалось десятилетиями", — гласил отчёт.Так администрация Джо Байдена пыталась ответить на претензии во вливании денег на Украину, где уже тогда начали греметь коррупционные скандалы. Однако Байдену на выборах это не помогло. К власти в США пришёл Дональд Трамп, одним из лейтмотивов избирательной кампании которого было сокращение финансовых вливаний в Украину.
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, германия, сша, джо байден, фридрих мерц, дональд трамп, минобороны, пентагон
Украинские деньги очутились в Германии: выяснилась судьба немецкой помощи Киеву
Как сообщил Кильский институт мировой экономики, менее половины немецкой помощи Украины непосредственно дошло до Киева
По оценкам правительства Германии, двусторонняя помощь Украине составила около €100 млрд. Однако из €43,3 млрд невоенной помощи около €35,9 млрд не покинуло пределов ФРГ: их потратили в самой Германии.
Так, €27,45 млрд ушли на пособия украинским беженцам, €7,15 млрд — землям и муниципалитетам на их размещение и поддержку, €1,3 млрд составили гарантии немецким компаниям, работающим на Украине.
Сама же Украина получила лишь €7,4 млрд из невоенной помощи.
Что же до непосредственно военной помощи, выделенной в 2022-2025 годах, то её стоимость составила около €22,7 млрд. Ещё €11,6 млрд заложено на 2026 год, а ещё около €22 млрд приходится на будущие обязательства по контрактам.
В общем же объём помощи, выделенный непосредственно Украины, оценивается в €41,7 млрд. Таким образом, Киев получил около 41,7% выделенной ему немецкой помощи.
Тем временем в Германии всё громче звучат голоса тех, кто выступает против предоставления даже такой помощи. Так, первой инициативой нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт стало прекращение поддержки Украине. Об этом сообщило издание Spiegel. По его информации, две партии – "Альтернатива для Германии" и BSW, у которых в земельном парламенте большинство – намерены принять свою первую совместную резолюцию вскоре после избрания спикера.
Проект резолюции призывает парламент земли объявить о провале политики антироссийских санкций против, а также прекратить поставки оружия и финансовую помощь Украине. Чтобы обсудить этот вопрос в Магдебурге состоится специальное заседание парламента.
"Мы наконец-то используем все возможности для усиления политического давления на Берлин, наконец-то выступим за прекращение войны вместо ее затягивания и потратим миллиарды денег налогоплательщиков на нужды народа нашей страны, а не на оружие на полях сражений на Украине!" – заявил лидер "АдГ" в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд.
Ожидается, что он может стать новым премьер-министром земли в декабре. Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Германия должна сосредоточиться на диалоге с Россией. Ведь альтернативой этого является эскалация, которая в итоге закончится войной. Кроме того, Вагенкнехт обвинила канцлера Германии Фридриха Мерца в том, что тот приехал в Киев с "чемоданом, полным денег".
При этом Германия — не единственная страна с подобными тенденциями. Так, ещё в ноябре 2023 года Минобороны США опубликовало отчёт, который утверждал, что с февраля 2022 года США выделили не менее $44 млрд на исключительно на военную помощь Украине — без учёта других составляющих поддержки Киева. По данным Пентагона, при этом $27 млрд (более 61% суммы — Ред.) остались в США и были распределены между основными американскими поставщиками и производителями вооружения в 37 из 50 штатов США.
"Поддержка Украины мобилизовала военно-промышленный комплекс США так, как этого не случалось десятилетиями", — гласил отчёт.
Так администрация Джо Байдена пыталась ответить на претензии во вливании денег на Украину, где уже тогда начали греметь коррупционные скандалы. Однако Байдену на выборах это не помогло. К власти в США пришёл Дональд Трамп, одним из лейтмотивов избирательной кампании которого было сокращение финансовых вливаний в Украину.