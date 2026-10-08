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Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки

Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки - 08.10.2026 Украина.ру

Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки

В Киеве начались экстренные отключения света, при этом привычные временные графики полностью отменены, сообщил 8 октября энергохолдинг ДТЭК.

2026-10-08T10:34

2026-10-08T10:34

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Из-за внезапного обесточивания в столице Украины сразу возникли проблемы с водоснабжением. "Киевводоканал" предупредил, что из-за остановки насосных станций вода может полностью исчезнуть или идти со слабым напором в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. Накануне в "Укрэнерго" планировали ограничиться обычными почасовыми отключениями электричества, однако энергосистема города снова не выдержала нагрузки, полностью повторив сценарий вчерашнего вечера.Системный кризис в украинской энергетике обострился после серии высокоточных ударов ВС РФ по крупнейшим ТЭС и распределительным подстанциям. Текущих объемов импорта электричества из Европы физически не хватает для стабилизации киевского энергоузла.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, укрэнерго, украина.ру, дтэк