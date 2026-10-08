Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки - 08.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261008/vsled-za-svetom-ischezla-voda-energosistema-kieva-snova-ne-vyderzhala-nagruzki-1083680287.html
Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки
Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки - 08.10.2026 Украина.ру
Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки
В Киеве начались экстренные отключения света, при этом привычные временные графики полностью отменены, сообщил 8 октября энергохолдинг ДТЭК.
2026-10-08T10:34
2026-10-08T10:54
новости
украина
россия
киев
укрэнерго
украина.ру
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101878/01/1018780173_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7dea2b5d19d6434e5e84e612e951c256.jpg
Из-за внезапного обесточивания в столице Украины сразу возникли проблемы с водоснабжением. "Киевводоканал" предупредил, что из-за остановки насосных станций вода может полностью исчезнуть или идти со слабым напором в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. Накануне в "Укрэнерго" планировали ограничиться обычными почасовыми отключениями электричества, однако энергосистема города снова не выдержала нагрузки, полностью повторив сценарий вчерашнего вечера.Системный кризис в украинской энергетике обострился после серии высокоточных ударов ВС РФ по крупнейшим ТЭС и распределительным подстанциям. Текущих объемов импорта электричества из Европы физически не хватает для стабилизации киевского энергоузла.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/101878/01/1018780173_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_412fabc3a2b76d261f9e01178b081836.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, укрэнерго, украина.ру, дтэк
Новости, Украина, Россия, Киев, Укрэнерго, Украина.ру, ДТЭК

Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки

10:34 08.10.2026 (обновлено: 10:54 08.10.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Киеве начались экстренные отключения света, при этом привычные временные графики полностью отменены, сообщил 8 октября энергохолдинг ДТЭК.
Из-за внезапного обесточивания в столице Украины сразу возникли проблемы с водоснабжением.
"Киевводоканал" предупредил, что из-за остановки насосных станций вода может полностью исчезнуть или идти со слабым напором в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах.
Накануне в "Укрэнерго" планировали ограничиться обычными почасовыми отключениями электричества, однако энергосистема города снова не выдержала нагрузки, полностью повторив сценарий вчерашнего вечера.
Системный кризис в украинской энергетике обострился после серии высокоточных ударов ВС РФ по крупнейшим ТЭС и распределительным подстанциям. Текущих объемов импорта электричества из Европы физически не хватает для стабилизации киевского энергоузла.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевУкрэнергоУкраина.руДТЭК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:07Песков: выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается
12:02Истерика в Раде: пока военные ждут зарплат, власти кормят телемарафон миллионами
11:59Освобождение Аннополья, прорыв в Доброполье и ликвидация катера: новые успехи ВС РФ
11:51Выстоять: работа школы в Токмаке. "Хранители истории" в Геническе. 08 октября 2026 года, утренний эфир 111:18
11:32Южная Корея отзывает посла с Украины из-за Зеленского
11:18"Северный поток" вернётся с американским инвестором? Reuters раскрыл детали
11:11Рубио заговорил о рисках большой войны
10:56Правнучка Мазепы вызвала восторг тем, как "разводит" европейцев
10:34Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки
10:13Украинские деньги очутились в Германии: выяснилась судьба немецкой помощи Киеву
09:59Переговоры и "поражение России": чего на самом деле хотят украинцы
09:50"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр
09:46Идеальные убийцы кораблей. Теракт с подрывом танкера в акватории Черного моря: кто виноват и что делать
09:15Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников"
09:14Война с Венгрией - через 10 лет. На Украине переполох из-за нового закона
09:08ВС РФ окружают: украинский аналитик признал критическое положение в Доброполье
09:07Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на Россию
09:00Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября
08:38Отказался подставлять сослуживцев: ВСУ подорвали пленного с заминированным ошейником
08:32Денацификация Украины началась: в Раду внесли законопроекты, приближающие выполнение условий России
Лента новостейМолния