"Северный поток" вернётся с американским инвестором? Reuters раскрыл детали - 08.10.2026 Украина.ру
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"Северный поток" вернётся с американским инвестором? Reuters раскрыл детали
"Северный поток" вернётся с американским инвестором? Reuters раскрыл детали - 08.10.2026 Украина.ру
"Северный поток" вернётся с американским инвестором? Reuters раскрыл детали
Высокопоставленные представители России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам "Северный поток". Об этом 8 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники
2026-10-08T11:18
2026-10-08T11:18
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По данным издания, в переговорах приняли участие спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять американского лидера Джаред Кушнер. Два собеседника Reuters заявили, что неясно, в какой степени обсуждалась тема "Северного потока". При этом оба отметили, что она остаётся "на повестке дня".Как пишет агентство, Кушнер рассматривает деловое сотрудничество как один из инструментов урегулирования конфликта на Украине. Возможная сделка позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоресурсов в Европу после окончания боевых действий.Представитель Белого дома заявил Reuters, что в последнее время обсуждений "Северного потока" не было. По его словам, любые сделки Россия должна согласовывать с Международной финансовой корпорацией развития США и американским Минфином.Другой американский чиновник оценил заключение сделки в среднесрочной перспективе как маловероятное из-за существующих препятствий. Газопроводы находятся под санкциями США и ЕС. Представительница Минэкономики Германии сообщила, что для возобновления их работы требуется разрешение немецкого правительства, которое не поддерживает такой шаг.Идея о привлечении американского инвестора для "Северных потоков" уже поднималась в 2024 году. С ней выступал Стивен Линч, который 20 лет занимался бизнесом в России. Бизнесмен обращался к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если трубопровод "Северный поток-2" выставят на аукцион.Подрыв "Северных потоков" произошёл в сентябре 2022 года. Из четырёх ниток газопроводов повреждения получили три. ФСБ России квалифицировала случившееся как акт международного терроризма. По делу о подрывах были задержаны граждане Украины, в том числе профессиональный водолаз Владимир Журавлёв и Сергей Кузнецов.Подробнее – в материале Ехал на съёмки – попал в тюрьму: арестован украинец, участвовавший в подрыве "Северного потока"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, украина, reuters, джаред кушнер, кирилл дмитриев, минфин, северный поток, ес
Новости, Россия, США, Украина, Reuters, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев, Минфин, Северный поток, ЕС

"Северный поток" вернётся с американским инвестором? Reuters раскрыл детали

11:18 08.10.2026
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© Фото : POOL
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Высокопоставленные представители России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам "Северный поток". Об этом 8 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники
По данным издания, в переговорах приняли участие спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять американского лидера Джаред Кушнер. Два собеседника Reuters заявили, что неясно, в какой степени обсуждалась тема "Северного потока". При этом оба отметили, что она остаётся "на повестке дня".
Как пишет агентство, Кушнер рассматривает деловое сотрудничество как один из инструментов урегулирования конфликта на Украине. Возможная сделка позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоресурсов в Европу после окончания боевых действий.
Представитель Белого дома заявил Reuters, что в последнее время обсуждений "Северного потока" не было. По его словам, любые сделки Россия должна согласовывать с Международной финансовой корпорацией развития США и американским Минфином.
Другой американский чиновник оценил заключение сделки в среднесрочной перспективе как маловероятное из-за существующих препятствий. Газопроводы находятся под санкциями США и ЕС. Представительница Минэкономики Германии сообщила, что для возобновления их работы требуется разрешение немецкого правительства, которое не поддерживает такой шаг.
Идея о привлечении американского инвестора для "Северных потоков" уже поднималась в 2024 году. С ней выступал Стивен Линч, который 20 лет занимался бизнесом в России. Бизнесмен обращался к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если трубопровод "Северный поток-2" выставят на аукцион.
Подрыв "Северных потоков" произошёл в сентябре 2022 года. Из четырёх ниток газопроводов повреждения получили три. ФСБ России квалифицировала случившееся как акт международного терроризма. По делу о подрывах были задержаны граждане Украины, в том числе профессиональный водолаз Владимир Журавлёв и Сергей Кузнецов.
Подробнее – в материале Ехал на съёмки – попал в тюрьму: арестован украинец, участвовавший в подрыве "Северного потока"
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