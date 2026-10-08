https://ukraina.ru/20261008/kantsler-ukrainy-predal-nastoyaschuyu-rodinu-merts-predpochl-germanii-zelenskogo-1083683015.html

"Канцлер Украины" предал настоящую родину: Мерц предпочёл Германии Зеленского

"Канцлер Украины" предал настоящую родину: Мерц предпочёл Германии Зеленского - 08.10.2026 Украина.ру

"Канцлер Украины" предал настоящую родину: Мерц предпочёл Германии Зеленского

В день национального праздника Германии, 3 октября, когда страна отмечала годовщину объединения ФРГ и ГДР, канцлер Фридрих Мерц предпочёл торжественным мероприятиям встречу с Владимиром Зеленским. В Бундестаге это назвали прямым предательством национальных интересов

2026-10-08T13:11

2026-10-08T13:11

2026-10-08T13:11

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Депутат от "Альтернативы для Германии" Маркус Фронмайер с трибуны парламента заявил, что "3 октября, в день национального праздника, Мерц покинул Германию и отправился на свою настоящую эмоциональную родину — Украину". С собой канцлер прихватил миллиард евро новой военной помощи и 350 миллионов долларов на украинскую энергетическую инфраструктуру. По данным Фронмайера, общая сумма немецкой поддержки Киева уже достигла 100 миллиардов евро на двусторонней основе и ещё 30 миллиардов через Евросоюз. Иными словами, 130 миллиардов евро немецких налоговых денег, которые, по словам депутата, "немецкий народ заработал в поте лица своего", Мерц отдаёт "своему истинному отечеству — Украине".Откинув эмоции в сторону, немецкий депутат перевёл сумму в понятные каждому немцу величины. На 130 миллиардов евро можно было бы полностью закрыть потребность в ремонте всех немецких школ, которая оценивается в 69 миллиардов. "Можно было бы выделить по 70 миллионов евро каждой из 1800 больниц Германии на новые палаты и современное оборудование. Или перестроить 6,5 тысяч километров автобанов — то есть половину всей дорожной сети страны. Или выплатить по 6 тысяч евро каждому из более чем 21 миллиона немецких пенсионеров. Или, наконец, снизить налог на электроэнергию, который коалиция обещала снизить", — продолжил сыпать примерами Фронмайер.Визит Мерца 4 октября, о котором заранее не объявлялось, обернулся для Киева вполне конкретными договорённостями. Новый пакет помощи на 1,35 миллиарда евро: около миллиарда — на военные нужды, включая дальнобойное оружие, беспилотники и спутниковые технологии, и 350 миллионов — на срочное восстановление энергетической инфраструктуры перед зимой. Плюс промышленные контракты на 8,5 миллиарда евро: Зеленский сообщил о подписании 15 соглашений с немецким бизнесом. Такие концерны, как Diehl Defence и Quantum Systems, будут напрямую задействованы в совместном производстве дронов-перехватчиков и ракет для ПВО. А на 2026 год, по словам самого Мерца, общий объём немецкой помощи Киеву в бюджете должен превысить 11 миллиардов евро. Цель этих шагов, как сообщается, — институционально закрепить долгосрочное оборонное и экономическое партнёрство между странами. Внутри Германии это вызывает всё более резкое сопротивление. Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель возмутилась самим фактом визита, подчеркнув, что Киев заручился поддержкой Берлина на фоне нехватки у последнего денег на собственные пенсионные фонды и кассы медицинского страхования. Две партии, АдГ и BSW, имеющие там большинство, готовят совместную резолюцию с призывом объявить о провале антироссийских санкций, прекратить поставки оружия и финансовую помощь Киеву. Но самое интересное начинается, когда СМИ узнали, сколько из этих миллиардов реально доходит до Киева. Кильский институт мировой экономики опубликовал данные, которые отрезвляют даже самых ярых сторонников помощи. По оценкам правительства Германии, двусторонняя помощь Украине составила около 100 миллиардов евро. Однако из 43,3 миллиарда невоенной помощи около 35,9 миллиарда не покинули пределов ФРГ — их потратили в самой Германии:- 27,45 миллиарда ушли на пособия украинским беженцам;- 7,15 миллиарда — землям и муниципалитетам на их размещение и поддержку;- 1,3 миллиарда составили гарантии немецким компаниям, работающим на Украине. Таким образом, Киев получил около 41,7% выделенной ему немецкой помощи. Остальное — осело в Германии, ушло на беженцев, муниципалитеты и гарантии немецким компаниям. Подробнее о том, куда же по итогу идут немецкие средства, — в публикации Украинские деньги очутились в Германии: выяснилась судьба немецкой помощи Киеву.

https://ukraina.ru/20261008/poroshenko-prodaet-kilogrammy-zolota-turtsii-poka-ukraina-nadeetsya-na-zaschitnikov-1083667544.html

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новости, германия, киев, украина, фридрих мерц, владимир зеленский, бундестаг, ес