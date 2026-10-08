"Защитить всё невозможно": что украинцы ждут от предстоящей зимы - 08.10.2026 Украина.ру
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"Защитить всё невозможно": что украинцы ждут от предстоящей зимы
"Защитить всё невозможно": что украинцы ждут от предстоящей зимы - 08.10.2026 Украина.ру
"Защитить всё невозможно": что украинцы ждут от предстоящей зимы
Большинство украинцев ожидают, что ситуация со светом и отоплением этой зимой будет такой же, как прошлой (47%) или даже хуже (39%). Об этом 8 октября свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг"
2026-10-08T13:15
2026-10-08T13:15
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Только 9% считают, что ситуация имеет перспективы улучшиться.Большинство опрошенных ожидают ухудшения ситуации в тылу (в экономике, энергетике и в целом), но не на фронте (30% считают, что там ничего не изменится).Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, рассуждая о предстоящем отопительном сезоне, выразил мнение, что украинцам не будет легко."Защитить всё невозможно, от баллистики вообще довольно сложно, но выводы из прошлой зимы дают о себе знать, и мы существенно качественнее готовимся к зиме. Мы должны быть готовы, легко точно не будет", — сказал он в интервью ТСН.Прошлой зимой на Украине на фоне повреждений энергетической инфраструктуры происходили длительные отключения электроэнергии и отопления. Власти опасаются, что масштаб повреждений будет возрастать и предстоящая зима окажется ещё сложнее. В Верховной раде посоветовали украинцам запасаться водой и дровами.О проблеме отопительного сезоне на Украине – в материале Будет невыносимо тяжело: украинцы готовятся к зиме без света, воды и связиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, сергей корецкий, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Сергей Корецкий, Верховная Рада, Украина.ру

"Защитить всё невозможно": что украинцы ждут от предстоящей зимы

13:15 08.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Большинство украинцев ожидают, что ситуация со светом и отоплением этой зимой будет такой же, как прошлой (47%) или даже хуже (39%). Об этом 8 октября свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг"
Только 9% считают, что ситуация имеет перспективы улучшиться.
Большинство опрошенных ожидают ухудшения ситуации в тылу (в экономике, энергетике и в целом), но не на фронте (30% считают, что там ничего не изменится).
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, рассуждая о предстоящем отопительном сезоне, выразил мнение, что украинцам не будет легко.
"Защитить всё невозможно, от баллистики вообще довольно сложно, но выводы из прошлой зимы дают о себе знать, и мы существенно качественнее готовимся к зиме. Мы должны быть готовы, легко точно не будет", — сказал он в интервью ТСН.
Прошлой зимой на Украине на фоне повреждений энергетической инфраструктуры происходили длительные отключения электроэнергии и отопления. Власти опасаются, что масштаб повреждений будет возрастать и предстоящая зима окажется ещё сложнее. В Верховной раде посоветовали украинцам запасаться водой и дровами.
О проблеме отопительного сезоне на Украине – в материале Будет невыносимо тяжело: украинцы готовятся к зиме без света, воды и связи
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября
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