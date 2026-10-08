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Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки
Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки - 08.10.2026 Украина.ру
Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки
В Киеве начались экстренные отключения света, при этом привычные временные графики полностью отменены, сообщил 8 октября энергохолдинг ДТЭК.
2026-10-08T10:34
2026-10-08T10:34
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Из-за внезапного обесточивания в столице Украины сразу возникли проблемы с водоснабжением. "Киевводоканал" предупредил, что из-за остановки насосных станций вода может полностью исчезнуть или идти со слабым напором в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. Накануне в "Укрэнерго" планировали ограничиться обычными почасовыми отключениями электричества, однако энергосистема города снова не выдержала нагрузки, полностью повторив сценарий вчерашнего вечера.Системный кризис в украинской энергетике обострился после серии высокоточных ударов ВС РФ по крупнейшим ТЭС и распределительным подстанциям. Текущих объемов импорта электричества из Европы физически не хватает для стабилизации киевского энергоузла.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Киев, Укрэнерго, Украина.ру, ДТЭК
Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки
10:34 08.10.2026 (обновлено: 10:54 08.10.2026)
В Киеве начались экстренные отключения света, при этом привычные временные графики полностью отменены, сообщил 8 октября энергохолдинг ДТЭК.
Из-за внезапного обесточивания в столице Украины сразу возникли проблемы с водоснабжением.
"Киевводоканал" предупредил, что из-за остановки насосных станций вода может полностью исчезнуть или идти со слабым напором в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах.
Накануне в "Укрэнерго" планировали ограничиться обычными почасовыми отключениями электричества, однако энергосистема города снова не выдержала нагрузки, полностью повторив сценарий вчерашнего вечера.
Системный кризис в украинской энергетике обострился после серии высокоточных ударов ВС РФ по крупнейшим ТЭС и распределительным подстанциям. Текущих объемов импорта электричества из Европы физически не хватает для стабилизации киевского энергоузла.