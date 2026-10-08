https://ukraina.ru/20261008/bunt-v-khmelnitskom-razyarennaya-tolpa-shturmuet-voenkomat-radi-spaseniya-studenta-1083683121.html

Бунт в Хмельницком: разъяренная толпа штурмует военкомат ради спасения студента

Бунт в Хмельницком: разъяренная толпа штурмует военкомат ради спасения студента - 08.10.2026 Украина.ру

Бунт в Хмельницком: разъяренная толпа штурмует военкомат ради спасения студента

В Хмельницком разъяренная толпа местных жителей окружила здание территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) и попыталась выломать въездные ворота, требуя немедленно выпустить запертого внутри 25-летнего студента, передают украинские паблики

2026-10-08T12:40

2026-10-08T12:40

2026-10-08T12:40

новости

украина

тцк

мобилизация на украине

студенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/08/1083683378_0:416:546:723_1920x0_80_0_0_1981670bb4767a19a6dd1efd17aadd30.jpg

По словам очевидцев, ситуация на месте накалилась до предела: военкомы заблокировали объект изнутри и угрожают открыть огонь на поражение по протестующим.Собравшиеся у здания люди рассказывают, что удерживаемый парень учится на дневном отделении Каменец-Подольского университета. Он добровольно пришел в ТЦК исключительно ради планового обновления своих военно-учетных данных, однако сотрудники ведомства отказались отпускать студента, имеющего законное право на отсрочку от мобилизации, и попытались силой отправить его в распределительный пункт.Киевский режим создал систему, где военкомы действуют как бандиты. Подробнее – в материале Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, тцк, мобилизация на украине, студенты