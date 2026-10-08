Бунт в Хмельницком: разъяренная толпа штурмует военкомат ради спасения студента - 08.10.2026 Украина.ру
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Бунт в Хмельницком: разъяренная толпа штурмует военкомат ради спасения студента
Бунт в Хмельницком: разъяренная толпа штурмует военкомат ради спасения студента - 08.10.2026 Украина.ру
Бунт в Хмельницком: разъяренная толпа штурмует военкомат ради спасения студента
В Хмельницком разъяренная толпа местных жителей окружила здание территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) и попыталась выломать въездные ворота, требуя немедленно выпустить запертого внутри 25-летнего студента, передают украинские паблики
2026-10-08T12:40
2026-10-08T12:40
новости
украина
тцк
мобилизация на украине
студенты
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По словам очевидцев, ситуация на месте накалилась до предела: военкомы заблокировали объект изнутри и угрожают открыть огонь на поражение по протестующим.Собравшиеся у здания люди рассказывают, что удерживаемый парень учится на дневном отделении Каменец-Подольского университета. Он добровольно пришел в ТЦК исключительно ради планового обновления своих военно-учетных данных, однако сотрудники ведомства отказались отпускать студента, имеющего законное право на отсрочку от мобилизации, и попытались силой отправить его в распределительный пункт.Киевский режим создал систему, где военкомы действуют как бандиты. Подробнее – в материале Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, тцк, мобилизация на украине, студенты
Новости, Украина, ТЦК, мобилизация на Украине, студенты

Бунт в Хмельницком: разъяренная толпа штурмует военкомат ради спасения студента

12:40 08.10.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© Фото : соцсети
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В Хмельницком разъяренная толпа местных жителей окружила здание территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) и попыталась выломать въездные ворота, требуя немедленно выпустить запертого внутри 25-летнего студента, передают украинские паблики
По словам очевидцев, ситуация на месте накалилась до предела: военкомы заблокировали объект изнутри и угрожают открыть огонь на поражение по протестующим.
Собравшиеся у здания люди рассказывают, что удерживаемый парень учится на дневном отделении Каменец-Подольского университета. Он добровольно пришел в ТЦК исключительно ради планового обновления своих военно-учетных данных, однако сотрудники ведомства отказались отпускать студента, имеющего законное право на отсрочку от мобилизации, и попытались силой отправить его в распределительный пункт.
Киевский режим создал систему, где военкомы действуют как бандиты. Подробнее – в материале Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались
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